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9 ноября 2016 г. (Среда) | 19:00
Михаил Дзюбенко:
Душевный человек между Фаустом и старообрядцами: Взгляд на И.С. Тургенева в канун его 200-летия
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
07 ноября 2016, 15:18
лингвистика публичные лекции

Лекция Михаила Живлова о языках Северной Америки. Видео

Михаил Живлов
Михаил Живлов
Наташа Четверикова/Полит.ру

«Полит.ру» публикует видеозапись выступления лингвиста, кандидата филологических наук, доцента Сектора компаративистики Института восточных культур и античности РГГУ; с.н.с. Лаборатории востоковедения и сравнительно-исторического языкознания Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Михаила Живлова. Беседа на тему «Генеалогическая классификация языков Северной Америки: проблемы и перспективы» состоялась 20 октября в Библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева в рамках цикла  "Публичные лекции "Полит.ру"".

 

 Другие лекции цикла можно увидеть на канале «Полит.ру» в YouTube.

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