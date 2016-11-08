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08 ноября 2016, 16:37
выборы Дональд Трамп США Хиллари Клинтон
Мария Мстиславская

«Беспокоят выборы в США»

Участок для голосования
Участок для голосования
nbcwashington.com

В США стартовали президентские выборы. Голосование в штате Нью-Гэмпшир уже состоялось, и первые результаты стали известны: больше голосов отдано за Дональда Трампа. Политологи придают этим цифрам определенное значение, однако уточняют, что победит не тот кандидат, который соберет наибольшее число голосов, а тот, за кого проголосует больше всего выборщиков.

Противостояние миллиардера Дональда Трампа, представителя Республиканской партии, и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон от демократов вызывает значительный интерес у пользователей социальных сетей.

Выборы президента США привлекают внимание россиян, и зачастую даже большее, нежели проблемы в самой России. Во многом это происходит благодаря тому, что, усилиями СМИ, для немалого числа россиян, постоянно смотрящих телевизор, появилось так называемая «новая реальность», считает профессор НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

«Когда люди слышат разговоры о создании так называемой «новой реальности», то не все понимают, о чем идет речь либо считают, что это очередные заморочки политологов. Нет, это не заморочки. Вот один непридуманный пример.

Валентине 78 лет, скромная одинокая пенсионерка, не имеющая доходов, кроме \ учительской пенсии. Вдобавок она еще «ребенок войны»: в 1941-м, когда ей едва исполнилось три года, отец, сравнительно недавно вернувшийся с финской войны, ушел на фронт и погиб на Великой Отечественной. Дальше было тяжелое детство, голод и т.д. В общем, с такими судьбами у нас живут десятки, а то и сотни тысяч пенсионеров.

Много лет назад Валентина была первой учительницей моего старшего сына. У сына сохранились о ней самые добрые воспоминания, а жена до сих пор перезванивается с Валентиной, и иногда они видятся. Но о последнем телефонном разговоре, состоявшемся вчера, жена поведала с какой-то обеспокоенностью и улыбкой одновременно: Валентина призналась, что ее очень беспокоят… выборы в США.

Нет, она это говорила вполне серьезно и в здравом рассудке. Ее не беспокоили в такой же степени недавние выборы в Госдуму, ее не беспокоит ее скромная пенсия. Но вот выборы в США (!) не дают, судя по всему покоя немолодой, доброй сердцем, скромной в быту и насквозь русской Валентине, которая, насколько знаю, дальше Болгарии в своей жизни никуда не выезжала. Разумеется, дома она смотрит телевизор – центральные телеканалы.

Случай Валентины подтверждается проведенными опросами среди россиян. Значит, «новая реальность» действительно существует. Ее создатели трудились не зря», – пишет он. 

 
Активисты у посольства США в Москве. /bbc.com

Политолог Евгений Минченко отмечает: «Разница. Хиллари на своих ралли выступает по 5-10 минут. Голос явно проседает. Потом включаются привлечённые звезды шоу-бизнеса. Трамп жжёт 25-30 минут. Звезды не нужны. Он сам звезда. 

Трампа ждёт публика по 7-8 часов. Дедушек сомлевших уносят врачи. Ради Хиллари так бы не стояли. Но шансы предпочтительнее у Хиллари – истеблишмент, медиа, машина на местах работают на неё».

Пользователь Валерий Максимов (Валерий Викторович Максимов) объясняет происходящее иначе: «Насколько мне сообщают "оттуда", звёзды отказываются сотрудничать с Трампом, даже за солидные гонорары. А старички, скорее всего, рассчиьывают на разовые подачки от экстравагантного миллиардера - так-то американцам есть, на какое шоу посмотреть, даже трамписты, судя по всему, понимают, что "историчности" в их временном "кумире" нет...».

Между тем в США уже началось голосование – в штате Нью-Гэмпшир оно проходит раньше других. Комментируя последние выступления кандидатов, политаналитик Аббас Галлямов размышляет: «Хиллари закончила своё финальное выступление обращением к сторонникам: "Let's make history together". Спичрайтеры схалтурили. Звучит дежурно. Нужно что-то более индивидуальное, соответствующее образу кандидата, его повестке. Например: "Let's mail history together" ("Давайте вместе отправимся в историю по электронной почте"). Или: "Let's mail Hillary together". »

Ранее он указывал: «Американские СМИ освещали кампанию Хиллари в два раза более негативно, чем кампанию Трампа. При этом, официально почти все медиа заявили, что поддерживают Хиллари. В общем, зря Трамп жалуется.»

Выборы президента серьезно заботят американцев, убежден историк Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, в настоящее время находящийся в США. 7 ноября он писал:

«В Массачусетсе, как, собственно, и в Коннектикуте, ничего не говорит о завтрашних выборах, – совсем нет знаков, табличек, призывов, плакатов. Визуально городская среда сильно отличается от того же Массачусетса в день праймериз весной. Все понятно: штат проголосует за Хиллари Клинтон, хоть сторонники Трампа тут расшибись. Поэтому они и не расшибаются.

Однако "ничего не говорит" не означает "никто не говорит". Про выборы говорят все: от таксистов и продавцов в магазине до профессоров. Всем очень тревожно. Не победит ли Трамп? А если проиграет, не призовет ли к неповиновению? А будет ли администрация Клинтон преследовать по закону самого Трампа и тех, кто ему "подыгрывал", включая директора ФБР? А если проиграет Клинтон, то что будет делать Трамп, и на кого опираться?

Что все это значит для американской политической системы? Что просмотрела элита? Отчего так поляризовалась политическая арена? Может быть, дело в "праймериз"? Может быть, там "слишком много демократии", которая полностью отобрала у элиты возможности принимать решения, оглядываясь не на избирателей, а на долговременные интересы? Или же дело в том, что в качестве базовой модели расколов американского общества приняли расовые и гендерные различия и забыли про классовые? И описывая избирателей Трампа надо говорить не о "белых мужчинах", а о пролетариате в его современном виде?

Завтрашнее голосование не даст ответы на эти вопросы. Но покажет, кто будет на них отвечать первым.»

Добавим, что в США результаты с первых участков становятся известны еще до завершения голосования. Первым данным пользователи соцсетей также придают значение. «Трамп совокупно побеждает по итогам полуночного голосования в трех деревнях Нью-Гемпшира с общим перевесом в семь голосов! 

Самое забавное, что у американцев не только нет "дня тишины" за день до выборов (массовое досрочное голосование делает его бессмысленным), но и ограничений на публикацию результатов выборов в тех населённых пунктах, где они уже завершились.

Именно поэтому так важны самые первые данные: по "ящику", кстати, сначала пошли сообщения о победе Клинтон в Диксвилл-Нотче (штатНью-Гэмпшир), где за неё проголосовало аж четыре жителя (против двух за Трампа)... », – пишет пользователь Александр Ведруссов из Москвы. 

«Комментаторы единственного прореспубликанского канала Fox News отчаянно пытаются убедить американцев проголосовать за Трампа: если вы изберёте Клинтон – так вам и надо...», – добавляет он.

 
Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон

Многие политологи и рядовые граждане, интересующиеся политикой, не раз отмечали уязвимость Клинтон – как в связи с определенной слабостью ее позиции, так и в связи с вновь возбужденными ФБР делом об использовании бывшим госсекретарем личной электронной почты для переписки по рабочим вопросам. Комментируя, например, информацию о том, Клинтон просила свою домработницу распечатывать на принтере ее электронную переписку, эксперт Центра анализа стратегий и технологий, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин 6 ноября высказал мнение:

«Ну, вот это уже все. Любой человек, кто имел в своей жизни допуск к гостайне, хорошо понимает, что это – явная, классическая уголовная статья. Тут даже нет пространства для дискуссии, интерпретаций и т.п. Это такое же простое и однозначное преступление, как ограбить бензоколонку или угнать машину. Сделать это и не понести уголовное наказание можно только по одной причине – по причине незаконного влияния на органы правосудия. Тут даже не может быть оправданий в виде технической безграмотности, забывчивости или неаккуратности. Я не представляю просто, что дальше будет.»

Однако расследование было закрыто. «Чтобы новость была правильно понята. ФБР остается при прежнем мнении относительно электронной переписки Хиллари Клинтон. Прежнем - это как в июле. Она была небрежна в работе с секретной информацией, но ни один прокурор не взялся бы за обвинение. Однако ФБР продолжает расследование Фонда Клинтонов силами нескольких групп агентов. Так что по-прежнему ХК находится под федеральным расследованием. Просто теперь все в США знают не о "чертовых e-mail'ах" (как выразился когда-то Сандерс), а о коррупционном деле и попытках его сокрытия. Думаю, в этом и состоял смысл демарша Бюро», – уверен журналист Дмитрий Дробницкий.

В то же время он не исключил победы Клинтон. «Эта президентская гонка в США и в самый последний ее день остается непредсказуемой — какой она и была с самого первого дня. Клинтон все еще может победить. И о «неизбежности» ее победы вспомнят все те, кто о ней говорил по обе стороны Атлантики. Тем не менее, в памяти историков 8 ноября 2016 года останется днем, когда судьба одного из самых могущественных политических кланов Америки повисла на волоске», – убежден журналист. «Очень важно, чем все кончится 8 ноября. Но куда важнее то, что будет происходить позже», – считает он.

«На выборах Хиллари Клинтон президентом США до последних часов сохраняется интрига: кто победит – Хиллари Клинтон или Хиллари Клинтон?», – иронизирует политолог Виктор Олевич, эксперт по внешней политике США. «Избиратели, несомненно, сделают правильный выбор между Хиллари Клинтон и Хиллари Клинтон», – пишет он.

Однако многие в России еще надеются на победу Трампа, отмечает политолог. По его мнению, это неслучайно. «Надежды существенной части отечественного консервативно-патриотического сообщества на победу Трампа обнажают печальное тождество с либералами-западниками: веру в истинность американской демократии», – объясняет Олевич.

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