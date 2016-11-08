Эксперт: Сотрудничество российских атомщиков с китайскими является одним из наиболее перспективных направлений развития зарубежных проектов Росатома

В рамках встречи премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева и главы госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна было принято совместное заявление глав правительств двух стран о развитии стратегического сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Документ содержит декларацию глав правительств о расширении сотрудничества двух стран в атомной сфере, основываясь на принципах баланса интересов сторон и взаимной выгоды, и призван способствовать реализации крупных проектов госкорпорации "Росатом" в Китае.

Иван Андриевский, председатель совета директоров Инжиниринговой компании «2К»:

Китай является одним из мировых лидеров по количеству реакторов – делит 4-5 места с Россией. Однако доля атомной энергетики в КНР в общем объеме энергопотребления составляет лишь 3% – из всех стран мира, имеющих атомные реакторы, это четвертый с конца показатель. То есть, принимая во внимание самую масштабную программу по развитию атомной энергетики, потенциал этой отрасли в Китае представляется просто огромным. Поэтому сотрудничество российских атомщиков с китайскими является одним из наиболее перспективных направлений развития зарубежных проектов Росатома.

В планах КНР к 2030 увеличить количество реакторов на своей территории с 36 до 110. В стране уже строится 20 ректоров и еще 32 в проектах на ближайшее время. Безусловно, сегодня Китай – это крупнейший рынок для атомщиков, и для России крайне важно расширить свое присутствие в КНР. Впрочем, и Китай крайне заинтересован в сотрудничестве именно с РФ.

Во-первых, у стран уже накоплен многолетний успешный совместный опыт работы в самых разных сферах атомной энергетики, в том числе и по строительству реакторов. Российские ВВЭРы уже используются на Тяньваньской АЭС и это сотрудничество, видимо, будет расширяться.

Во-вторых, Россия во многих областях атомной энергетики находится на пике технологического развития. И Китаю, безусловно, интересны передовые российские технологии. В частности, реакторы на быстрых нейтронах – будущее атомной энергетики и основа для замкнутого ядерного цикла. Росатом располагает этими технологиями и уже прошел стадию практической реализации этих проектов. Кроме того, российские специалисты уже сотрудничают с китайскими коллегами в проекте китайского реактора на быстрых нейтронах. Очевидно, что в этой области у стран есть большой потенциал для совместной работы.

Также КНР буквально на днях запустил строительство плавучей АЭС. Россия, в это же время, уже находится на завершающей стадии строительства ПАТЭС. Поэтому совместные проекты в области изучения и развития мобильной атомной энергетики – еще одно весьма перспективное поле для сотрудничества РФ и КНР.