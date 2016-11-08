Эксперты Центра стратегического развития (ЦСР), совет которого недавно возглавил Алексей Кудрин, ожидают увеличения российского ВВП в два раза к 2035 году, причем главным драйвером роста должен стать несырьевой экспорт, рост производительности труда и инвестиций. Но рост, отмечают эксперты, возможен только при реализации реформ.

Аналитическая записка ЦСР оказалась в распоряжении РБК, она подготовлена совместно с Минэкономразвития, ведущим научным сотрудником РАНХиГС Павлом Труниным и руководителем Экономической экспертной группы Евсеем Гурвичем.

Удвоение ВВП к 2035 году, то есть за 19 лет — это в среднем рост чуть больше, чем на 3,7% в год, темпы не такие уж и большие для российской экономики, которую сложно отнести к развитым. Однако эксперты вслед за правительством считают, что в среднесрочной перспективе сильного роста ждать не стоит.

В аналитической записке указано, что в 2017-2025 гг. рост ВВП может составить 2-2,5% в год, а уже в 2025-2030 гг. рост может ускориться до 4-4,4%. Правда, даже если до 2025 года ВВП будет расти на 2,5% в год, а до 2030 — на 4,4%, экономика за 19 лет все равно не удвоится, а вырастет только на 95,7%.

При этом подчеркивается, что прогноз осуществится, только если в России будут проведены структурные реформы — их план ЦСР как раз собирается подготовить к весне 2017 года, тогда же их и следует начинать. Если же за реформы никто браться не будет, то ЦСР предлагает ориентироваться на базовый прогноз Минэкономразвития, который, фактически, предсказывает России 20 лет стагнации.

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Авторы, например, исходят из того, что экспорт несырьевых товаров с 2017 года будет расти на 6% в год и превысит $450 млрд к 2035 году, или 60% в структуре экспорта (в 2016 году его доля составляет 34%). Также подчеркивается, что при составлении прогноза учитывались демографические, энергетические и другие ограничения, которые существуют и сейчас, но и в дальнейшем не ожидается разрешения проблем: быстрого роста населения не будет, так что придется опираться на рост производительности труда, а для этого необходимы инвестиции в человеческий капитал.

Надо сказать, что рост на 4,4% в год, конечно, кажется не столь внушительным по сравнению с ростом первой половины 2000-х годов, но, тем не менее, по мировым меркам является значительным. Например, экономика Соединенных Штатов после выхода их рецессии 2008-2009 гг. растет в среднем на 2% в год. В Японии и Европейском Союзе рост еще более медленный или вовсе фиксируется стагнация. Россия на этом фоне пока выглядит еще хуже — по итогам 2016 года ее ВВП в постоянных ценах будет сравним с результатом 2008 года.

Завод электротехнического оборудования "ЗЭТО" в Великих Луках, 2016 Фото: ЗЭТО

Более того, 4,4% в год - это даже выше роста мирового ВВП, который после 2010 года растет на 3-4% в год, так что если такие темпы в какой-то момент будут достигнуты, роль России в мире будет все более заметна не только за счет отправки войск в ту или иную часть света.

Но все это пока — только перспектива. В ЦСР полагают, что для реализации плана реформы должны затронуть не только экономику, но также институты, международные и межрегиональные отношения и т. д., об этом РБК рассказал Павел Трунин. Сейчас некоторые предложения, в частности по налогам и бюджету, уже есть, но пока идет этап согласования, к тому же не готовы расчеты по затратам на проведение реформ.