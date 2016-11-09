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09 ноября 2016, 18:41
Алексей Кудрин Владимир Путин выборы Дональд Трамп Россия Сергей Лавров США

Победа Трампа в оценке российских политиков

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Gage Skidmore / flickr

Миллиардер Дональд Трамп, представитель Республиканской партии США, победил на выборах президента. Его основным соперником была бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, жена 42-го президента США Билла Клинтона. Еще до завершения подсчетов голосов Клинтон признала свое поражение.

Формально выборы еще не завершились: помимо прямого голосования избирателей, должно пройти еще и голосование выборщиков (оно состоится 19 декабря), а результат будет утвержден Конгрессом лишь 6 января 2017 года. Однако исход уже не вызывает сомнений: Трамп набрал даже больше голосов выборщиков, чем достаточно для победы.

Политики ряда стран начали поздравлять Трампа. К поздравлениям присоединился и действующий президент США Барак Обама. Отреагировали на новость о победе Трампа и российские политики.

 
Граффити с изображением Б. Обамы /flickr.com/photos/artbymags

По мнению президента России Владимира Путина, уже направившего Трампу телеграмму с поздравлениями, наладить ухудшившиеся отношения между двумя странами, что обещал Трамп в ходе избирательной кампании, будет непросто. Однако Москва, со своей стороны, готова прилагать к этому усилия.

«Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты США, которые были направлены на восстановление отношений между РФ и США. Мы понимаем и отдаем себе отчет, что это будет непростой путь, с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между РФ и США. И это, как я уже многократно говорил, не наша вина, что российско-американские отношения находятся в таком состоянии», — приводит информационное агентство РИА Новости слова Путина.

«Но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с США. Исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти свою часть», — уточнил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил журналистам, что в России работу новой администрации Белого дома станут оценивать по делам. «Мы готовы работать с любым президентом. Я не могу сказать, что все предыдущие лидеры наших партнеров в любой ситуации были предсказуемы. Это часть жизни, часть политики. Слов слышал много, будем судить по делам, отвечать будем делом на дело», — цитирует информационное агентство ТАСС высказывание Лаврова.

 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Джон Керри. /United States government work

Глава МИД России не подтвердил и не опроверг предположения журналистов, что он считает позитивным для России факт победы Трампа. «Мы никаких предпочтений не делаем. Как сказал президент, будем работать с любым новым руководителем Соединенных Штатов, которого изберет американский народ», — объяснил Лавров. По его словам, позиция России изначально была такой и не изменилась. «Мы ждали, что решит американский народ, это и произошло», — констатировал министр.

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев выдвинул предположение о причинах поражения Клинтон.

«Мне кажется, то, что произошло сегодня в Америке, — неожиданный, малоожидаемый исход выборов — это в каком-то смысле бунт, восстание тех, кто работает, создает ценности, кто кормит, против тех, кто мешает им работать, жить и кормить нормально. Это очень важный сигнал, мне кажется. Все должны задуматься, и политический класс должен отдать долг классу производителей — тех, кто работает, создает ценности», — воспроизводит информационное агентство РБК это объяснение. Улюкаев при этом подчеркнул, что политический класс не должен мешать работе бизнеса.

На победу Трампа неожиданно отреагировала пресс-служба Министерства культуры, разметив в Instagram-аккаунте ведомства отрывок из мультфильма «Приключения Винни-Пуха». В отрывке медвежонок Вини-Пух идет по мостику, напевая песенку, к которой сотрудники Минкульта сделали субтитры: «ТРАМП-парам-парам-парам-па. Трам-пам-па». «Отличный выбор!» — подписали представители пресс-службы видео.

Другие российские ведомства и их руководители воздержались от заявлений в связи с выборами. А глава правительства России Дмитрий Медведев отреагировал шуткой. «Весь мир обсуждает победу Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах, а мы с вами начнем заседание (правительства) с более важного для нашей страны вопроса — это состояние наших библиотек», — воспроизвел сайт телеканала НТВ фразу, с которой премьер-министр начал 9 ноября заседание правительства.

В то же время в Госдуме известие приняли более эмоционально: на заседании нижней палаты российского парламента 9 ноября сообщение о победе Трампа приветствовали аплодисментами. «Коллеги, три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента США, а секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент США», — передает «Интерфакс» слова руководителя парламентского комитета по образованию Вячеслава Никонова. После этого, по сообщению информагентства, парламентарии захлопали.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, высказался так: «Победил кандидат, который был за диалог с Россией, за решение вопросов, которые накопились в отношениях между США и Россией. Поэтому у нас есть надежда, что предвыборные заявления и намерения будут реализованы. Давайте посмотрим, возможно, все проблемы, которые уходящая администрация США создала, возможно, они уйдут, так же, как уходит эта администрация, эти политики». Эти слова приводит РИА Новости.

 
Демонстрация против присутствия НАТО в Европе./wiki

Лидеры парламенских партий также выразили свое отношение к происшедшему. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, например, откликнулся так: «С приходом к власти Трампа в отношениях с США откроется новая страница. И Россия, и Советский Союз всегда договаривались с республиканцами лучше, чем с демократами.». Это высказывание приводит сайт радиостанции «Вести FM».

Сайт партии «Справедливая Россия» приводит слова Миронова, сказанные немногим ранее, когда победа Трампа еще только предполагалась: «Похоже, что побеждает Дональд Трамп. Пустячок, а приятно, что все-таки не Хиллари Клинтон, которую мы хорошо помним в качестве госсекретаря и с именем которой связаны хаос и кровь в Северной Африке. И которая при этом испытывает какие-то личные неприязненные чувства к России и нашему лидеру. Судя по заявлениям Трампа, у него нет личного антагонизма к Владимиру Путину. Правда, одно дело — высказывания кандидата, другое — реальная жизнь».

Как подчеркнул политик перед началом пленарного заседания Госдумы, Москва в принципе готова иметь дело с любым президентом. «В любом случае, это выбор американцев. Россия будет работать с тем президентом, которого изберет американский народ. В январе Дональд Трамп вступит в должность. Начнется новая жизнь, надеюсь, что это будет, в том числе, и новая страница во взаимоотношениях России и Америки», — сказал Миронов.

В то же время по данным программы «Вести» телеканала «Россия», первым их депутатов Госдумы о победе Трампа высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который с самого начала выражал уверенность, что победил именно Трамп. «Он все-таки опытный. Я по себе сужу, он мой ровесник — 70 лет. Наступает полоса большого опыта, мудрости – никаких резких шагов, никаких обвинений, никаких ярлыков никому он не будет навешивать. И он хочет работать на американцев. <…> И он уже сказал заранее, что у него будет другая внешняя политика. Он хочет, чтобы Америка занималась американскими делами. Наверняка как-то афганская проблема будет по-другому решаться иначе, сирийская, Ирак, Украина. И он впервые сказал про НАТО: почему Америка должна содержать НАТО? Европейцам надо НАТО – содержите, не надо – Америка может уйти.

Поэтому здесь могут быть очень важные шаги, которые и США нужны, и России, и Европе, и Ближнему Востоку. <…> По поводу России, тоже думаю, будет резкий спад враждебной риторики», — заявил он.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, не исключил, что Трамп и в самом деле может изменить тактику в отношениях с Россией, хотя и станет придерживаться прежней стратегии.

«Он победил заслуженно. Что касается восторгов, связанных с тем, что будет новый курс в Америке, я эту точку зрения не разделяю. Менялись президенты, однако их стратегия подмять под себя все, что выгодно, не изменилась. Он будет слугой своего класса и своего государства. Касательно тактики, я не исключаю, что она может быть изменена. Трамп высказывал немало обнадеживающих идей, связанных с диалогом с Россией, например, свое отношение к Крыму. В первую очередь нам самим нужно быть умными, и наше положение пойдет на поправку», — цитирует лидера коммунистов информационное агентство РБК.

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам был достаточно осторожен в выводах. На своей странице в социальной сети Facebook он написал:

«Подозреваю, все же не ошибусь в своим предвыборном прогнозе — переоценивать Америку Дональда Трампа явно не следует. Да, появляется окно возможностей. Но такое же окно приоткрылось восемь лет назад, когда победил Обама. Именно за новые надежды ему тогда поспешно, ради поддержки соответствующих настроений, присудили Нобелевскую премию. И мы знаем, чем это закончилось.

Хотя надежда опять есть, и она пока не умерла. В том числе для российско-американских отношений, хотя здесь Трампа явно будет осаживать консервативный Конгресс. В любом случае лучше так, чем безнадежность Америки Клинтон.»

Между тем руководитель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что не уверен в искренности заявлений Трампа о симпатиях к России. Слуцкий не исключил, что Трамп говорил это лишь для того, чтобы оппонировать Хиллари Клинтон. «Я знаю немало примеров, когда предвыборная риторика победившего кандидата менялась в деструктивную сторону по отношению к России», — воспроизвело его слова информационное агентство «Москва».

Высказывание Франца Клинцевича, первого замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, со ссылкой на «Интерфакс» привело РБК: «Сегодня есть реальная возможность у Америки, будучи страной номер один — нравится это кому-то или нет, но это действительно так, — перейти от воинствующей риторики к риторике компромиссов. Америка только от этого приобретет. Но приобретет и Россия, приобретет и весь мир. Я считаю, это может быть самым главным итогом этих выборов».

По мнению Сергея Железняка, представителя «Единой России» и члена комитета по международным делам Госдумы, выборы показали, что американцы устали от «искусственной конфронтации».

«Мы с уважением относимся выбору американцев и надеемся на выстраивание конструктивных отношений с новым руководством США на основе равноправного диалога и сотрудничества <…> Ход и итоги завершившейся избирательной кампании продемонстрировали раздражение американцев агрессивностью и неэффективностью политики предыдущей вашингтонской администрации, которая делала американцев заложниками своих непродуманных и разрушительных действий.

 
Последствия нападения на американское консульство в Бенгази (Ливия), после рассекречивания Х.Клинтон местоположения посла США Криса Стивенса / fbi.gov

Современные вызовы, стоящие перед цивилизацией, включая борьбу с глобальной террористической угрозой, требуют объединения усилий всех стран. Надеюсь, в период до вступления в должность нового президента США не произойдет никаких трагических событий и у новой американской администрации хватит политической воли и мудрости для цивилизованного решения существующих проблем», — приводится его комментарий на сайте «Единой России».

Поделился мнением о значении того, что произошло в США, и бывший министр финансов России, ныне — руководитель Центра стратегических инициатив Алексей Кудрин. Он написал в своем микроблоге в Twitter: «Американские выборы показывают, что нынешняя динамика глобальных процессов многих не устраивает. Продолжение Brexit». «Несмотря на некоторые заявления Трампа по экономическим вопросам, он зависит от сложившейся системы. Она "сгладит" его неоднозначные намерения», — добавил он.

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