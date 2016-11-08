Удвоение по Кудрину
Эксперты Центра стратегического развития (ЦСР), совет которого недавно возглавил Алексей Кудрин, ожидают увеличения российского ВВП в два раза к 2035 году, причем главным драйвером роста должен стать несырьевой экспорт, рост производительности труда и инвестиций. Но рост, отмечают эксперты, возможен только при реализации реформ.
Аналитическая записка ЦСР оказалась в распоряжении РБК, она подготовлена совместно с Минэкономразвития, ведущим научным сотрудником РАНХиГС Павлом Труниным и руководителем Экономической экспертной группы Евсеем Гурвичем.
Удвоение ВВП к 2035 году, то есть за 19 лет — это в среднем рост чуть больше, чем на 3,7% в год, темпы не такие уж и большие для российской экономики, которую сложно отнести к развитым. Однако эксперты вслед за правительством считают, что в среднесрочной перспективе сильного роста ждать не стоит.
В аналитической записке указано, что в 2017-2025 гг. рост ВВП может составить 2-2,5% в год, а уже в 2025-2030 гг. рост может ускориться до 4-4,4%. Правда, даже если до 2025 года ВВП будет расти на 2,5% в год, а до 2030 — на 4,4%, экономика за 19 лет все равно не удвоится, а вырастет только на 95,7%.
При этом подчеркивается, что прогноз осуществится, только если в России будут проведены структурные реформы — их план ЦСР как раз собирается подготовить к весне 2017 года, тогда же их и следует начинать. Если же за реформы никто браться не будет, то ЦСР предлагает ориентироваться на базовый прогноз Минэкономразвития, который, фактически, предсказывает России 20 лет стагнации.
Авторы, например, исходят из того, что экспорт несырьевых товаров с 2017 года будет расти на 6% в год и превысит $450 млрд к 2035 году, или 60% в структуре экспорта (в 2016 году его доля составляет 34%). Также подчеркивается, что при составлении прогноза учитывались демографические, энергетические и другие ограничения, которые существуют и сейчас, но и в дальнейшем не ожидается разрешения проблем: быстрого роста населения не будет, так что придется опираться на рост производительности труда, а для этого необходимы инвестиции в человеческий капитал.
Надо сказать, что рост на 4,4% в год, конечно, кажется не столь внушительным по сравнению с ростом первой половины 2000-х годов, но, тем не менее, по мировым меркам является значительным. Например, экономика Соединенных Штатов после выхода их рецессии 2008-2009 гг. растет в среднем на 2% в год. В Японии и Европейском Союзе рост еще более медленный или вовсе фиксируется стагнация. Россия на этом фоне пока выглядит еще хуже — по итогам 2016 года ее ВВП в постоянных ценах будет сравним с результатом 2008 года.
Более того, 4,4% в год - это даже выше роста мирового ВВП, который после 2010 года растет на 3-4% в год, так что если такие темпы в какой-то момент будут достигнуты, роль России в мире будет все более заметна не только за счет отправки войск в ту или иную часть света.
Но все это пока — только перспектива. В ЦСР полагают, что для реализации плана реформы должны затронуть не только экономику, но также институты, международные и межрегиональные отношения и т. д., об этом РБК рассказал Павел Трунин. Сейчас некоторые предложения, в частности по налогам и бюджету, уже есть, но пока идет этап согласования, к тому же не готовы расчеты по затратам на проведение реформ.