История с похищением покойников с кладбища в штате Огайо движется к финалу. Сыновья Джона Скотта Гаррисона при помощи полиции вернули тело своего отца. Но оставалось ненайденным тело Огастеса Дэвина, а также не были пойманы преступники. Полиция и сыщики из агентства Пинкертона продолжали следствие.

Полицейский следователь Чарльз Ваппенштейн и детективы Пинкертона действовали активно. Они провели допросы в Медицинском колледже Огайо и во втором медицинском учебном заведении Цинциннати – Медицинском колледже Майами*. Когда при обыске в этом колледже в подвале было обнаружено неучтенное тело женщины, местный сторож начал давать показания.

Медицинский колледж Майами в Цинциннати (1873)

В результате следователи установили, что в обоих колледжах покупка тел от посторонних поставщиков была распространенной практикой. При этом, вопреки словам медиков, это были неизвестные продавцы, получавшие деньги на следующий день после доставки. С ними заключали устный договор на поставку определенного числа трупов в течение учебного года. Более того, Цинциннати служил чем-то вроде центра, откуда мертвые тела поставлялись в несколько соседних городов.

По словам сторожа из Медицинского колледжа Майами, некий человек по имени Габриэль сказал ему, что получил от преподавателя доктора Кленденина разрешение использовать подвал во время летних каникул. В подвале он хранил привезенных покойников и готовил их для отправки в другие города. Сторож видел и тело Огастеса Дэвина, привезенное в конце мая.

Личность Габриэля была быстро установлена, так как этот поставщик учебного материала для будущих врачей был уже хорошо известен полиции. Правда, раньше он представлялся именами доктор Кристиан или доктор Гордон, а в действительности его звали Чарльз Мортон. В свое время его исключили из медицинского колледжа Мичиганского университета. Он не стал унывать, а развил обширную деятельность по нелегальной продаже тел медицинским колледжам Мичигана и Огайо, собирая их на кладбищах этих штатов, а также в Пенсильвании и Индиане. В начале января 1878 года он был арестован в городе Толедо, штата Огайо, когда готовил отправку тел в Анн-Арбор, в Мичиганский университет. Находясь в тюрьме, он получил письма из Анн-Арбора. Охранник заметил, что Мортон пытается уничтожить письма, и отобрал их у него.

Письма были от фирмы William J. Jones & Co., очевидно, участвовавшей в делах Чарльза Мортона. Автор сообщал, что один из «жмуриков» оказался слишком нежным, и просил Мортона не брать больше покойников младше 14 лет, так как в Мичиганском университете отказались принимать товар. Тем не менее, в Мичигане подтвердили следующий договор на поставку 70 тел. В другом письме сообщалось о доставке 60 тел в Колумбус, столицу штата Огайо. В нем же Мортона предупреждали, что ему лучше убраться из Толедо, так как там «становится слишком жарко».

Спустя неделю после этого события тело Чарльза Мортона вдруг покрылось сыпью. Вызвали врачей, которые сказали, что у арестанта натуральная оспа и его необходимо поместить в карантин. Мортона перевели в особый карантинный дом, где его охраняли двое караульных. В ночь на 25 января дом, где содержался Мортон, окружила разъяренная толпа и потребовала у охранников выдать им заключенного, чтобы повесить его. Мортон не растерялся и посоветовал охранникам сказать, что он сейчас выйдет. После этого сообщения толпа начала редеть и вскоре разошлась. Хотя жители пылали гневом, никто не хотел лично контактировать с больным оспой.

А вечером 29 января обнаружилось, что Мортон сбежал. Осталось неизвестным, смог ли он сделать слепок ключа или же один из охранников был с ним в сговоре. Поиски в окрестностях ничего не дали. Зато выяснилось другое. Группа новых врачей обследовала образцы, взятые из «оспенных пустул» на теле Чарльза Мортона. И оказалось, что он вовсе не болел оспой. Сыпь была вызвана нанесением на кожу кротонового масла. Его получают из семян кротона слабительного (Croton tiglium), ядовитого растения из семейства молочайных. В то время в небольших дозах оно использовалось как слабительное средство. Полицейские подозревали, что кто-то из врачей помог Мортону обзавестись симптомами оспы, чтобы покинуть тюрьму. Но доказать эти подозрения они так и не смогли.

Кротон слабительный, который помог бежать Чарльзу Мортону

Как установили агенты Пинкертона, в Цинциннати Чарльз Мортон приехал в марте. Он снял комнаты в пансионе на углу Уэйн и Девятой улицы, это в трех кварталах от Медицинского колледжа Огайо. С Мортоном была привлекательная блондинка, которую он представил владельцам пансиона как свою жену. Он также сообщил, что по профессии он врач, а также настолько любит ночную рыбалку, что будет отсутствовать дома с восьми часов вечера до четырех ночи. Хозяева заметили, что на свою ночную рыбалку жилец отправляется с двумя холщовыми сумками, в каждую из которых можно спрятать человека, а колеса его повозки по возвращении обычно сильно измазаны грязью. Жена ездила на рыбалку вместе с Мортоном, причем надевала для этого мужскую одежду. В день, когда стало известно об обнаружении тела Джона Скотта Гаррисона в здании медицинского колледжа, пара неожиданно съехала из пансиона.

Сторож Медицинского колледжа Майами утверждал, что тело Огастеса Дэвина попало в одну из последних партий отправленных из Цинциннати. Мортон упаковывал тела в бочки и отправлял их клиентам при помощи компании American Express (той самой, которая сейчас выпускает кредитные карты и дорожные чеки). Путь партии удалось проследить. Адресатом значилась фирма Quimby and Co. в Анн-Арборе.

Служба American Express в 1878 году

Тогда полковник Снелбейкер отправился в Анн-Арбор и, объединившись с местным шерифом, получил у судьи ордер на обыск в Мичиганском университете. В медицинском колледже лаборант анатомического театра Хердман категорически отрицал, что они получали в последнее время тела из Цинциннати, но в самом морге тел нашлось немало.

Полковник Снелбейкер обнаружил не менее сорока человек: мужчин, женщин, детей, белых и черных, сохранившихся полностью или частично. Полковник отметил три тела, которые соответствовали описанию Огастеса Дэвина. Он отправился в Цинциннати и на следующий день привез оттуда Бернарда Дэвина и Джорджа Итона, которые могли бы опознать тело. И Бернард действительно смог подтвердить личность брата, указав на шрамы на ноге и детали работы стоматолога.

Медицинский колледж Мичиганского университета в 1890 году



17 июня братья Гаррисоны, Итон и Бернард Дэвин доставили тело Огастеса в Норт-Бенд. На железнодорожной платформе их встречали сотни людей. Траурная процессия сопроводило его на кладбище Конгресс-Грин, где молодой человек был погребен спустя месяц после своих первых похорон. Жители Норт-Бенд решили, что теперь каждую ночь кладбище будут патрулировать добровольцы.

В тот же день в Цинциннати жюри присяжных признало виновным сторожа Маршалла из Медицинского колледжа в Огайо в укрывательстве украденного тела, а Чарльза Мортона, так и не пойманного, в двух разграблениях могил: Джона Скотта Гаррисона и Огастеса Дэвина. Против преподавателей из двух медицинских колледжей Цинциннати обвинений выдвинуто не было, не смотря на желание братьев Гаррисонов. Тогда семья Гаррисонов выдвинула гражданские иски к каждому из колледжей в размере 10 тысяч долларов. Аналогичным образом поступила семья Дэвинов.

Полковник Снелбейкер вернулся в Анн-Арбор и начал опросы преподавателей медицинского колледжа с целью выяснить, куда скрылся Чарльз Мортон. Но успеха он не добился. Как признавался в беседе один из преподавателей, знали ли они или нет местонахождение Мортона, у них был весомый стимул его не открывать, так как в противном случае ни один из поставщиков тел (а их методы не отличались от мортоновских) не стал бы иметь дело с этим колледжем, и учить студентов анатомии стало бы невозможно. В итоге Снелбейкер так и не напал на след похитителя покойников.

К сожалению, неизвестно, чем кончилось тяжба семей Гаррисонов и Дэвинов с медицинскими колледжами в Цинциннати. В 1884 году в городе случились массовые беспорядки из-за вердикта присяжных, признавших обвиняемых виновными в непредумышленном убийстве, хотя несколько свидетелей подтверждали, что они совершили заранее обдуманное преступление. В результате толпа, насчитывавшая около 10 тысяч человек, разгромила здание суда, а судебные архивы сгорели. По той же причине осталось неизвестным и то, был ли когда-либо пойман и осужден Мортон или кто-то из его сообщников.

Громкое дело о похищение тел Джона Скотта Гаррисона и Огастеса Дэвина привело к некоторому прогрессу в обеспечении медицинских учебных заведений трупами. В 1881 году в Огайо был принят «Анатомический закон» (Anatomy Law), призванный исправить существующее положение. Вскоре аналогичные законы появились в Иллинойсе, Индиане и Айове. Законы позволяли медикам использовать тела неимущих умерших людей, находившихся на попечении государства (в больницах, сумасшедших домах, тюрьмах, сиротских приютах). Запретить вскрытие тела могли только близкие родственники покойного. Согласно предшествующим законам, это мог сделать любой, кто знал умершего. Так Джон Скотт Гаррисон, два срока занимавшийся законодательной работой в Конгрессе, и после смерти способствовал улучшению американских законов.

Но, надо признать, увеличение числа поступающих трупов не могло удовлетворить весь спрос. К тому же число медицинских колледжей продолжало расти. Поэтому до конца XIX века шайки «воскресителей» продолжали свой подпольный бизнес.

А Джон Скотт Гаррисон в декабре 1879 года наконец-то обрел покой рядом со своим отцом президентом Уильямом Генри Гаррисоном на кладбище в Норт-Бенд.

Гробница Гаррисонов

*В 1908 году эти два колледжа объединились, а с 1919 года объединенный колледж носит название Медицинский колледж Университета Цинциннати.