ProScience Театр 21 ноября. О неожиданном дуэте ученого и иллюзиониста

21 ноября в Центральном Доме журналиста состоится выступление популяризатора науки, биолога Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

Для ProScience Театра это первое представление, когда в центре внимания окажется дуэт, к тому же столь неожиданный. Мы поинтересовались у ученого Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина, как родилась идея совместной работы.

По словам Александра Панчина, вместе с Николаем они решили объединить фокусы и науку, чтобы наглядно демонстрировать то, как легко можно ввести человека в заблуждение: «Очень часто экстрасенсы хвастаются, что смогли убедить каких-то ученых в том, что обладают паранормальными способностями. Но всегда выяснялось, что эти экстрасенсы использовали какие-то фокусы, а ученые просто иногда не очень квалифицированы, чтобы понять, где их обманывают с помощью ловкости рук и трюков».

Поэтому, когда создавалась премия имени Гарри Гудини, было решено, что в экспертном совете обязательно должны быть фокусники. Так состоялось их знакомство с Николаем Фомушиным. «Когда премия Гудини только собиралась, я был приглашен туда как иллюзионист, чтобы предотвратить попытки фокусников получить миллион. На пресс-конференции, посвященной открытию, оргкомитет рассказывал о том, как все будет проходить, какие вообще способности можно попытаться проверить. И как-то появилась идея, что об этом можно не только говорить, но и показывать, а Александр не только ученый, он еще и популяризатор науки, и у него тогда уже была лекция на тему ошибок нашего мышления. Мы решили попытаться совместить то, о чем он говорит, и иллюстрацию с помощью фокусов», — рассказал Фомушин.

«На нашем первом совместном мероприятии я рассказывал про ошибки мышления и про то, как люди приходят к ошибочным выводам из-за того, что они неправильно используют свои мозги, а Николай на глазах у зрителей демонстрировал всякие невероятные вещи, и говорил что «вот вы думаете, что можете доверять своим глазам, но на ваших глазах вилка в моих руках погнулась, и для вас это неотличимо от магии», — добавил Александр Панчин.

Выступление Александра Панчина и Николая Фомушина состоится 21 ноября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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