8 ноября в США проходят президентские выборы. Кандидаты в президенты – Дональд Трамп (от республиканцев) и Хиллари Клинтон (от демократов). СМИ в связи с этим публикуют рефлексирующие материалы. В зависимости от политических симпатий рассуждения приходят к похвалам соответствующему кандидату.

Колумнист из продемократической NY Times Пол Кругман обратился к теме фальсификации выборов и заодно похвалил американцев и Клинтон. «Оно почти закончилось. Что будет в итоге – вздох облегчения или крик ужаса? Никто точно не знает, хотя по первичным признакам, дело идет в пользу Клинтон. Впрочем, что бы ни произошло, давайте говорить на чистоту: это ведь на самом деле фальшивые выборы».

Здесь Кругман отсылает к риторике республиканской кампании, которая в последние недели постоянно говорила о том, что американская избирательная процедура содержит в себе множество возможностей для подтасовки результатов, и демократы этим пользуются.

И действительно, пишет Кругман, избирательные процессы значительно подорваны. Они подорваны правительствами штатов, которые сделали всё возможное, чтобы небелые американцы не ходили голосовать. В некоторых местах, где живут в основном расовые меньшинства, вообще закрыли избирательные участки.

Еще, пишет Кругман, выборы пострадали от вмешательства российской разведки, которая почти наверняка ответственна за взлом серверов демократов. В раскрытой информации ничего сенсационного не обнаружилось, но «русские верно рассудили, что СМИ раздуют из этого откровение, что, дескать, крупные партийные фигуры – тоже люди, а политики участвуют в политике, как будто это что-то плохое».

Также в фальсификации выборов принимал участие Джеймс Коми, глава ФБР, который использовал свое видное положение, чтобы делать утверждения, для которых не имел полномочий, но которые неизбежно окажут влияние на исход выборов. Список сущностей, покушавшихся на безупречность американских выборов, у Кругмана длинный. Туда также попали, например, прочие сотрудники ФБР, пристрастные СМИ, беспристрастные СМИ, медийный нездоровый интерес к переписке Клинтон.

А ведет Кругман к тому, что, несмотря на все эти атаки на демократический процесс, Клинтон все равно лидирует, и все равно вероятность ее победы выше, чем вероятность победы Трампа. Это все потому, считает он, что у Клинтон была грамотная кампания, что сама Клинтон все это время не теряла самообладания, а главное, что американцы в большинстве своем по-прежнему верны национальным принципам и ценностям и не отвлекаются на медийный шум.

Прореспубликанский Wall Street Journal, заходя издалека, рассуждает о положения современного консерватизма в американской жизни. Проблемы в этой области вскрылись как раз на фоне приближения нынешних выборов и останутся открытыми независимо от их исхода. В качестве идеологии и, соответственно, политической идентичности консерватизм менее популярен, чем те ценности и принципы, которые лежат в его основе.

Есть распространенное убеждение, объясняет автор, что консерватизм – это синоним бессердечия и что капитализм – это неизбежная эксплуатация и неравенство. При этом многие либеральные стратегии тоже усугубляли неравенство, хотя и стремились к обратному. Но тогда возникает вопрос, почему ответственность за все беды возлагается именно на консерваторов.

Ответ на этот вопрос автор видит в том, что американская история долго развивалась в условиях рабства, притеснения женщин и всех меньшинств, и это сильно контрастировало с имиджем США как самой просвещенной нации в мире. Из этого лицемерия родилась идея о том, что нация находится в нравственном долгу перед своими прежними жертвами (прежде всего, чернокожими).

Этот долг постепенно превратился в культурный императив, требующий постоянной демонстрации своей виноватости по отношению к прошлому. Изгоями в этой культуре становятся те, кто меньше склонен извиняться. Поэтому виноватость воспринимается как нечто прогрессивное, а ассоциирующийся с ее отсутствием консерватизм – наоборот, как отсталость. Либерализм стал мейнстримом, а консерватизм стигматизируется.

В таком культурном контексте появился Трамп – человек, очевидным образом ограниченный, но очень харизматичный. Он подхватил эту волну негласного, но нарастающего раздражения по поводу доминирующей либеральной идеологии, подавляющей любую инакость, и стал ломать шаблон приличий. Он воплотил в себе абсолютно все стигматизируемые доминирующей культурой черты и вызвал тем самым массовый восторг.

Автор предлагает рассматривать Трампа как символ протеста против гегемонии навязанной почтительности. Он допускает возможность зайти дальше и назвать Трампа освободителем и даже реформатором. И он, по мнению автора, останется таковым независимо от того, кто победит на президентских выборах.