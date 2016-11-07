Губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подал в отставку. Как сообщил 7 ноября украинский телеканал «112 Украина», Саакашвили пообещал продолжить борьбу с «коррупционной грязью» в Киеве, которая «предала идею украинской революции» и преследуют цель «усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину».

«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеются и пусть они не рассчитывают избавиться от меня», – приводит сайт телеканала слова политика.

Отставка Саакашвили была неожиданной для многих, однако его проект политической партии вызревал уже давно. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Под теми, кто должен понимать, что он не сдастся, Саакашвили имеет в виду неких коррупционеров, которых на Украине действительно много. А под новым этапом борьбы – по всей видимости, подразумевает старт нового политического проекта, то есть политической партии, в которой он будет одним из лидеров (а по факту, возможно, и единоличным лидером).

Этот проект уже давно вызревает – еще с тех времен, когда Михаил Саакашвили проводил в разных города Украины так называемые антикоррупционные форумы. Это было в 2015 году; тогда о них довольно много говорили. То есть основная направленность этой партии будет, видимо, антикоррупционная. Хотя с 2015 года произошли какие-то изменения, и сейчас называться просто антикоррупционной, иметь такое название для политической партии уже мало. Нужны ответы и на какие-то другие вопросы, причем ответы новые.

Можно перечислить некоторых людей, которые войдут в руководство этой партии. Это уволенный из Генеральной прокуратуры старый соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе; Виталий Красько – уже вполне украинский кадр, молодой прокурор, который боролся с коррупцией, а в итоге оказался вне прокуратуры (хотя в его адрес тоже есть претензии – например, в незаконном получении квартиры, и эта претензия до сих пор рассматривается). В целом в этой партии может оказаться довольно много ярких персонажей, в том числе даже некоторые нынешние депутаты, члены Верховной Рады. Я думаю, что речь именно об этом», – сказал Георгий Чижов.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что Саакашвили могут не отпустить с поста, сказав, что сейчас не время для нее, эксперт высказал мнение, что это возможно – в украинской политике есть примеры такого рода.

«Поскольку я совершенно не представляю обстоятельств этой отставки, я допускаю и такой вариант. Можно привести в пример другого известного украинского губернатора – Геннадия Москаля, губернатора Закарпатской области, который после своего назначения уже несколько раз заявлял о намерении уйти в отставку, но президент всякий раз просил его этого не делать, и он до сих пор занимает свой пост.

Геннадий Москаль, губернатор Закарпатской области / YouTube.com

Может быть такая ситуация и с Саакашвили – в том случае, если его отставка на самом деле с президентом не согласована. Но предположить достоверно, согласована она или нет, сейчас очень трудно. Просто сегодня с утра прошла информация об отставке Георгия Лорткипанидзе, который был руководителем УВД Одесской области и назначался, что называется, «в комплекте» с Саакашкили. И комментарий самого Саакашвили в связи с отставкой Лорткипанидзе не давал оснований предполагать, что одесский губернатор сам тоже собрался покидать свой пост.

Он высказал сожаление, что его соратник уходит, сказал, что коррупционеры и всякие нехорошие люди могут торжествовать победу, но ненадолго. То есть, косвенным образом можно было расценить это, как то, что сам он остается на месте и намерен им по-прежнему спуску не давать. Что могло повлиять на его позицию? То ли действительно какое-то общение с руководством страны – в частности, с президентом, то ли это его собственная инициатива. Ну, мы довольно скоро все поймем, услышав реакцию Киева на его заявление», – объяснил Георгий Чижов.

Говоря о том, кто, предположительно, мог бы занять пост губернатора Одесской области после отставки Саакашвили, он подчеркнул, что прогнозировать это сложно, поскольку в украинской политике губернаторы играют иную роль, нежели в российской, и принцип их подбора отличается.

«Трудно сказать наверняка. В украинских реалиях губернатор – это совсем не та фигура, что в России. Во-первых, это, как правило, не хозяин территории – ну, за редкими персональными исключениями. А это такой эффективный государственный менеджер, который назначается и переназначается. Он может быть из другого региона, он может занимать свой пост несколько месяцев и уйти – необязательно в результате какого-то скандала. Нет, это просто такой достаточно быстро передвигаемый менеджер.

Это не касается самого Саакашвили, у которого была особая роль (можно анализировать, насколько он с ней справился, но она была), или того же Москаля в Закарпатье.

И, кроме того, губернатор в Украине традиционно и не имеет того веса и влияния, как в России. Потому что все же определяется средствами, а на Украине большинство средств тоже аккумулирует центральный бюджет, а на втором месте по распределению идет низовой бюджет, который в России называется «местным». На Украине этот термин не совсем был бы корректным, потому что там областной бюджет относится к местному – если в России трехуровневая система, то в Украине, фактически, областной и есть местный, причем большие города получают по факту больше, чем на уровне областном. И в той же Одесской области, скажем, не раз возникала ситуация, когда губернатор баллотировался в мэры Одессы.

Одесса. Памятник Екатерине Великой. / wikipedia.org

Это я говорю в обоснование того, что предсказать назначение достаточно трудно – но что и роль губернатора совсем не та, если это не Саакашвили, который является знаковой фигурой.

Теперь о том, насколько он справился со своей задачей. Явно при назначении фигуры такого масштаба предполагалось, что он должен решить какие-то задачи общенационального масштаба. И едва ли не главной такой задачей, которой занимался Михаил Саакашвили на посту губернатора, стала реформа таможни.

К сожалению, дать однозначную оценку тому, удалась она или нет, очень сложно, даже если смотреть на примере Одессы. С одной стороны, он внедрял новые технологии, и его сторонники утверждают, что, действительно, через одесскую таможню стало гораздо сложнее системно, массово завезти контрабанду. Что привело, кстати говоря, к оттоку части товарных потоков в другие регионы Украины, где договориться оказалось значительно проще. То есть одесские таможенные технологии пока не распространились на всю Украину.

С другой стороны, противники Саакашвили утверждают, что коррупционные лазейки не были исключены благодаря реформе, проведенной Саакашвили, а просто переместились в другие места – видимо, под контроль близких к нему людей. Поэтому эта важнейшая реформа оценивается неоднозначно. Хотя, несмотря на сокращение потока через одесскую таможню, таможенные сборы, поступающие в бюджет, все-таки заметно увеличились. И Михаил Саакашвили даже договорился с Киевом о том, о чем просил с самого начала: чтобы часть этих дополнительных доходов можно было направлять на строительство дорог в Одесской области.

Его идея заключалась в том, чтобы построить современного уровня дорогу из Одессы к райцентру Ренни (это граница с Румынией). Там существует дорога, но очень плохая, и по ней почти не идет транспорт, а эта дорога могла бы связать Одессу с Южной Европой – Румынией, Болгарией, Грецией. И, конечно, если эта дорогая заработает и ею станут пользоваться как частные лица, так и перевозчики, это очень много даст для развития западной части Одесской области, которая традиционно была бедной-несчастной, и там было плохо с инфраструктурой. Как раз эта дорога могла бы стать центром возникновения новой инфраструктуры и вообще кристаллизации всевозможного бизнеса.

Но, разумеется, такую дорогу за полтора года не простроишь. Хотя вроде бы строительство идет достаточно успешно. Там недавно побывал президент Порошенко – обещал даже построить мост, который связал бы окончание этой дороги непосредственно с румынской территорией. Но это пока тоже как-то повисло в воздухе.

М.Саакашвили и П.Порошенко

Остальное – уже более мелкие вещи, а основное – это: таможня с перспективой масштабирования на всю Украину и дорога», – уточнил Чижов.

«Лично я бы предпочел, чтобы он находился на посту губернатора несколько больший срок, чтобы можно было уже дать оценку, получилось ли у него что-нибудь или нет. В свое время он одной из своих важнейших задач на посту губернатора называл еще введение патрульной полиции в Одессе. Ну, с одной стороны, это и произошло. С другой – в большинстве крупных городов Украины заработала патрульная полиция. И, скорее, это все-таки – заслуга МВД, а губернатора того или иного региона.

Боролся Михаил Саакашвили и за права одесситов за доступ к морю. Тут он все время предсказуемо сталкивался с мэром Одессы – они друг друга обвиняли во всяком разном. Но, правда, в украинской истории всегда так и получалось: мэр Одессы и губернатор находятся в достаточно жестком клинче, даже когда они являются представителями одной и той же политической силы – что уж говорить о случае, когда не одной…», – добавил эксперт в заключение.