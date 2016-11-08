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8 ноября 2016, вторник, 11:09
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08 ноября 2016, 10:20
домашние животные
Мария Блохина

Наутро. 8 ноября

Кот на выставке
Кот на выставке
Андрей Любимов / АГН "Москва"

 

 

Представители зоозащитных организаций и члены Общественной палаты РФ разрабатывают поправки в гражданский кодекс, согласно которым домашние животные  будут признаны ограниченно дееспособными субъектами правоотношений, а их владельцы получат статус опекунов. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Артема Кирьянова.

По его словам, для защиты животных должны быть введены поправки в гражданский, административный и уголовный кодексы, и предлагаемая концепция признания домашних животных ограниченно дееспособными субъектами правоотношений может повысить ответственность хозяев за их животных. «Сейчас гражданский кодекс приравнивает животных к вещам. Мы не обладаем правом законодательной инициативы, но направим свои предложения в Госдуму», — сказал Кирьянов. Зоозащитники ждут, когда на рассмотрение в Госдуму правительство внесет законопроект, где будут учтены их замечания по этому вопросу.

В последние дни по России прошла волна пикетов и митингов против жестокого обращения с животными, катализатором процесса стала история о девушках-живодерках из Хабаровского края, которые жестоко издевались и убивали бездомных животных. Тот факт, что они остались безнаказанными, особенно возмутил общественность, за чем последовали различные инициативы и требования ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Президент Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тоже разделяет неприятие актов жестокости над животными и солидарен с теми, кто выступает против.

Президент благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ковчег» Елена Качура поддерживает эту инициатива Общественной палаты, как один из шагов в сторону усиления ответственности за владение животными, однако считает, что с юридической стороны могут быть сложности. «Любые поправки, которые направлены на увеличение ответственности хозяев — это уже хорошо. Как это будет работать и будет ли, сказать трудно.

В основном именно из-за безответственных хозяев у нас так много бездомных животных их беспорядочное разведение и беспорядочное разведение.

В первую очередь должен быть закон о животных, как и во всех цивилизованных странах, и реальное наказание за жестокое обращение тоже должно быть. В частности, такая ситуация, как та, что была в Хабаровске, в Англии повлекла бы серьезное наказание, а это единственное, что может остановить человека с садистскими наклонностями от совершения таких жестоких поступков. Они мучают животных только потому, что за это не предусмотрено наказание, они бы и детей так же мучали бы, и стариков, но просто боятся ответственности. Поэтому без серьезного наказания ничего сделать нельзя, и должен быть соответствующий контроль за его исполнением.

В других странах есть такие меры решения вопроса, как массовая стерилизация. Опять же проводиться она должна под жестким контролем, чтобы не допустить отмывания и перекачки денег, потому что без стерилизации тоже нельзя решить проблему. Необходима и четкая ответственность для владельцев животных, контроль за разведением, в частности, собак. У нас же несчастных йорков плодят через квартиру, содержат в безобразных условиях, и потом продают больных животных за бешеные деньги, брак выбрасывают на улицу. На улице бегают бездомные хаски, стаффорды. То есть разведение не соответствует реальным потребностям. Я бы, как в Голландии, объявила мораторий на разведение собак, потом бы всех стерилизовала и прочипировала. Тогда бы был порядок. Но так как мы отстаем лет на триста в этом вопросе, думаю, мы до этого не доживем», — заключила Елена Качура.    

Президент Некоммерческой общественной организации помощи бездомным животным "Пора домой!» Яна Чернецова тоже поддерживает идею общественников: «Мы от лица нашей организации оцениваем данную инициативу более чем положительно, так как далеко не все люди, которые заводят домашних питомцев, в полной мере оценивают ответственность за жизнь и здоровье животного. Особенно щенки и котята, подаренные родителями своим детям на праздники, в большинстве случаев являются не более, чем пушистым подарком. Впоследствии оказывается, что маленький котенок или щенок — это еще и немало забот и проблем, это ответственность, которую не каждый готов взять на себя. Как следствие, люди отказываются от питомца. В лучшем случае они найдут ему новый дом. В худшем они просто выкинут его на улицу. Мы считаем, что принятие данных поправок в гражданском кодексе является обязательным. Животные — это не вещи, это живые существа, и люди должны нести ответственность за их жизни в полной мере.

В данный момент люди заводят домашних любимцев в большинстве случаев для забавы и развлечения. Мы считаем, что лучший способ защитить животных от жестокого обращения — это прежде всего прививание родителями детям должного восприятие и отношения к животным, а также посещение приютов, помощь бездомным животным, тем животным, которым не повезло с хозяевами. Это лучший пример того, что именно происходит с питомцами, если к ним изначально относиться, как к вещам. Это необходимо, чтобы люди не воспринимали живое существо исключительно как забаву, а понимали что это большая и серьезная ответственность», — сказала Яна Чернецова. 

Также, зоозащитники снова требуют ввести должность уполномоченного по защите животных. Напомним, что подобная инициатива обсуждалась еще летом, тогда депутат Госдумы Олег Михеев обращался к главе правительства с просьбой инициировать дискуссию по этому вопросу, но дальше разговоров процесс не пошел.

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