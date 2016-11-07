Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
7 ноября 2016, понедельник, 19:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
07 ноября 2016, 18:40
Михаил Саакашвили Петр Порошенко Украина
Георгий Чижов

«Проект Саакашвили вызревал давно»

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
newinform.com

Губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подал в отставку. Как сообщил 7 ноября украинский телеканал «112 Украина», Саакашвили пообещал продолжить борьбу с «коррупционной грязью» в Киеве, которая «предала идею украинской революции» и преследуют цель «усиливать свой клан и окончательно ограбить Украину».

«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеются и пусть они не рассчитывают избавиться от меня», – приводит сайт телеканала слова политика.

Отставка Саакашвили была неожиданной для многих, однако его проект политической партии вызревал уже давно. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Под теми, кто должен понимать, что он не сдастся, Саакашвили имеет в виду неких коррупционеров, которых на Украине действительно много. А под новым этапом борьбы – по всей видимости, подразумевает старт нового политического проекта, то есть политической партии, в которой он будет одним из лидеров (а по факту, возможно, и единоличным лидером).

Этот проект уже давно вызревает – еще с тех времен, когда Михаил Саакашвили проводил в разных города Украины так называемые антикоррупционные форумы. Это было в 2015 году; тогда о них довольно много говорили. То есть основная направленность этой партии будет, видимо, антикоррупционная. Хотя с 2015 года произошли какие-то изменения, и сейчас называться просто антикоррупционной, иметь такое название для политической партии уже мало. Нужны ответы и на какие-то другие вопросы, причем ответы новые.

Можно перечислить некоторых людей, которые войдут в руководство этой партии. Это уволенный из Генеральной прокуратуры старый соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе; Виталий Красько – уже вполне украинский кадр, молодой прокурор, который боролся с коррупцией, а в итоге оказался вне прокуратуры (хотя в его адрес тоже есть претензии – например, в незаконном получении квартиры, и эта претензия до сих пор рассматривается). В целом в этой партии может оказаться довольно много ярких персонажей, в том числе даже некоторые нынешние депутаты, члены Верховной Рады. Я думаю, что речь именно об этом», – сказал Георгий Чижов.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что Саакашвили могут не отпустить с поста, сказав, что сейчас не время для нее, эксперт высказал мнение, что это возможно – в украинской политике есть примеры такого рода.

«Поскольку я совершенно не представляю обстоятельств этой отставки, я допускаю и такой вариант. Можно привести в пример другого известного украинского губернатора – Геннадия Москаля, губернатора Закарпатской области, который после своего назначения уже несколько раз заявлял о намерении уйти в отставку, но президент всякий раз просил его этого не делать, и он до сих пор занимает свой пост.

 
Геннадий Москаль, губернатор Закарпатской области / YouTube.com

Может быть такая ситуация и с Саакашвили – в том случае, если его отставка на самом деле с президентом не согласована. Но предположить достоверно, согласована она или нет, сейчас очень трудно. Просто сегодня с утра прошла информация об отставке Георгия Лорткипанидзе, который был руководителем УВД Одесской области и назначался, что называется, «в комплекте» с Саакашкили. И комментарий самого Саакашвили в связи с отставкой Лорткипанидзе не давал оснований предполагать, что одесский губернатор сам тоже собрался покидать свой пост.

Он высказал сожаление, что его соратник уходит, сказал, что коррупционеры и всякие нехорошие люди могут торжествовать победу, но ненадолго. То есть, косвенным образом можно было расценить это, как то, что сам он остается на месте и намерен им по-прежнему спуску не давать. Что могло повлиять на его позицию? То ли действительно какое-то общение с руководством страны – в частности, с президентом, то ли это его собственная инициатива. Ну, мы довольно скоро все поймем, услышав реакцию Киева на его заявление», – объяснил Георгий Чижов.

Говоря о том, кто, предположительно, мог бы занять пост губернатора Одесской области после отставки Саакашвили, он подчеркнул, что прогнозировать это сложно, поскольку в украинской политике губернаторы играют иную роль, нежели в российской, и принцип их подбора отличается.

«Трудно сказать наверняка. В украинских реалиях губернатор – это совсем не та фигура, что в России. Во-первых, это, как правило, не хозяин территории – ну, за редкими персональными исключениями. А это такой эффективный государственный менеджер, который назначается и переназначается. Он может быть из другого региона, он может занимать свой пост несколько месяцев и уйти – необязательно в результате какого-то скандала. Нет, это просто такой достаточно быстро передвигаемый менеджер.

Это не касается самого Саакашвили, у которого была особая роль (можно анализировать, насколько он с ней справился, но она была), или того же Москаля в Закарпатье.

И, кроме того, губернатор в Украине традиционно и не имеет того веса и влияния, как в России. Потому что все же определяется средствами, а на Украине большинство средств тоже аккумулирует центральный бюджет, а на втором месте по распределению идет низовой бюджет, который в России называется «местным». На Украине этот термин не совсем был бы корректным, потому что там областной бюджет относится к местному – если в России трехуровневая система, то в Украине, фактически, областной и есть местный, причем большие города получают по факту больше, чем на уровне областном. И в той же Одесской области, скажем, не раз возникала ситуация, когда губернатор баллотировался в мэры Одессы.

 
Одесса. Памятник Екатерине Великой. / wikipedia.org

Это я говорю в обоснование того, что предсказать назначение достаточно трудно – но что и роль губернатора совсем не та, если это не Саакашвили, который является знаковой фигурой.

Теперь о том, насколько он справился со своей задачей. Явно при назначении фигуры такого масштаба предполагалось, что он должен решить какие-то задачи общенационального масштаба. И едва ли не главной такой задачей, которой занимался Михаил Саакашвили на посту губернатора, стала реформа таможни.

К сожалению, дать однозначную оценку тому, удалась она или нет, очень сложно, даже если смотреть на примере Одессы. С одной стороны, он внедрял новые технологии, и его сторонники утверждают, что, действительно, через одесскую таможню стало гораздо сложнее системно, массово завезти контрабанду. Что привело, кстати говоря, к оттоку части товарных потоков в другие регионы Украины, где договориться оказалось значительно проще. То есть одесские таможенные технологии пока не распространились на всю Украину.

С другой стороны, противники Саакашвили утверждают, что коррупционные лазейки не были исключены благодаря реформе, проведенной Саакашвили, а просто переместились в другие места – видимо, под контроль близких к нему людей. Поэтому эта важнейшая реформа оценивается неоднозначно. Хотя, несмотря на сокращение потока через одесскую таможню, таможенные сборы, поступающие в бюджет, все-таки заметно увеличились. И Михаил Саакашвили даже договорился с Киевом о том, о чем просил с самого начала: чтобы часть этих дополнительных доходов можно было направлять на строительство дорог в Одесской области.

Его идея заключалась в том, чтобы построить современного уровня дорогу из Одессы к райцентру Ренни (это граница с Румынией). Там существует дорога, но очень плохая, и по ней почти не идет транспорт, а эта дорога могла бы связать Одессу с Южной Европой – Румынией, Болгарией, Грецией. И, конечно, если эта дорогая заработает и ею станут пользоваться как частные лица, так и перевозчики, это очень много даст для развития западной части Одесской области, которая традиционно была бедной-несчастной, и там было плохо с инфраструктурой. Как раз эта дорога могла бы стать центром возникновения новой инфраструктуры и вообще кристаллизации всевозможного бизнеса.

Но, разумеется, такую дорогу за полтора года не простроишь. Хотя вроде бы строительство идет достаточно успешно. Там недавно побывал президент Порошенко – обещал даже построить мост, который связал бы окончание этой дороги непосредственно с румынской территорией. Но это пока тоже как-то повисло в воздухе.

 
М.Саакашвили и П.Порошенко

Остальное – уже более мелкие вещи, а основное – это: таможня с перспективой масштабирования на всю Украину и дорога», – уточнил Чижов.

«Лично я бы предпочел, чтобы он находился на посту губернатора несколько больший срок, чтобы можно было уже дать оценку, получилось ли у него что-нибудь или нет. В свое время он одной из своих важнейших задач на посту губернатора называл еще введение патрульной полиции в Одессе. Ну, с одной стороны, это и произошло. С другой – в большинстве крупных городов Украины заработала патрульная полиция. И, скорее, это все-таки – заслуга МВД, а губернатора того или иного региона.

Боролся Михаил Саакашвили и за права одесситов за доступ к морю. Тут он все время предсказуемо сталкивался с мэром Одессы – они друг друга обвиняли во всяком разном. Но, правда, в украинской истории всегда так и получалось: мэр Одессы и губернатор находятся в достаточно жестком клинче, даже когда они являются представителями одной и той же политической силы – что уж говорить о случае, когда не одной…», – добавил эксперт в заключение.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Алексей Кудрин
Кудрин предрек двукратный рост российской экономики за 20 лет
Петр Порошенко вручает Михаилу Саакашвили удостоверение губернатора Одесской области
В Киеве заявили о готовности президента подписать отставку Саакашвили
Яндекс.Деньги
Украина запретила использование Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one
Приднестровье
В Одессе договорились о выводе российской группировки из Приднестровья
Пробка в Москве
В Москве за сутки зафиксировали более 560 ДТП
18:59 Медведев выразил опасения о возможном распаде ВТО
18:43 В Киеве заявили о готовности президента подписать отставку Саакашвили
18:40 Ярош заявил о готовности штурмовать администрацию Порошенко
18:27 Участница гонок на «Гелендвагене» получила 40 часов обязательных работ
18:19 Украина запретила использование Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI Wallet и Wallet one

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Лев Троцкий
Лев Троцкий в Мехико, 1940
7 ноября 1879 года родился революционер Лев Троцкий.
18:13 В Курске срубили поклонный крест на месте массовых репрессий
17:54 Раскритиковавший Кадырова чеченец пропал без вести
17:46 Олег Сысуев: Публикации о якобы имеющейся связи «Альфа-банка» с украинскими силовиками - глупость
17:28 ЕР поддержала запрос о проверке Альфа-Банка на связь с украинскими силовиками
17:26 Участница гонок на «Гелендвагене» оправдана по делу о штрафе
17:21 РПЦ освятила бассейны Приморского океанариума
17:10 В Германии задумались о привязке пенсионного возраста к продолжительности жизни
17:08 В Самаре после Парада памяти упал в реку Як-52
17:03 «Доктор Стрэндж» за первый уикэнд собрал половину бюджета
16:44 В Думе подтвердили ограничение использования служебных машин
16:42 По факту нападения на журналиста Пасько в Барнауле возбуждено уголовное дело
16:28 Кудрин предрек двукратный рост российской экономики за 20 лет
16:27 В Шереметьево задержан подозреваемый в убийстве чемпиона по кикбоксингу
16:22 В Екатеринбурге не согласовали «митинг натуралов»
16:14 Клинтон опередила Трампа в опросах за день до выборов
15:56 СМИ рассказали о начале разработки закона по запуску Brexit
15:50 Samsung Galaxy S8 получит искусственный интеллект
15:43 В Совете Федерации поддержали концепцию проекта бюджета-2017
15:25 Казахстанский бизнесмен получил 21 год за попытку государственного переворота
15:15 Песков прокомментировал слова Васильевой о мифологизации истории
15:08 Песков прокомментировал сообщения о желании Орнеллы Мути стать гражданкой РФ
15:01 Песков назвал схоластикой слухи о переносе президентских выборов
14:53 Прокуратура начала проверку после пожара на траулере в Охотском море
14:50 Песков переадресовал вопрос помощи иракским курдам в МИД РФ
14:49 В Кремле допустили ужесточение наказания живодерам
14:32 Прокуратура Волгограда не нашла состава преступления в сборе мусора в российский флаг
14:26 В Кремле опровергли попытку устроить переворот в Черногории
14:09 Анкара обвинила в расизме противников присоединения Турции к ЕС
13:53 Саакашвили заявил об уходе в отставку
13:51 Получены цветные изображения на электронном микроскопе
13:51 В Москве у жилого дома обнаружили два снаряда времен войны
13:49 В Киеве заявили об обнаружении в море российского беспилотника
13:42 Forbes назвал Романа Абрамовича налоговым резидентом России
13:41 Лидер ИГ бежал из Мосула
13:20 Московские аэропорты опровергли задержки авиарейсов из-за погоды
13:12 Президент Филиппин заявил об отмене сделки по закупке оружия у США
12:57 В Москве за сутки зафиксировали более 560 ДТП
12:44 «Антихакерский центр» для оборонных предприятий появился в России
12:37 Законом о личном банкротстве за год воспользовались чуть более тысячи человек
12:27 Экспертиза «Полит.ру»: Соцсети ожидают победы Радева на выборах президента Болгарии
12:21 В Нидерландах разработали аналог пакета Яровой
12:11 СМИ рассказали об издевках российских летчиков над пилотами НАТО
12:06 Сайт WikiLeaks атаковали хакеры
11:53 На Красной площади прошел марш в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года
11:52 В Одессе договорились о выводе российской группировки из Приднестровья
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.