«Коммерсантъ» в статье «Беспошлинные ожидания» пишет о том, что зона свободной торговли России с Китаем на переговорах в Санкт-Петербурге стала чуть ближе.

«Ломбарды сдали в тень»: треть рынка перешла на нелегальное положение.

«Выбросы отрегулируют по плану»: правительство определилось с подготовкой к ратификации Парижского соглашения.

«Ведомости»: «Выборы в США должны стать пиком неопределенности». Исторически после голосования беспокойство бизнеса начинает снижаться.

«Налоговая нагрузка на недвижимость может вырасти»: правительство хочет разрешить регионам повышать кадастровую стоимость.

«Правительство хочет ужесточить контроль над нелегальной табачной продукцией»: Производителей могут обязать подключиться к системе, аналогичной ЕГАИС.

РБК в статье «ВТБ заговорит по-турецки» пишет про то, что госбанк инвестирует в крупнейшего телекоммуникационного оператора Турции Turkcell.

К 2020 году российский рынок облачных услуг вырастет почти в три раза, утверждается в статье «Государство заплатит облакам».

«Мосул превращают в котел»: продолжается операция по освобождению города от исламистов.

«Известия» пишут: «ПФР нашел изъян в пенсионной реформе Минфина и ЦБ». Фонд опасается, что реформа приведет к тратам из бюджета и ущемит права будущих пенсионеров в страховой части.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предстоящем потеплении перед ноябрьскими морозами, его интервью озаглавлено цитатой: «Нынешняя зима будет холоднее предыдущей».

«Не арест, а запрет»: в Госдуме намерены ввести новые меры пресечения для фигурантов уголовных дел.

«Газета.ru»: «Кудрин не верит в быстрый рост». Фонд Кудрина обещает удвоение ВВП к 2035 году.

«Мару притормозили на 10 суток»: участница гонок на Gelandewagen арестована на 10 суток.

«Таджикистан согласился на Жуковский»: полеты в эту среднеазиатскую республику все-таки не будут отменены.

The Economist не может обойти тему американских выборов. «ФБР и выборы: демократический скандал» (The FBI and the election: A democratic scandal). Материал посвящен тому, как ФБР снова стало поддерживать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.

«Нехватка воды: кризис жидкости» (Water scarcity: Liquidity crisis). Воды становится всё меньше, и людям нужно ее беречь, использовать более эффективно и точно определить, кто чем владеет.

Bloomberg: «Ваша шпаргалка по рыночным реакциям на американские выборы» (Your Cheat Sheet for How Markets Will React to the US Election). В материале объясняется, как нынешние американские выборы скажутся на финансовых рынках.

«Эрдоган надеется обзавестись новыми фанатами путем жестких переговоров» (Erdogan Hopes Tough Talk Will Win New Fans). Президент Турции Реджеп Эрдоган начал разговоры о турецких границах, намекая на то, что их надо слегка раздвинуть.

The Wall Street Journal: «Поиски надежды в удручающей кампании» (Seeking Hope in a Dispiriting Campaign). Президентская гонка в США в 2016 г. выявила давние проблемы в американской системе, а также породила новые. Решить эти проблемы будет трудно.

«Тереза Мэй выступает за свободную торговлю по всему миру» (Theresa May Champions Free Trade Around the World). Премьер-министр Британии Тереза Мэй во время визита в Индию сказала, что она хочет, чтобы Британия была главной поборницей свободной торговли по всему миру.