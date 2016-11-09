«Коммерсантъ» в статье «На Крым набежали проценты» пишет, что жителям полуострова все-таки придется платить по украинским кредитам.

«Самозанятых выманивают из тени»: легализоваться смогут только няни, репетиторы и домработницы.

«У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек»: имущество предполагаемых участников ОПС экс-губернаторов описывают и арестовывают.

«Владимир Путин обновил скамейку запасных»: кадровым резервам всех уровней готовят объединение.

«Ведомости» пишут: «Минфин и ФАС предлагают полностью реформировать ОСАГО». Полис должен быть привязан к водителю, а не к автомобилю.

«Налоговые каникулы могут получить только репетиторы, домработницы и няни»: Путин предлагал амнистию для всех, кто захочет выйти из тени.

«Россия подготовила ответ на украинские санкции»: он может серьезно усложнить денежные переводы между Россией и Украиной.

«Минсельхоз понизил прогноз по экспорту зерна»: экспортные цены немного выросли, но этого недостаточно для обеспечения рентабельности экспортеров.

РБК также пишет про самозанятых в статье «Минфин выводит нянь из тени». Самозанятым гражданам в случае их регистрации в ФНС могут дать налоговые каникулы на два года.

«Прицел на пользователя»: Рабочая группа при администрации президента разрабатывает законопроект о «больших пользовательских данных».

Где можно выгодно рефинансировать кредит можно узнать в статье с говорящим заголовком «Маневры со ставками».

О том, как Сергей Кириенко выстраивает работу регионального блока администрации, президента можно почитать в статье «Кураторам поручено знать свое место».

«Известия» сообщают: «С нового года пачка сигарет подорожает на 16 рублей». Минфин увеличивает акцизные сборы на табачные изделия, которые вступят в силу в 2017 году.

«СНГ приступает к созданию единого платежного пространства»: граждане государств Содружества, по мнению экспертов, смогут уже через несколько месяцев пользоваться банковскими картами в соседних странах как у себя дома.

«Для российских сайтов введут стандартное пользовательское соглашение»: проект разрабатывает подгруппа «Интернет+суверенитет» под руководством помощника президента Игоря Щеголева.

«Газета.ru» в статье «Чиновники проходят мимо кассы» утверждает, что зарплаты чиновников будут сокращаться еще три года.

«Индия на шаг ближе к "Тагилу"»: индийские военные одобрили покупку 464 танков Т-90МС за $2 млрд.

«В бой идет "Адмирал Кузнецов"»: единственный российский авианесущий крейсер готовит удар по боевикам под Алеппо.