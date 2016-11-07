07 ноября 2016, 17:50
Видео дня. Жириновский на английском пророчит Клинтон поражение
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на днях дал комментарий британскому каналу Channel 4. Говорил он на английском языке.
Политик заявил, что выборы в США выиграет Дональд Трамп, а его соперницу Хиллари Клинтон Жириновский назвал злобной (спросив у переводчицы, как это слово будет по-английски).
«Дорогая Хиллари, — обратился Жириновский к кандидату в президенты, — ты не станешь президентом США. Это страстное желание всего мира, всего человечества, Европы, России, Африки, Азии и большинства граждан США», — заявил политик.
«Не будь президентом США!» — напутствовал Жириновский Клинтон.
«Да здравствует Дональд Трамп», — добавил он.
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