Лекция Михаила Живлова о языках Северной Америки. Видео

«Полит.ру» публикует видеозапись выступления лингвиста, кандидата филологических наук, доцента Сектора компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ; с.н.с. Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаила Живлова. Беседа на тему «Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы» состоялась 20 октября в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в рамках цикла "Публичные лекции "Полит.ру"".

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