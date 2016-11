Топ новостей 9 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дональд Трамп был избран президентом США, Кремль открестился от влияния на итоги американских выборов, а также стали известны имена россиян из обновленного списка санкций Евросоюза.

Кандидат от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для победы. Трамп победил во Флориде, Огайо, Пенсильвании, Висконсине и других ключевых штатах. Трамп выступил со своей первой речью, заявив, что он готов отстаивать интересы американцев. Соперница Трампа - Хиллари Клинтон - уже поздравила его, но выступать перед своими сторонниками пока не стала.

Thank you America, I don't have long left to live but now I know the last few years will be great, I can't thank you enough #PresidentTrump