Видео дня. Жириновский на английском пророчит Клинтон поражение

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на днях дал комментарий британскому каналу Channel 4. Говорил он на английском языке.

Политик заявил, что выборы в США выиграет Дональд Трамп, а его соперницу Хиллари Клинтон Жириновский назвал злобной (спросив у переводчицы, как это слово будет по-английски).

«Дорогая Хиллари, — обратился Жириновский к кандидату в президенты, — ты не станешь президентом США. Это страстное желание всего мира, всего человечества, Европы, России, Африки, Азии и большинства граждан США», — заявил политик.

«Не будь президентом США!» — напутствовал Жириновский Клинтон.

«Да здравствует Дональд Трамп», — добавил он.