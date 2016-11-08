В России может появиться единая государственная идеология. По словам члена Совета Федерации от Республики Крым Ольги Ковитиди, соответствующий законопроект уже подготовлен ею и внесен на рассмотрение в Государственную думу.

«В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России», – приводит информационное агентство РИА Новости заявление сенатора на заседании правительства Крыма.

Напомним, в конце октября 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что стране нужен закон о российской нации. 3 ноября комитет Госдумы по делам национальностей начал разрабатывать концепцию такого закона.

Идея существования российской нации сама по себе вызвала достаточно энергичные споры и обсуждения в социальных сетях, как в связи с неясностью понятия, так и в связи с очевидной аналогией с «советским народом». Инициатива же сенатора Ковитиди обсуждалась еще более горячо.

«Кто там писал про новую Оттепель и Перестройку? – получайте. «В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России… Настоящий законопроект уже подан мной в Государственную думу», – сказала на заседании крымского правительства сенатор Ковитиди», – написал публицист, блогер, литературовед Николай Подосокорский.

«А как же быть с этим? Статья 13. 1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность», – поинтересовался пользователь Сергей Трубкин из Москвы, менеджер журнала «Россия в глобальной политике», приведя цитату из Конституции.

«Цензура по Конституции у нас тоже вроде как запрещена...», – ответил ему Подосокорский. «Да, и мне видится странная закономерность в полном игнорировании властью всех трех конституций – двух советских и нашей текущей. Для чего и для кого принимались эти документы? Это такое проявление карго-культа? Ведь в других странах нарушение Конституций серьезное преступление. А в СССР и в РФ это почему-то не так», – прокомментировал Трубкин.

«Богат Крым талантами!

Не могло так быть! Это же невозможно, что святая земля, где были зарыты скрепы русского народа, через тыщу лет подарит России только Наталью Поклонскую… И этого не случилось. Оклемалась земля крымская, оросившись материнским бюджетом, распрямила плечушки, вдохнула полной грудью и попёрли из неё таланты… Вот и сенатор от Крыма Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии для России.

Парад 1 мая / op-kk.ru

По мнению Ковитиди, эта идеология должна отвечать целям духовного возрождения и памяти об исторических событиях, сыгравших важную роль в становлении нравственности и понятия долга перед Родиной, а также наличие единой идеологии в РФ необходимой для «обеспечения единства русского народа», – радует нас сегодня МК.ru», – саркастически отреагировал на новость о законопроекте Ковитиди политический деятель, блогер Николай Травкин.

«Похоже, женщин используют как живой щит и таран при атаках на нашу Конституцию. Мужик мог бы и схлопотать по делом, а женщину обидеть никто не решится. На это и расчет», – написал пользователь Сергей Стриганов (Sergey Striganov). «Похоже, что в Федеральное собрание назначают только тех, кто никогда не читал Конституцию РФ», – обратил внимание на другую сторону вопроса адвокат Дмитрий Лукьянов, член Московской коллегии адвокатов.

«У крымского сенатора Ковитиди, предложившей закон о «русской идеологии» (может быть, все же российской?), хочется спросить только одно: «А зачем?»

Зачем нам идеология? Если прописать в законе, изменив Конституцию, которая единую идеологию запрещает, любовь к Родине – что изменится? Кто не любит – на Соловки, проникаться русской природой? Конечно, нет. Разучивать в детских садах любимую песню президента «С чего начинается..?» Так портреты национального лидера там и так уже развешивают по разнарядке сверху, что твоего Ленина. Было дело в детстве, как Ильич над доской висел.

Что еще можно написать в таком законе? Что сенатор Ковитиди опередила с ним Сергея Миронова, который тоже хотел, да не успел?

Важны ведь не слова, а дела. Сколько ни говори «халва», во рту патриотичней не станет. Так что единственное интересное в этом сюжете – это осознанное нарушение сенатором Конституции: внесение в Думу напрямую противоречащего ей закона. Но для того у «Единой России» ведь и конституционное большинство», – высказался Дмитрий Гудков, депутат Госдумы седьмого созыва.

«Только одна идеология может объединить все национальности и народы в России – это ликвидация вопиющего расслоения в обществе, деления на сверх богатых и бедных, верховенство Закона для всех, независимо от занимаемой должности, социального происхождения и размера накопленного капитала. Остальное – лукавство, признанное скрыть созданное за 25 лет в России гражданское, социальное и правовое неравенство», – выразил мнение пользователь Александр Русских.

«Это дважды абсурдно и безграмотно, во-первых, потому что противоречит Конституции, а во-вторых, всё перечисленное не является идеологией. Идеология – это большевизм, национал-социализм и т.д.», – откликнулся на новость Игорь Бутырин (Igor Butyrin). «Зачем так сложно? Расстрельные тройки и никаких разногласий», – сыронизирован пользователь Александр Плаксин из Тольятти.

«Крымские законодатели приняли эстафету… Жаль, что, попав в высший законодательный орган своей новой родины, они так и не удосужились хотя бы изучить её Конституцию», – откликнулся на сообщения СМИ журналист-фрилансер Александр Фельдман.

«Я бы с удовольствием прочитал этот закон. А то как ни спросишь этих "сторонников введения идеологии" – какую именно идеологию они хотят нам предложить, так они тут же затыкаются», – поддержал его пользователь Эдуард Лехнов из Великих Лук.

«Сам законопроект смотреть надо, потому что одно дело – что она сказала, и совсем другое – что она в проекте написала», – согласилась с этим соображением журналист Настасья Иванова.

«Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии для России, которая призвана обеспечить единство всех народов.

"В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России… Настоящий законопроект уже подан мной в Государственную думу", – сказала Ковитиди на заседании крымского правительства.

Отрадно, что начала вестись речь о необходимости госидеологии. Хотя и понятно, что сейчас речь идет лишь о взятии под козырек на призыв Путина создавать российскую нацию. Партия сказало надо – комсомол ответил...

В.Путина на параде 9 мая. / tvc.ru

Неотрадно же все остальное.

Идея – это всегда образ будущего. Локальная идея или всеобъемлющая – это всегда и при всех обстоятельствах некий образ. Идеал. Отсюда, кстати, и само слово "идея". Идеология же – это путь к достижению этой идеи. "Дорожная карта". Если вы не можете описать то, куда вы хотите прийти – то вы не можете создать путь к нему.

Законопроект "про идеологию" в отрыве от самой идеи – это полный аут. Это ни о чем в принципе.

Какой образ будущего хочет продать сенатор Ковитиди? И, кстати, в чью светлую голову пришла мысль, что образ будущего можно утвердить законодательно? <...> Лучше уж по старинке – безыдейно. Когда власть начинает рассуждать о высоких идеалах, рефлекторное движение всегда одно – беречь карманы. Так как их точно сейчас начнут выворачивать», – считает публицист Анатолий Несмиян, известный в Facbook как блогер Эль Мюрид.