Правительство готово вновь увеличить налоговую нагрузку на недвижимость, на этот раз за счет переоценки кадастровой стоимости. Проект поправок в законодательство уже написан в Минэкономразвития, о нем во вторник пишут «Ведомости». В МЭР изданию подтвердили, что готовили документ, теперь правительство поручило доработать его в аппарате правительства.

Кадастровая стоимость определяется для расчета налога на недвижимость, который поступает в муниципальные бюджеты. При этом ставки налога определяют также муниципалитеты, а вот на кадастровую оценку они влиять не могут, за это отвечает Росреестр и региональные администрации, при поддержке которых сотрудники ведомства проводят оценку. В теории кадастровая стоимость должна быть приближена к рыночной, однако на самом деле далеко не всегда оценщикам удается создать формулы, которые хоть как-то отображают ситуацию на рынке недвижимости. Хотя, безусловно, кадастровая оценка куда ближе к реальности, чем оценка БТИ.

Действующий закон запрещает увеличивать кадастровую оценку до 2020 года, снижать ее можно. В 2017–2019 гг. она фиксируется на уровне начала 2014 года или года, когда регион сделал ее базой для налога на недвижимость (сейчас еще не все регионы используют кадастровую стоимость для определения размера налога). В правительстве предлагают смягчить запрет, разрешить регионам самим принимать решение, пересматривать или нет кадастровую оценку и как часто это делать (сейчас в законе установлено, что переоценка должна проходить раз в 3-5 лет). О своем решении регионы должны сообщить правительству уже скоро, до 20 декабря.

Фактически законопроект сводит на нет объявленный в июле мораторий на пересмотр кадастровой оценки, заявил «Ведомостям» президент ТПП Сергей Катырин. В ответ в Минэкономразвития обратили внимание на то, что поправка — это не отмена моратория, так как пересматривать оценку можно будет только после того, как регион перейдет на новую систему, и создаст государственного оценщика, который станет монополистом на рынке. В ведомстве подчеркивают, что только регион обладает полной информацией о качестве кадастровой оценки и объективности кадастровой стоимости.

Но именно мораторий позволил гражданам и, что важнее, предпринимателям прогнозировать на несколько лет вперед свои затраты на уплату налогов, теперь же вряд ли найдется регион, который откажется от возможности пересмотреть кадастровую стоимость в сторону повышения.

В первую очередь действующий пока мораторий выгоден крупному бизнесу, который через суд смог добиться переоценки кадастровой стоимости его недвижимости в меньшую сторону. Теперь вся работа юристов может быть уничтожена простым решением региональной администрации.

Для граждан пересмотр кадастровой стоимости будет не так заметен. В 2016 году жители «пилотных» 28 регионов впервые получили платежки, в которых налог рассчитывается по новой формуле, в которой учитывается и кадастровая оценка недвижимости, но с понижающим коэффициентом 0,2. В ближайшие годы этот коэффициент будет последовательно расти до 0,4, 0,6, 0,8 и, наконец, совсем исчезнет в 2020 году. Таким образом граждане в 2017 году и так заплатят почти вдвое больше и увеличение кадастровой стоимости на этом фоне будет почти незаметно.