Топ новостей 8 ноября
Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в США идут президентские выборы, СМИ сообщили о росте зарплат чиновников почти на 40%, а депутат от Крыма предложила России новую идеологию.
В США досрочно проголосовали почти 43 млн американцев
На выборах президента в США досрочно проголосовали более 42,8 млн американцев, наибольшее число - во Флориде (6,4 млн человек), в Техасе (около 4,5 млн) и Калифорнии (4 млн). На первом открывшемся участке в Нью-Гэмпшире символично победила Хиллари Клинтон. Голосование за американских кандидатов устроили и в России - в красноярском зоопарке. Кремль подтвердил, что следит за ходом выборов. Не обошлось и без скандалов - Россия отказалась наблюдать на выборами в США в составе ОБСЕ, а затем пожаловалась на то, что дипломатов не пускают на участки и пригрозила ответить тем же.
"One voice can change a room, a city, a country, the world"— Adam Khan (@Khanoisseur) 8 ноября 2016 г.
This Obama riff today got audience all teary-watch/share it with a young voter pic.twitter.com/jZySD0pcvv
Thanks so much, internet. pic.twitter.com/aQlI34Wb31— Julia Ioffe (@juliaioffe) 7 ноября 2016 г.
Из Восточной России сообщают о массовых бунтах. По приказу из телевизора народ пришёл голосовать за Трампа, а избирательные участки закрыты.— Гуго Карлович™ (@JoN_TM) 8 ноября 2016 г.
СМИ узнали о планах повысить зарплаты чиновников на 38% с 2019 года
В кабмине сообщили, что зарплаты чиновников будут увеличены на 38% с января 2019 года. Таким образом, зарплата вырастет с 99,9 тысяч рублей до 140 тысяч. В Кремле заявили, что не в курсе готовящегося повышения, а в аппарате правительства пояснили, что все цифры - плановые - и будут корректироваться из-за кризиса.
Тот неловкий момент, когда пословица "обещанного три года ждут" работает буквально pic.twitter.com/zeYzuv3Nhs— Alexey Navalny (@navalny) 8 ноября 2016 г.
Сенатор от Крыма предложила России новую идеологию
Крымский сенатор Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии для России. Она заявила: «В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России».
Сенатор Ковитиди внесла в ГД законопроект о гос.идеологии в нарушение ст.13 Конституции РФ . Они из Крыма все такие? Что няшмяш, что эта. pic.twitter.com/oUQJTfs0ca— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 8 ноября 2016 г.
Мать летчика Ярошенко решилась на акт самосожжения
Мать отбывающего срок в США летчика Ярошенко заявила, что готова пойти на самосожжение. Она уже написала письмо Джону Керри, в котором заявила, что устроит акт самосожжения возле американского посольства в Москве, если власти США не помилуют ее сына. Мать Ярошенко утверждает, что ее сыну не оказывают медицинская помощь.
СМИ сообщили о возможном увеличении налога на недвижимость
МЭР отправило в кабмин проект поправок в законодательство о кадастровой оценке. Он предлагает разрешить регионам менять кадастровую оценку и самим определять частоту ее изменений. Это может привести к резкому росту стоимости содержания недвижимости.
Рекордное число россиян назвали санкции попыткой унизить страну
74% опрошенных россиян воспринимают критику Запада и санкции как попытки ослабить и унизить Россию. 43% видят в санкциях попытки снизить конкурентоспособность страны, 35% назвали Запад враждебным, а 25% заподозрили критиков в «двойных стандартах». 59% участников опроса призвали не обращать внимания на критику против 30%, которые предположили, что к ней все-таки надо прислушиваться.
Воля в Нью-Йорке: Хиллари, как только ее выберут, отменит продуктовые санкции. Не может бабушка терпеть, чтобы кто-то был голодным pic.twitter.com/Aj5SZib1b1— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 ноября 2016 г.
Оппозиция решила провести митинг против войны в Сирии
Оппозиционеры подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга против российских военных действий в Сирии на 20 ноября. Организаторами хотят выступить «Партия 5 декабря», ПАРНАС, Либертарианская партия России, правозащитные организации, «Солидарность». Ответ мэрии пока не получен.
Российская оппозиция планирует проведение митинга против участия российских войск в войне в Сирии.v @openrussia_org https://t.co/UojrO3s6Dj pic.twitter.com/uuZqpZOphu— MH17Ru (@MH17_RUS) 8 ноября 2016 г.
Поклонская опровергла запрет публичных выступлений от ЕР
Наталья Поклонская опровергла получение указаний от фракции «Единой России» о том, чтобы ограничить свою публичную активность. Выяснилось, что страницу депутата в Facebook заблокировали из-за наплыва пользователей - более 5 тысяч человек попросились к ней в друзья. После скандала с цитатой Чацкого Поклонская пообещала сходить на спектакль «Горе от ума» по приглашению столичного театра.
@t_felg @plushev Затыкать ли только рот Поклонской или Полонской 8 нояб 2016 https://t.co/kO8J7reNmD— Andy Hart (@andy_andyme) 8 ноября 2016 г.
Еще раз про Суворова: 1. Книжки про поговорки 1953 г. в Ленинке нет, 2. В фильме «Корабли штурмуют бастионы» у Суворова этой фразы нет— Рустем Адагамов (@adagamov) 8 ноября 2016 г.
Офис Samsung Electronics обыскали в связи с делом подруги президента Кореи
Прокуратура Южной Кореи обыскала отдел по внешним связям компании Samsung Electronics в связи с коррупционным скандалом. Подруга президента Кореи Цой Сун Силь могла получить от этого отдела 2,8 млн евро по видом оплаты консультационных услуг, но деньги в итоге пошли на обучение ее дочери конному спорту. Сама Цой Сун Силь уже арестована.
Samsung извинилась за Note 7 на страницах крупнейших газет США.— Дядюшка Шу (@Shulz) 8 ноября 2016 г.
Вот бы и АвтоВАЗ когда-нибудь извинился перед всем российским народом!
Роскомнадзор заблокировал Pornolab
Роскомнадзор заблокировал доступ к крупнейшему торрент-трекеру Pornolab из-за материалов порнографического характера. Решение о блокировке принял Автозаводский районный суд города Тольятти 25 августа 2016 года. «Признать информацию, содержащуюся в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте http://pornolab.net, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — постановил суд.
Способы обхода блокировки: https://t.co/sk3sAkXbDm— PORNOLAB.NET (@PORNOLAB_NET) 4 ноября 2016 г.
Официальные зеркала сайта: https://t.co/XoJTLOVEby и https://t.co/eIg9qcUYcU