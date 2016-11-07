Топ новостей 7 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня одесский губернатор Михаил Саакашвили объявил об отставке, в Москве прошел марш в честь годовщины парада 1941 года, Украина пообещала «зеленый коридор» для выхода российских военных из Приднестровья.

Михаил Саакашвили объявил об уходе в отставку с поста руководителя Одесской областной администрации Украины. Политик заявил: «Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеются и пусть они не рассчитывают избавиться от меня. Я тот солдат, который идет сколько может, а потом столько, сколько надо».

Михаил Николозович "дав доброго ляпаса" Киеву, подав в отставку.

Молодец, Саака! — Роза Моисеевна (@ANAKOYHER) 7 ноября 2016 г.

На Красной площади в Москве состоялся марш в честь 75-летия легендарного парада 7 ноября 1941 года. В шествии были задействованы танк Т-34, «Катюши» и «полуторки», около 5 тысяч военнослужащих прошли в форме образца 1941 года, были реконструированы некоторые эпизоды войны.

На Красной площади повторили легендарный парад 1941 года pic.twitter.com/lrTmWJMm2l — Лентач (@oldLentach) 7 ноября 2016 г.

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью! Военный парад, посвящённый годовщине проведения военного парада:



pic.twitter.com/r3YJgQ7NlT — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 7 ноября 2016 г.

Министры обороны Молдавии Анатол Шалару и Украины Степан Полторак провели переговоры в Одессе, по итогам которых договорились о деталях вывода российской военной группировки из непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

А с Россией и Приднестровьем посоветоваться забыли? А то звучит как "Гондурас пообещал помочь Гватемале в выводе войск США из Кореи" https://t.co/UfGKjiyxwi — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 ноября 2016 г.

Д.Медведев в Госдуме / duma.gov.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень документов, которые отныне запрещено требовать у граждан при оказании госуслуг. Перечень включает 85 наименований документов и сведений, которые предоставляются 25 федеральными органами исполнительной власти для оказания государственных и муниципальных услуг.

Сбербанк работает над проектом запуска «национальной экосистемы» по примеру китайской Alibaba Group и других крупнейших мировых компаний в сфере интернет-коммерции.

#Сбербанк. Куча народу, работает половина окон. Над остальными крутится бегущая строка: «Мы всегда вам рады! Клиент всегда прав». — Petr Tyulenev (@_dofin_) 5 ноября 2016 г.

Министр образования и науки России Ольга Васильева рассказала о роли мифологизации в исторической науке. Васильева выразила и свое отношение к Иосифу Сталину. По ее словам, он — человек, «тирания которого очевидна», который ответственен за политические репрессии.

Так вот оно что! Поклонская просто исполняла новейшее указание министра образования! https://t.co/iGbomjtOHX — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 7 ноября 2016 г.

- Димка,пошли гулять!

- Я ещё уроки не сделал. Алхимию,Мифы России, Православие и деяния отцов основателей: князя Владимира и Ивана Грозного — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 7 ноября 2016 г.

Республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп отстранен от ведения собственной страницы в Twitter. Как сообщают СМИ, его резкие высказывания неоднократно становились источником «головной боли» для предвыборного штаба. Издание также напомнило, что Трамп неоднократно использовал свой микроблог для того, чтобы очернять своих соперников и представлять читателям «нефильтрованный взгляд» по поводу его позиций.

СМИ сообщают, что Трамп отстранен от ведения собственного Twitter за "слишком красочные" и "контрпродуктивные" твитыhttps://t.co/SJtGleLUe6 pic.twitter.com/CVkIigONgE — Лентач (@oldLentach) 7 ноября 2016 г.

Депутатам Госдумы неофициально запретили выезжать на служебном автомобиле далее 50 км от границы Москвы. По словам одного из опрошенных депутатов, эта рекомендация существовала и раньше, однако на нее закрывали глаза. «Теперь это уже не просто рекомендация, а запрет», — добавил источник.

В Москве из-за ухудшившихся погодных условий за минувшие сутки зафиксировано более 560 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП 4 человека погибли и еще 18 пострадали.

Синоптики пообещали москвичам мокрый снег, гололедицу, туманы, язвы и нарывы, наказание пёсьими мухами, мор скота и необычную темноту. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 7 ноября 2016 г.

Заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов заявил, что районная прокуратура Волгограда не стала возбуждать дело по факту сбора мусора в российский триколор. В действиях работников управляющей компании она не усмотрела состава преступления.