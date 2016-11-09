Президент Владимир Путин одобрил новый состав президентского кадрового резерва. Теперь будет поставлен вопрос об объединении кадровых резервов всех уровней в единую всероссийскую базу наиболее перспективных кадров госслужбы.

Президентский резерв был обновлен частично, но достаточно заметно. Так, в него включен замглавы УДП, сын бывшего премьер-министра Павел Фрадков, члены ЛДПР Михаил Дегтярев и Алексей Диденко, которые в седьмой Думе возглавляют комитеты, а также депутат Владимир Сысоев, помощник полпреда президента в Сибирском федеральном округе Николай Епанчинцев. Обращает на себя внимание то, что в списке почти нет новых бизнесменов, исключением можно считать разве что Игоря Носова, гендиректора «Особой экономической зоны "Иннополис"».

Всего в список вошли 135 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества, говорится в сообщении. В течение 2016 года некоторые из них уже получили повышение в должности, в том числе в федеральных органах власти. «Резервисты» стали членам Совета Федерации и Госдумы, назначены на должности заместителей федеральных министров, губернаторов, а также возглавили несколько городов.

Некоторым управленцам не нашлось места в резерве. Первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет избрался в Госдуму и исключен из него. Замполпреда президента в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов все еще занимает свой пост, но все равно исключен из резерва. Также покинули список самарские министры экономического развития и строительства Александр Кобенко и Алексей Гришин, которые в 2014 году получили посты замгубернаторов региона.

Теперь «резервисты» будут проходить курсы повышения квалификации по программам РАНХиГС, а также они будут отправляться на стажировки за границу. По информации «Коммерсанта», в ноябре они отправятся в Финляндию, поскольку ее система госуправления признана наиболее открытой, а большинство решений принимаются на муниципальном уровне. Ранее участники президентского резерва часто ездили в Китай и другие страны Азии, но сейчас акцент все же делается на Европу, в том числе на Германию. Из стран СНГ интересным считается опыт Казахстана.

В ближайшее время, по информации «Коммерсанта», институт кадрового резерва ожидает небольшая реформа. В декабре на ежегодном заседании комиссии при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров будут представлены предложения об объединении всех кадровых резервов на базе единой автоматизированной системы. Один из докладов будет представлен правительством, другой — ректором РАНХиГС Владимиром Мау.

Напомним, президентская комиссия по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров была создана в 2013 году, ее по должности возглавил глава АП Сергей Иванов. Таким образом заседание в декабре впервые пройдет под председательством нового главы АП Антона Вайно.