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07 ноября 2016, 15:26
Владимир Путин Сергей Иванов
Василий Измайлов

Политбюро 2.0: зачем?

В.Путин и С.Иванов
В.Путин и С.Иванов
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

В так называемом ближнем круге президента России Владимира Путина произошли изменения, утверждают аналитики «Минченко Консалтинг». По их оценке, бывший руководитель Администрации президента Сергей Иванов и глава Volga Group Геннадий Тимченко покинули категорию политиков, относящихся к ближайшему окружению главы государства.

Эксперты «Минченко Консалтинг» отмечают обострение внутриэлитной конкуренции в России. Они объясняют это проблемами в экономике. Об этом со ссылкой на доклад «Минченко Консалтинг» сообщил 7 ноября ряд российских СМИ. Однако доклад можно считать практически беллетристикой или же высказыванием личного мнения, не подкрепленного существенными аргументами, полагает аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов. 

«Евгений Минченко, который называет себя коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг», выпустил доклад, который называется «Политбюро 2.0: демонтаж или перезагрузка?». Доклад не первый. Доклад, который важен, прежде всего, тем, что подводит черту под чередой подобных докладов, поскольку контракт у Минченко с администрацией президента, скорее всего, заканчивается. Будет ли он продлен – неизвестно, и поэтому бумага важна именно с точки зрения завершения одного этапа и начала следующего.

Анализ этого доклада очень сложен, поскольку это беллетристика. А как анализировать беллетристику? Можно анализировать, наверное, «Капитанскую дочку» Пушкина – на предмет того, правильно ли, что Петруша Гринев подарил Пугачеву заячий тулуп, а не овчинный. Можно, например, анализировать «Госпожу Бовари» Флобера – на предмет того, какую конкретную эмоцию должна испытывать женщина в тот или иной момент нарратива. То же самое и здесь.

Сама по себе конструкция с «Политбюро 2.0» красива и эффектна, но имеет весьма отдаленное отношение к действительности, поскольку любая метафора – это всего лишь метафора. Можно сколько угодно говорить про членов Политбюро, про кандидатов в члены Политбюро, про членов ЦК – а почему не сказано про членов ЦКРК, например? Нет такого понятия в докладе. Видимо, это говорит о том, что советский опыт нам известен, в силу возраста или каких-то других особенностей, чуть хуже, чем нужно.

Но совершенно очевидно, что всякое подобие есть всего лишь подобие. Поэтому не хотелось бы заострять внимание на концепции автора. История это не первая, история привычная. Ну, решил человек так сделать.

Что хочется сказать про доклад в целом? Очень красивые картинки. Картинки, которые вызывают желание их рассматривать. В этой части доклад свою миссию выполняет. Я бы сказал, что это единственная часть доклада, которая не вызывает вопросов. Остальные части доклада вопросы вызывают. Вопросов этих настолько много, что это тот самый случай, когда все они могут быть сведены к одному. И это будет вопрос: «Зачем?».

Понятно, что является предметом доклада - по-видимому, это исследование феномена состояния российской элиты – или, может быть, даже суперэлиты, то есть самых ярких представителей власти.

Дальше начинаются вопросы. В силу политической структуры и политических особенностей нашего государства сколько-нибудь четко судить о том, как там все устроено, полагаю, можно только будучи очень близким доверенным лицом того самого человека, о котором мы все думаем, когда речь идет о России и ее политическом устройстве. Если господин Минченко является таковым, то, во-первых, наверное, ему можно позавидовать. А во-вторых, ему можно и нужно задать целый ряд вопросов, которые возникают, что называется, на втором уровне.

Оценивая положение или состояние того или иного человека или той или иной структуры, мы должны понимать, на чем зиждется перемещение персонажа или структуры из одного разряда в другой. Доклад господина Минченко не предоставляет к этому никаких резонов. Сказано, например, что усилились Ковальчуки. И – о счастье! – приводится аргумент: Ковальчуки усилились потому, что им удалось пролоббировать Кириенко на ту должность, которую он сегодня занимает. А дальше возникает недоумение: а откуда у господина Минченко свидетельства того, что Ковальчуки лоббировали кандидатуру Кириенко? Скажем больше: а свидетельствует ли назначение Кириенко об усилении Ковальчуков и – о ужас! – об усилении самого Кириенко? Поскольку в своей прежней должности он был на понятном счету, в понятной структуре, исполняющей понятные задачи и поручения, а та ситуация, в которой он находится сейчас, не покрывается категориями понятности.

Следующая история – с ослаблением господина Тимченко. Ну, что тут сказать? Говорить, в общем, нечего. На основании каких-то не очень внятных полусвидетельств, которые не приводятся, составитель доклада делает вывод об этом. Более того, он делает вывод, что данный конкретный предприниматель выпадает из ближнего круга президента.

Может быть, это так. Может быть, это не так. А значит, мы имеем дело с какой-то ну совершенно субъективной картиной, существующей в сознании одного отдельно взятого политолога. Или, возможно, группы политологов, которым нужно через господина Минченко донести до общественности именно это.

Все остальное, что мы встречаем в докладе, приблизительно того же свойства. Например: «Проект нового неоКГБ не состоялся и не мог состояться, потому что появление в структуре власти главного силовика противоречит логике сдержек и противовесов». Это цитата.

Ну, во-первых, это не совсем так. Во-вторых, очень большое значение имела фигура того самого мега-силовика, который мог бы возглавить такое министерство. В-третьих, я полагаю, что проект создания такого министерства никуда не исчез – он просто, как это часто бывает у президента, отложен в сторону и служит некоторым напоминанием особо ретивым представителям элиты, что при желании он может быть извлечен на свет с самыми неприятными для них последствиями. И, наконец, следующее – создание той же самой Национальной гвардии, о котором много и содержательно, как он думает, говорит Минченко, свидетельствует ровно о противоположном: что система сдержек и противовесов – сама по себе, привычная путинская логика – сама по себе, а выстраивание нового силового контура – само по себе.

Удивительное для серьезного специалиста неразличение значимых сущностей. Почему так происходит? Наверное, в этом есть какая-то цель.

Анализируя страницу за страницей доклада «Минченко Консалтинг», можно почти в каждом абзаце найти подобные несообразности. Ну, например: «Конкурирующим за ресурсы и стратегическое влияние центром компетенции обозначен старый олигархат, совместно с которым работают премьер-министр Дмитрий Медведев, его заместитель Аркадий Дворкович и Игорь Шувалов». Ну, здесь все хорошо, и те люди, которые хоть немножко понимают про элитные расклады, наверно, посмеиваются, читая.

Или, например, история, связанная с потенциальным премьерством Кудрина. История сложная, история, вокруг которой много накручено, история, которая предполагает очень много разного рода поворотов и хитросплетений – здесь, в докладе, обозначается четкой и не вызывающих никаких сомнений у составителя перспективой. Почему так происходит? Если он что-то знает, наверное, следовало бы сказать, поскольку ни один аргумент не бывает лишним. Но нет, эти аргументы не приводятся в принципе.

Мое лично (как человека, который интересуется региональной повесткой) любимое место в докладе – это взаимодействие с региональными элитами. Здесь просто песня без слов, как у Шуберта. Тут и Хлопонин, тут и Кадыров, тут и Минниханов, тут и Хамитов. Но почему-то нет ничего про самарскую историю. Почему-то нет ничего про санкт-петербургскую историю. Почему-то нет ничего про истории полпредов, которых вообще в докладе нет! Интересная у нас система власти, да? Где полпреды президента (безусловно, значимые фигуры, значимые игроки – кто-то более, кто-то – менее) не упоминаются вовсе! И вот это нагромождение имен из разных эпох, из разных групп, из разных событий говорит о том, что идет какая-то конфигурация? Ну, идет. Она всегда идет. Но почему об этом надо говорить именно так – сбивчиво, между делом, не пойми про кого? Может быть, потому что автор не владеет фактурой?

Ну, и то, мимо чего пройти нельзя (вернемся к началу) – это картинки. После шести страниц текста начинаются диаграммы. И здесь, конечно, все очень красиво. Здесь как бы наступает этап доказательств.

И вот смотрите. Открываем диаграмму – предположим, Аркадия Роттенберга. И видим, какие критерии там заложены: близость к Путину, неформальное влияние, финансы, региональное влияние, формально-административный (видимо, ресурс), символически-имиджевый (тоже ресурс), силовой… И вот в этой красиво набранной паутине обозначены оценки. Девять по близости к Путину, три – по формально-административному ресурсу, четыре – по символически-имиджевому. У меня, конечно, возникает вопрос: что такое символически-имиджевый ресурс? Что это означает? Как это есть? В каком направлении следует понимать? Помните, как у Гоголя: «Куда несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа…»

Почему у Роттенберга неформальное влияние – девять, у Медведева – шесть, а у Шойгу – пять? Ну ладно, я могу еще понять Шойгу. Но почему у Чемезова и Ковальчука – восемь, а у того же Роттенберга – девять? Откуда автор берет эти цифры? Кто ему в этом помогает? Или ему (не хочется так говорить, но такое ощущение возникает) время от времени открывается какой-то мир чистых сущностей? Появляется некий голос и говорит ему: «Напиши, что у Володина во взаимодействии с региональными элитами нужно поставить оценку «пять»! А Собянину по критерию обладания медиарсурсом – «четыре»!» Почему четыре, откуда это взялось?..

Но дело даже не в этом. Дело в том, что существуют два глобальных недоумения, которые наслаиваются сверху на уже заданные нами вопросы. Первое недоумение важно: для чего, зачем, почему и в чьих интересах это осуществляется? Чтение доклада господина Минченко наталкивает на мысль, что это даже не, извините за слэнг, заказуха – это просто повествовательные фантазии на внутриэлитные темы. Заказчика этого, скажем так, документа обнаружить нельзя, поскольку неточности, субъективизм и стремление к непонятным, расплывчатым формулировкам делает его непригодным для целей имиджевого продвижения кого бы то ни было.

Впрочем, существует и другое объяснение – чуть менее вероятное, но существенно более внятное. Публично заявить о том, что у кого-то увеличилось влияние и стали больше ресурсы, означает консолидировать на битву с этим человеком некоторое, и даже весьма значительное, количество людей. Возможно, цель доклада состоит именно в этом. В том, чтобы создать некую глобальную коалицию для борьбы кого-то с кем-то.

Хотя верить в это тоже не стоит – мы имеем дело, скорее, с недомыслием, чем с глубоким и тонким политическим расчетом.

Вероятно, таким образом (может быть, это и не так, но это самое простое объяснение) автор доклада хочет напомнить о своем существовании граду и миру. Ну, и, наверное, потенциальному заказчику – Сергею Владиленовичу Кириенко. В этом случае, наверное, цель достигнута – документ будет изучен и перечтен. А уж что из него можно для себя извлечь, судить не нам.

Нужен ли такой обзор в принципе? Наверное, нужен, почему бы не быть и такому обзору. Можно ли из такого обзора извлечь для себя что-то полезное и важное? Из этого обзора нельзя извлечь ничего. Из подобного обзора, составленного другим образом и выведенного из других предпосылок, – можно и нужно.

Поэтому принимаем к сведению: есть такая бумага. Есть такой политолог. Данный конкретный политолог считает необходимым донести до общественности данные конкретные мысли. В принципе, каждый из нас может написать – не это, но нечто подобное. Плохого в этом, вероятно, ничего нет. Скверно лишь придавать подобным документам слишком большое значение и экспортировать его мысли за пределы данного конкретного сочинения», – сказал Василий Измайлов.

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