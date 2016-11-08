Топ новостей 8 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в США идут президентские выборы, СМИ сообщили о росте зарплат чиновников почти на 40%, а депутат от Крыма предложила России новую идеологию.

На выборах президента в США досрочно проголосовали более 42,8 млн американцев, наибольшее число - во Флориде (6,4 млн человек), в Техасе (около 4,5 млн) и Калифорнии (4 млн). На первом открывшемся участке в Нью-Гэмпшире символично победила Хиллари Клинтон. Голосование за американских кандидатов устроили и в России - в красноярском зоопарке. Кремль подтвердил, что следит за ходом выборов. Не обошлось и без скандалов - Россия отказалась наблюдать на выборами в США в составе ОБСЕ, а затем пожаловалась на то, что дипломатов не пускают на участки и пригрозила ответить тем же.

"One voice can change a room, a city, a country, the world"



This Obama riff today got audience all teary-watch/share it with a young voter pic.twitter.com/jZySD0pcvv — Adam Khan (@Khanoisseur) 8 ноября 2016 г.

Из Восточной России сообщают о массовых бунтах. По приказу из телевизора народ пришёл голосовать за Трампа, а избирательные участки закрыты. — Гуго Карлович™ (@JoN_TM) 8 ноября 2016 г.

В кабмине сообщили, что зарплаты чиновников будут увеличены на 38% с января 2019 года. Таким образом, зарплата вырастет с 99,9 тысяч рублей до 140 тысяч. В Кремле заявили, что не в курсе готовящегося повышения, а в аппарате правительства пояснили, что все цифры - плановые - и будут корректироваться из-за кризиса.

Тот неловкий момент, когда пословица "обещанного три года ждут" работает буквально pic.twitter.com/zeYzuv3Nhs — Alexey Navalny (@navalny) 8 ноября 2016 г.

Крымский сенатор Ольга Ковитиди внесла в Госдуму законопроект о новой идеологии для России. Она заявила: «В целях обеспечения единства русского народа, формирования современной идеологии страны, мы можем начать говорить о необходимости наличия единой идеологии в России».

Сенатор Ковитиди внесла в ГД законопроект о гос.идеологии в нарушение ст.13 Конституции РФ . Они из Крыма все такие? Что няшмяш, что эта. pic.twitter.com/oUQJTfs0ca — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 8 ноября 2016 г.

Мать отбывающего срок в США летчика Ярошенко заявила, что готова пойти на самосожжение. Она уже написала письмо Джону Керри, в котором заявила, что устроит акт самосожжения возле американского посольства в Москве, если власти США не помилуют ее сына. Мать Ярошенко утверждает, что ее сыну не оказывают медицинская помощь.

МЭР отправило в кабмин проект поправок в законодательство о кадастровой оценке. Он предлагает разрешить регионам менять кадастровую оценку и самим определять частоту ее изменений. Это может привести к резкому росту стоимости содержания недвижимости.

74% опрошенных россиян воспринимают критику Запада и санкции как попытки ослабить и унизить Россию. 43% видят в санкциях попытки снизить конкурентоспособность страны, 35% назвали Запад враждебным, а 25% заподозрили критиков в «двойных стандартах». 59% участников опроса призвали не обращать внимания на критику против 30%, которые предположили, что к ней все-таки надо прислушиваться.

Воля в Нью-Йорке: Хиллари, как только ее выберут, отменит продуктовые санкции. Не может бабушка терпеть, чтобы кто-то был голодным pic.twitter.com/Aj5SZib1b1 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 ноября 2016 г.

Оппозиционеры подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга против российских военных действий в Сирии на 20 ноября. Организаторами хотят выступить «Партия 5 декабря», ПАРНАС, Либертарианская партия России, правозащитные организации, «Солидарность». Ответ мэрии пока не получен.

Наталья Поклонская опровергла получение указаний от фракции «Единой России» о том, чтобы ограничить свою публичную активность. Выяснилось, что страницу депутата в Facebook заблокировали из-за наплыва пользователей - более 5 тысяч человек попросились к ней в друзья. После скандала с цитатой Чацкого Поклонская пообещала сходить на спектакль «Горе от ума» по приглашению столичного театра.

Еще раз про Суворова: 1. Книжки про поговорки 1953 г. в Ленинке нет, 2. В фильме «Корабли штурмуют бастионы» у Суворова этой фразы нет — Рустем Адагамов (@adagamov) 8 ноября 2016 г.

Прокуратура Южной Кореи обыскала отдел по внешним связям компании Samsung Electronics в связи с коррупционным скандалом. Подруга президента Кореи Цой Сун Силь могла получить от этого отдела 2,8 млн евро по видом оплаты консультационных услуг, но деньги в итоге пошли на обучение ее дочери конному спорту. Сама Цой Сун Силь уже арестована.

Samsung извинилась за Note 7 на страницах крупнейших газет США.



Вот бы и АвтоВАЗ когда-нибудь извинился перед всем российским народом! — Дядюшка Шу (@Shulz) 8 ноября 2016 г.

Роскомнадзор заблокировал доступ к крупнейшему торрент-трекеру Pornolab из-за материалов порнографического характера. Решение о блокировке принял Автозаводский районный суд города Тольятти 25 августа 2016 года. «Признать информацию, содержащуюся в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте http://pornolab.net, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», — постановил суд.