Америка, Америка… Вот уже, наверное, раз двадцатый сюда приезжаю, но не перестаю удивляться этой стране. Потом привыкаешь конечно… Главное впечатление – широта и свобода, особенно здесь, в Техасе, где все по определению должно быть большим – громадные машины (которыми управляют иногда такие хрупкие девушки), просторы, огромные порции еды в ресторанах…

Во время поездок традиционно люблю поговорить о стране и о политике с разными людьми – и со своими коллегами-учеными, и с таксистами и официантами. Официанты, кстати, здесь со всем не такие как у нас: они никогда не держат себя ни свысока, ни подобострастно, а совершенно на равных, дружески. У нас не бывает, чтобы официант тебя похлопал по плечу (конечно, если ты тоже как-то выразил ему дружеские чувства).

Говорить, что вся Америка живет сейчас выборами – не вполне точно. Страсти по телевизору – кипят. А люди, на удивление, всё спокойно воспринимают. К чему бы это? Естественно, мало кто верит, что в американских порядках так уж существенно может что-то поменяться, сама система очень стабильная. Но Америка – страна динамичная.

«Мы ждем перемен» – это не про Россию, это про Америку. Им всегда хочется чего-то нового, пусть даже рискованного. Думается, что если бы Трамп не был Трампом – у демократов вообще никаких шансов бы не было – засиделись они у власти. На последнем этапе предвыборной агитации разговоры по телевизору идут о таких делах, политическое значение которых нам вообще понять трудно: как Трамп относится к женщинам, не слишком ли грубо; как-так Хилари пользовалась не тем е-мейлом, Трамп посадить её за это требует!

Ну а люди-то что? Люди про это особо не говорят. Главный аргумент ЗА Хилари – это то, что она женщина, а женщина на посту президента – это что-то новое (мне так один собеседник и сказал: чернокожего у нас уже избирали президентом, теперь и женщину будет неплохо избрать, ведь во многих других странах избрали же).

Главный аргумент ПРОТИВ демократов – надоели, засиделись. Люди состоятельные еще недовольны тем, что страна сдвинулась влево, приходится платить за бездельников. Вот как раз аргумент ЗА Трампа – он обещает перемены, какие – другой вопрос. Даже среди сторонников республиканцев нет общего мнения насчет того, насколько следует урезать социальные программы, насколько надо ограничивать иммиграцию «латинос» и мусульман, и нужно ли дружить с Путиным.

Иммигрантов из Латинской Америки и из арабских стран стало очень много, и они уже – часть американской культуры. Но, бывает, это раздражает. Забавный разговор у меня произошел с таксистом, выходцем из Эфиопии (уж 21 год как в Америке). Чем ему не нравятся мексиканцы? Заводят у себя кур, те кудахтают, петухи орут,… а это не соответствует американской культуре. М…да. Но я встречал и иное.

Борис Жуйков в Техасе. Фото из личного архива автора (2016)

Вот есть знакомый миллиардер по фамилии Гонсалес, кур не содержит, исключительно умный и образованный человек, даже «Евгения Онегина» читал. Понятно, что речь идет не о каком-то ограничении в правах по признаку происхождения, а только о том, чтобы поприжать ручеек иммигрантов из южных стран, построить стену на границе с Мексикой – а то и границы как таковой нет. А без иммигрантов Америка себя не мыслит. Образованные люди, сторонники Трампа, вообще не склонны придавать большое значение его популистским заявлениям, считая это лишь методикой предвыборной борьбы.

Вообще, речь идет, скорее, не кто и почему ЗА, а кто и почему ПРОТИВ. Техас – вотчина республиканцев. Я здесь видел наклейки на машинах: «Кто угодно, только не Хилари!», но или «Только не Дональд!».

Теперь о роли России и Путина в американских выборах – об этом довольно часто можно услышать в телевизоре. Это по-прежнему очень далеко, и мало бы кого вообще волновало, если бы не скандал с российским проникновением в американские компьютерные системы и не бомбардировки Сирии. Понятное дело, к таким делам – резко отрицательное отношение (кстати, и к американским бомбардировкам в Ираке – тоже).

Но к Путину относятся по-разному. Многим людям, которые вообще не в курсе, он импонирует как человек, который может сказать «нет» западным политикам. На какую тему Путин говорит «нет» – они уже не разбираются. То же самое насчет «сильного лидера». В чем, собственно, «сила» – в блокировании каких-то международных инициатив, в бряцании оружием или в развитии экономики, науки, культуры, демократических институтов?

Надо отметить, что ни о каких антироссийских настроениях речи вообще нет. То, что ты из России, неизбежно вызывает симпатию, иногда удивление, иногда просто не верят. В одном из докладов на конференции, на которой я сейчас нахожусь, с сожалением поминали отмену соглашения США-Россия по плутонию, но выразили уверенность, что этот чисто политический ход, временный. Все должно со временем стать на свои места (интересно, что использование плутония в ядерных энергетических реакторах нам выгодно гораздо больше, чем американцам – но это уже другая тема).

Так какой вывод насчет американских выборов? Я думаю, что кто бы ни победил, Америке это ничем особенно не грозит – разберутся, система вытянет. Но если победит Трамп – это может грозить России: приобрести для Путина такого друга или врага… у нас может быть еще больше проблем.

Автор - радиохимик, доктор химических наук, заведующий лабораторией ИЯИ РАН.