Топ новостей 8 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в США идут президентские выборы, СМИ сообщили о росте зарплат чиновников почти на 40%, а депутат от Крыма предложила России новую идеологию.

На выборах президента в США досрочно проголосовали более 42,8 млн американцев, наибольшее число - во Флориде (6,4 млн человек), в Техасе (около 4,5 млн) и Калифорнии (4 млн). На первом открывшемся участке в Нью-Гэмпшире символично победила Хиллари Клинтон. Голосование за американских кандидатов устроили и в России - в красноярском зоопарке. Кремль подтвердил, что следит за ходом выборов. Не обошлось и без скандалов - Россия отказалась наблюдать на выборами в США в составе ОБСЕ, а затем пожаловалась на то, что дипломатов не пускают на участки и пригрозила ответить тем же.

"One voice can change a room, a city, a country, the world"



This Obama riff today got audience all teary-watch/share it with a young voter pic.twitter.com/jZySD0pcvv