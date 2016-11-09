Заголовки утра. 9 ноября
«Коммерсантъ» в статье «На Крым набежали проценты» пишет, что жителям полуострова все-таки придется платить по украинским кредитам.
«Самозанятых выманивают из тени»: легализоваться смогут только няни, репетиторы и домработницы.
«У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек»: имущество предполагаемых участников ОПС экс-губернаторов описывают и арестовывают.
«Владимир Путин обновил скамейку запасных»: кадровым резервам всех уровней готовят объединение.
«Ведомости» пишут: «Минфин и ФАС предлагают полностью реформировать ОСАГО». Полис должен быть привязан к водителю, а не к автомобилю.
«Налоговые каникулы могут получить только репетиторы, домработницы и няни»: Путин предлагал амнистию для всех, кто захочет выйти из тени.
«Россия подготовила ответ на украинские санкции»: он может серьезно усложнить денежные переводы между Россией и Украиной.
«Минсельхоз понизил прогноз по экспорту зерна»: экспортные цены немного выросли, но этого недостаточно для обеспечения рентабельности экспортеров.
РБК также пишет про самозанятых в статье «Минфин выводит нянь из тени». Самозанятым гражданам в случае их регистрации в ФНС могут дать налоговые каникулы на два года.
«Прицел на пользователя»: Рабочая группа при администрации президента разрабатывает законопроект о «больших пользовательских данных».
Где можно выгодно рефинансировать кредит можно узнать в статье с говорящим заголовком «Маневры со ставками».
О том, как Сергей Кириенко выстраивает работу регионального блока администрации, президента можно почитать в статье «Кураторам поручено знать свое место».
«Известия» сообщают: «С нового года пачка сигарет подорожает на 16 рублей». Минфин увеличивает акцизные сборы на табачные изделия, которые вступят в силу в 2017 году.
«СНГ приступает к созданию единого платежного пространства»: граждане государств Содружества, по мнению экспертов, смогут уже через несколько месяцев пользоваться банковскими картами в соседних странах как у себя дома.
«Для российских сайтов введут стандартное пользовательское соглашение»: проект разрабатывает подгруппа «Интернет+суверенитет» под руководством помощника президента Игоря Щеголева.
«Газета.ru» в статье «Чиновники проходят мимо кассы» утверждает, что зарплаты чиновников будут сокращаться еще три года.
«Индия на шаг ближе к "Тагилу"»: индийские военные одобрили покупку 464 танков Т-90МС за $2 млрд.
«В бой идет "Адмирал Кузнецов"»: единственный российский авианесущий крейсер готовит удар по боевикам под Алеппо.