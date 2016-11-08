Мифологизация истории необходима, убеждена министр образования и науки России Ольга Васильева. Об этом она заявила в интервью информационному агентству «Интерфакс», отвечая на вопросы журналистов.

Министр высказалась как по поводу личных политических симпатий и антипатий, так и вопросам, затронутым министром культуры Владимиром Мединским в связи с возможностью лишения его ученой степени доктора исторических наук.

Васильева ссылалась на зарубежный опыт и призывала придерживаться осторожности в обнародовании фактов: «Давайте вспомним Школу "Анналов" (иначе – "новая историческая наука"; основанный французами Люсьеном Фавром и Марком Блоком в 1-й пол. XX века подход к истории, который произвел переворот в исторической методологии – прим. ИФ). Какое там главное правило? Если тебе встречается факт, который, кажется, перевернет историческую науку и вообще все, что было сделано до тебя, но ты не можешь его никуда пока встроить – отложи его, потому что его опубликование может принести непоправимый ущерб для тех, кто живет рядом с тобой. Во всем должна быть взвешенность и осторожность».

Что касается ее личных убеждений, то министр пояснила, что не является сталинисткой: «Как я могу относиться к Сталину, человеку, тирания которого очевидна? Человеку, на совести которого (и не только на его совести) жертвы политических репрессий. Но при этом мы должны согласиться, что этот человек – государственник. Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком "минус". Это мое отношение, поэтому вряд ли тут можно меня считать сталинисткой», – сказала она.

Пользователи социальных сетей обсуждают позицию министра. Мнения на этот счет высказываются очень разнообразные.

«Историк Ольга Васильева считает историю "субъективной вещью" и думает, что можно отделить факты от интерпретаций», – констатирует на своей странице в Facebook историк Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, процитировавший некоторые высказывания интервью министра. «А что это за "главное правило" школы "Анналов" - "не навреди"? Кто-нибудь понимает, откуда такое взято?», – недоумевает он.

«С "Анналами" что-то совсем непонятно. М.б., запомнила тезис из выступления какого-нибудь французского историка, но к методологии "Анналов" это никакого отношения не имеет», – согласен с ним историк Михаил Рожанский. «А те, кто будут "взвешивать", те точно не обвесят по неосторожной склонности к жульничеству?», – выражает сомнения Сергей Кропотов, ректор Екатеринбургской академии современного искусства, оценивая заявление Васильевой о необходимости взвешенности и осторожности при обнародовании фактов.

«Да ладно вам тут, знаем мы про историю, как точную науку, ага», – замечает пользователь Алексей Цыбин из Москвы. «Только идейные коммунисты могут рассуждать о субъективности истории. Наука история – это, прежде всего, совокупность фактов. И чем больше фактов, тем более полной будет эта наука. А интерпретация этих фактов – это вообще не задача историка. Это задача политика», – убежден Константин Клепиков, учредитель сервиса интернет-рассылок для магазинов yorb.ru.

«Товарищ министр воспринимает историка только как учительницу, рассказывающую детям по методичке. А исследователь, работающий с источником и публикующий свои результаты, это, в её понимании, не историк, а кто-то другой», – делает вывод из интервью пользователь Юрий Александровский.

«Как же они любят на западный опыт ссылаться! Особенно когда хотят что-нибудь запретить или навязать», – комментирует слова министра о необходимости создания единого учебника истории по примеру Голландии и Великобритании Антон Шириков, создатель интернет-издания «Идеономика». «О каком едином учебнике в Англии она говорит? Бред. Тут учебников вообще нет», – замечает Юлия Смедегаард, работающая в Британской школе Пекина в Шанхае.

«Если история не позволяет гордиться, то мифологизация истории поможет этому», – саркастически замечает пользователь Александр Ерко из Нижнего Новогорода. «Самообман это наша национальная идея и скрепа», – добавляет он. «Им так хочется прикрыть стыд голой правды одеждой из мифов, что уже торопятся лгать, врать, сочинять и не беспокоит их, что грамотная часть населения не принимает и не примет их мифов, в которых нет даже капли истины», – откликается пользователь Виктор Киселев, работающий в Томском государственном университете.

Пост на странице Музея истории ГУЛАГа в Facebook. 2015 год

«Ну отлично, если действительно будет раздел в учебнике, где будут обсуждаться и мифы, и взгляд на них с разных точек зрения. Мифологизация истории – повсеместное явление, как мне кажется. И совершенно верно подмечено в статье, что в какие-то моменты оно выполняет функцию объединительную. Так и живем. Мы со своими панфиловцами, американцы с верой, что они выиграли вторую мировую и т. д.», – считает Ксения Грин, диджей «Радио для двоих». «Ксюша, я как историк думаю по-другому», – возражает пользователь Евгений Пермяков из Перми. «А я смотрю со стороны и вижу, что это – повсеместное явление. Что мне это нравится – я не сказала, заметь. Что будут (надеюсь) писать о вариативности взглядов на события – лучше, чем ничего», – объясняет Ксения Грин.

«В этом году тесты исчезнут из экзаменов по обществознанию, истории, географии, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям», – напоминает, комментируя рассуждения о полезной мифологизации истории, Алексей Макаров, учитель истории в школе-интернате «Интеллектуал», сотрудник «Мемориала».

Многие размышляют об опасности мифологизации и для самой исторической науки. «Я бы посоветовал Ольге Юрьевне Васильевой начать с мифологизации алгебры, геометрии, физики, химии. Объявить, что два плюс два может быть четыре, десять, сто и так далее. Когда эта мифологизация в точных науках погубит их, будут драться за уничтожение истории. У нас и так уже мифы заместили все, что было – прошедшее, настоящее исторической науки», – так прокомментировал для радиостанции «Коммерсант FM» размышления министра по поводу необходимости мифологизации для исторической науки главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. «Тут абсолютно согласен», – отмечает Андрей Коблов, руководитель ParusKreml Capital Management, приводя высказывание Жукова.

«Стали тут до меня доходить слухи, что опять понеслось старое г***о по новым трубам. Министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что в исторической науке «без мифологизации нельзя». Ну и опять – споры среди "неравнодушных" диванных войск. Вот де миф – штука полезная и культурно обоснованная. Вот мы же с уважением и почитанием относимся к мифам древней Греции... И т.д. и т.п... Ну и опять же патриотическое воспитание, духовитость и вот это вот всё вот это. А вот академическую науку вроде как обижать не можно. Я пару раз "обидел" – и мне Док чуть уши не оторвал без наркоза.

Но в данном случае я не вижу никаких проблем и даже поводов для дискуссий!!! Ну, чисто по логике. Пусть Министерство образования при горячей государственной поддержке и щедром финансировании выпустит красочные, как принято говорить "богато иллюстрированные" серии: "Мифы о Великой Отечественной Войне", "Мифы о Революции", "Мифы о Сталине"... Ну, логично же?! Все, все будут довольны! И "линия" будет соблюдена, и у учёных не будет никаких претензий!», – иронизирует пользователь Виталий Коржавин.

«На русский перевожу: "Что я думаю о Мединском? Думаю, он зайчик, в обиду не дам. Но хочу ли я вам понравиться? Очень хочу". И изо всех щелей шорохи: "Да, да! мы тоже за большой минус Сталину, да! Но что поделать, понимаем, государственник! И мифы нужны нам тоже, у нас тоже есть мифы, и мы тоже в них верим! И факты - это факты, их надо знать! И мифы с фактами нужно сращивать, чтобы было к чему стремиться, мы тоже стремимся и сращиваем. И министерства должны дружить, и министры должны друг друга поддерживать. Молодцы, зайчики вы оба"», – так воспринимает высказывания Ольги Васильевой историк Константин Ерусалимский, доцент РГГУ и один из инициаторов проверки докторской диссертации Мединского, которую он считает ненаучной.

«"Без мифологизации нельзя" – заявила министр образования (!) и доктор исторических наук (!!) Васильева. Хорошая советская школа. На мифах. На правде и неправде, больше – на полуправде. На единственной правильно теории – в угоду интересам, которые выдаются за интересы страны.

Выставка «Россия - моя история. 1945-2016 гг.» в Манеже. Ноябрь 2016 АГН "Москва"

С днём ВОСР, дорогие товарищи! Для одних - это "Великая Революция", для других "великая трагедия". Поменьше бы мифов. Мифы хороши для рабов. Вернее – для рабовладельцев», – заключает пользователь Тимур Ханов, бывший советник в правительстве Новосибирской области.

«Миф (др.-греч. μῦθος – речь, слово; сказание, предание) – повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях. – Википедия

Неправильно придавать отрицательное значение "мифологизации". Все культуры воспитаны на мифах. В них самобытность народа, его основные черты. Мифы – это стихийное народное творчество. И зачастую мифы преувеличивают значение события или персоны как в лучшую, так и в худшую сторону. На мифологизации строится общество. <…>В любом обществе есть знаменательные даты их принято отмечать. Если они не отмечаются обществом исторически, то их вводят власти. Общество без мифологизации – общество без корней.

Плохо только, если мифологизация будет строиться на основе фальсификации. Так что мифолологизация не для рабов и рабовладельцев, она потребность общества в самоидентификации», – спорит с ним политический деятель, телеведущий и актер Святослав Насташевский.

«Сказала банальные вещи, но как это всегда бывает в ФБ, явится рать, которая "из кожи вон" будет доказывать эксклюзивность этих идей в попытке скандализировать любое выступление», – полагает историк и философ, доктор философских наук, профессор ВолГУ Андрей Макаров.