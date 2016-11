Видео дня. Первые слова Трампа на посту президента

Миллиардер, кандидат от республиканцев Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками сразу после того, как стало известно о его победе на президентских выборах в США. Он пообещал американцам отстаивать их интересы, а также обновить идею «американской мечты». Трамп также отдал дань уважения сопернице на выборах - Хиллари Клинтон (которая пока не выходила к соратникам) - он заявил, что экс-госсекретарь многое сделала для страны. Завершил свой победный спич Трамп под хит The Rolling Stones «You Can't Always Get What You Want». Интересно, будет ли на этот раз подан иск за незаконное использование музыки?