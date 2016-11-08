Россия и КНР договорились о развитии стратегического сотрудничества в области мирного использования атомной энергии

В рамках встречи Премьер-министра Российской Федерации Д.А. Медведева и Главы госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна было принято совместное заявление Глав правительств двух стран о развитии стратегического сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Документ содержит декларацию глав правительств о расширении сотрудничества двух стран в атомной сфере, основываясь на принципах баланса интересов сторон и взаимной выгоды, и призван способствовать реализации крупных проектов Госкорпорации «Росатом» в Китае.

В частности, Главы правительств поддерживают совместное сооружение двух новых энергоблоков российского дизайна на площадке Тяньваньской АЭС и планируют поручить оперативно подготовить подписание межправительственного протокола по указанному проекту и будут способствовать заключению соответствующих контрактов. Кроме того, планируется строительство энергоблоков на новых площадках в Китае, будет развиваться сотрудничество по плавучим атомным станциям и перспективному направлению реакторов на быстрых нейтронах, являющихся технологией четвёртого поколения.

Российско-китайское сотрудничество в сфере мирного использования атомной энергии опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия. В 2007 году были запущены в эксплуатацию первые два блока Тяньваньской АЭС, которая по оценкам экспертов МАГАТЭ является одной из самых безопасных в мире. Сейчас идут работы на второй очереди этой площадки, блоки должны быть сданы в эксплуатацию в 2018 году.

В 2011 году был запущен построенный при участии российских специалистов экспериментальный реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (CEFR), и в том же году досрочно сдана в эксплуатацию четвертая, последняя очередь газоцентрифужного завода, построенная в рамках российско-китайского соглашения 1992 года. В конце июля 2014 года «Русатом Оверсиз» и китайская CNNC New Energy подписали меморандум о строительстве плавучих атомных электростанций (ПАТЭС), которые Китай планирует использовать для обеспечения островных территорий и месторождений по добыче углеводородов на шельфе. Кроме того, осуществляется взаимодействие с Китаем в области изотопной продукции.