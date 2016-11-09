В парламенте начали работать над бюджетом на ближайшую трехлетку. Как и ожидалось, возвращение в Думу депутатов-одномандатников, которые фактически зачастую являются представителями местных элит, вернуло на повестку дня поддержку регионов.

Бюджет, как и любой другой закон, должен пройти три чтения в Госдуме, потом его одобряет Совет Федерации и подписывает президент. Так как внесение поправок возможно только на этапе рассмотрения Думой, сенаторы, как правило, привлекаются к работе профильных комитетов нижней палаты парламента, чтобы потом бюджет не встретил сопротивления в Совете Федерации.

Сейчас, как пишут «Известия», именно сенаторы выразили недовольство предложениями правительства — озвучила претензии в ходе первых публичных слушаний нового федерального бюджета спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что бюджет на очередную трехлетку нуждается в доработке из-за недостаточного уровня поддержки субъектов, которая сокращена с 310 млрд рублей в 2016 году до 100 млрд в 2017–2018 годах и 50 млрд в 2019-м в части бюджетных кредитов. Одновременно урезаны межбюджетные трансферты и налоговые поступления в регионы.

Также Матвиенко предложила зафиксировать объем межбюджетных трансфертов и, более того, объявить трехлетний мораторий на его сокращение.

По словам Матвиенко, в 2016 году объем трансфертов уже уменьшается более чем на 8%, или на 136 млрд рублей. «В проекте бюджета на следующий год мы отталкиваемся от этого уменьшения. Поэтому формально общая сумма трансфертов в следующем году увеличится на 60 млрд рублей, а к 2019 году — снова сократится. По факту, в результате всех этих манипуляций мы получаем уменьшение финансирования регионов», — объяснила Валентина Матвиенко.

Ремонт дороги. / pixabay.com

Также в Совете Федерации недовольны в желанием правительства снизить почти на треть поступления от акцизов на нефтепродукты в бюджеты регионов. Именно за счет этих средств формируются региональные дорожные фонды, которые обеспечивают значительную часть объема строительства и ремонта дорог.

«Такая мера приведет к снижению объема финансирования региональных дорожных фондов, это противоречит поручениям президента об удвоении объемов ремонта федеральных и региональных дорог», — заявила Валентина Матвиенко.

Вообще бюджет при прохождении через парламент традиционно становится более ориентированным на регионы, например, в прошлом году при принятии бюджета объем кредитов регионам вырос с первоначально запланированных 140 до 310 млрд рублей. Министр финансов Антон Силуанов считает, что столь значительный рост был исключительно антикризисной мерой и потому уверен, что в будущем такие траты не требуются.

Министр финансов Антон Силуанов / duma.gov.ru

Как бы то ни было, депутатам и Минфину, судя по всему, придется считаться с позицией Счетной палаты, которая отмечает: высокие социальные обязательства регионов, часто «навязанные» им федеральным центром, привели к росту числа регионов с дефицитными бюджетами и увеличению их долговой нагрузки. По данным СП, на 1 октября долг регионов достиг 2,3 трлн рублей, при этом расходы на обслуживание коммерческих кредитов постоянно растут, несмотря на снижение доли таких кредитов.