Bloomberg пишет, что американские выборы влияют на финансовые рынки, пусть даже в ряде случаев это преходящий эффект. Об этом свидетельствуют события последних двух недель, когда биржевые индексы, курсы валют и цены на сырье менялись в зависимости от того, что происходило в президентской гонке.

За день до президентских выборов в США Bloomberg опубликовал прогнозы аналитиков Уолл-стрит о том, как рынки отреагируют на победу Дональда Трампа (кандидата от республиканцев) или Хиллари Клинтон (кандидата от демократов). Также Bloomberg включил в свой обзор отдельный сценарий, где демократы побеждают не только на президентских выборах, но также получают большинство в сенате и палате представителей. Победа Трампа, в свою очередь, с вероятностью приведет к тому, что республиканцы сохранят преобладание в обеих палатах конгресса.

Торговая биржа / anewdomain.net

На победу Трампа биржи отреагируют отрицательно, их волатильность повысится. На победу Клинтон они отреагируют с облегчением, то есть после некоторого снижения, ставшего результатом повышения Трампа в рейтингах, показатели начнут расти. При этом в долгосрочной перспективе в случае победы Трампа наилучшие показатели будут демонстрировать предприятия в области инфраструктуры. А в случае победы Клинтон некоторое время будут слабые показатели у банков и фармацевтических компаний. Если наряду с победой Клинтон в конгрессе возобладают демократы, то спад в банковской и фармацевтической отраслях усугубится, а в долгосрочной перспективе вырастут показатели в сфере инфраструктуры и снизятся в сфере финансов.

Доллар США упадет относительно других развитых валют, если победит Трамп. Особенно по сравнению с такими валютами, как швейцарский франк и японская йена. По отношению к валютам развивающихся экономик он, наоборот, может вырасти из-за страха перед возможным протекционизмом. Особенно это касается мексиканского песо. Позднее курс стабилизируется. Если победит Клинтон, доллар пойдет вверх относительно развитых валют и не изменится относительно большинства валют развивающихся рынков. Хотя песо и, вероятно, также российский рубль могут вырасти относительно доллара. В случае победы демократов в конгрессе ожидается еще более интенсивный рост курса относительно развитых валют.

В целом большинство развивающихся рынков, за исключением России, отреагируют на победу Трампа отрицательно, потому что они скептически смотрят на перспективы заключения торговых соглашений в этом случае. В этом смысле в наиболее уязвимом положении окажутся Мексика, страны Юго-Восточной Азии и Китай. Индия и Индонезия отнесутся к победе Трампа спокойнее благодаря стабильному состоянию своих экономик. Соответственно, если победит Клинтон, большинство развивающихся рынков обрадуются. В частности, возрастет число рискованных инвестиций в надежде на большую потенциальную выгоду. То же самое произойдет и при сценарии с победой демократов в конгрессе.

Д.Трамп с чеком / www.vocativ.com

Рынки сырья и энергетики отреагируют неоднородно. Если победит Трамп, то это хорошо скажется на рынке золота и прочих драгоценных металлов, потому что они будут восприниматься как надежный способ сохранения денег. Антииранская риторика будет способствовать росту цен на нефть. Если победит Клинтон, это отрицательно скажется на нефтяном рынке, но положительно на рынке разработок в сфере возобновляемой энергии. Если демократы победят еще и в конгрессе, эффект будет аналогичным тому, что произойдет, если победит Клинтон, разве что, вероятно, еще сильнее.