Видео дня. «Симпсоны» о влиянии Путина на выборы в США

Незадолго до выборов президента в США создатели американского мультсериала «Симпсоны» выпустили предвыборную серию, где дали свой прогноз по поводу развития событий, который нельзя назвать неточным.

В очереди к кабинкам для голосования главный герой мультсериала Гомер вступает в спор с неизвестным персонажем, который яростно доказывает ему, что необходимо голосовать за Трампа. Однако выдает себя фразой «Он знает, как сделать Россию великой!», после чего Гомер срывает с него маску, и выясняется, что это... Владимир Путин! Который невозмутимо следует в кабину для голосования, тогда как Гомера в списках не оказывается. И потом обещает расстроенному персонажу, что «хакеры внесут его в списки».