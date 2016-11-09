Топ новостей 9 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Дональд Трамп был избран президентом США, Кремль открестился от влияния на итоги американских выборов, а также стали известны имена россиян из обновленного списка санкций Евросоюза.

Кандидат от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп победил на выборах президента США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для победы. Трамп победил во Флориде, Огайо, Пенсильвании, Висконсине и других ключевых штатах. Трамп выступил со своей первой речью, заявив, что он готов отстаивать интересы американцев. Соперница Трампа - Хиллари Клинтон - уже поздравила его, но выступать перед своими сторонниками пока не стала.

Утро в России сегодня началось не с кофе pic.twitter.com/3ozNHh6Z7A — BigPicture.ru (@bigpictureru) 9 ноября 2016 г.

Thank you America, I don't have long left to live but now I know the last few years will be great, I can't thank you enough #PresidentTrump — Clint Eastwood (@EastwoodUSA) 9 ноября 2016 г.

Huffington Post всей редакцией переезжает в Ригу. — mojahead (@mojahead) 9 ноября 2016 г.

Хиллари Клинтон обошла своего соперника Дональда Трампа по общему числу голосов во время их подсчета. Всего за Клинтон отдали свои голоса 58 млн 895 тысяч 309 американцев (47,6%), за Трампа —58 млн 858 тысяч 904 человека (47,6%). Победитель остается не определен окончательно еще в четырех штатах. В Миннесоте лидирует Хиллари Клинтон, в Мичигане, Нью Гэмпшире и Аризоне — Дональд Трамп.

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол назвал успехом Владимира Путина неожиданные результаты выборов в США. «Путин вмешался в наши выборы и добился успеха. Молодец», — написал он в твиттере, но потом удалил свой твит, однако копия сообщения сохранилась в кэш. Слова Макфола вызвали критику пользователей из России, на его слова, в частности, отреагировал МИД.

Посольство США в Москве pic.twitter.com/kRcPMXZUta — Никита Баталов (@nikbatalov) 9 ноября 2016 г.

Трамп не просто победил на выборах в США. Он создал учебник по выигрыванию выборов для популистов, демагогов и националистов во всем мире. — Sam Klebanov (@SamKlebanov) 9 ноября 2016 г.

А у революционного для Америки кандидата - условного Берни Сандерса - появляется теперь гораздо больше шансов избраться следующий раз. — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 9 ноября 2016 г.

В Кремле назвали абсурдными предположения о влиянии России на исход выборов лидера США. Там напомнили о словах президента, который на Валдае заявил, что ни одна страна не может влиять на выборы в США. В АП выразили надежду на восстановление отношений со Штатами, допустив «робкие шаги» нового лидера США в этом направлении.

В апреле ещё Ле Пен протаскивать в президенты Франции, а потом на Украине нового Януковича — La Russie parle (@Russia_calls) 9 ноября 2016 г.

Зато Билл Клинтон не станет Первой леди. — Hauptsturmführer (@shad0ff) 9 ноября 2016 г.

Рыжий-рыжий конопатый убил бабушку лопатой. — Макс ЧЕпай™ (@MaksChepay) 9 ноября 2016 г.

Владимир Путин назвал непростым путь восстановления отношений с США после речи Дональда Трампа. Он отметил, что вины Москвы в «деградации» отношений нет, «но Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с США» и готова пройти свою часть пути. Путин также поздравил американский народ с завершением выборов в США главы государства.

"Русская карта" и запугивание Путиным не помогли Клинтон. Напротив, ее ставка на конфликт с Москвой вызвала страх, сослужив ей плохую службу — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 ноября 2016 г.

Не понимаю, почему Кремль за Трампа? Они его программу не читали. Чувак же уронит цены на нефть либерализацией добычи и экспорта в США. — Alexey Navalny (@navalny) 9 ноября 2016 г.

Если Трамп признает наш Крым, отменит санкции, договорится с нами по Сирии и освободит Ассанжа, я ухожу на пенсию. Ибо мир будет прекрасен. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 9 ноября 2016 г.

2018

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На выборах победил Жириновский, обогнав Людмилу Путину

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Сайт об иммиграции в Украину не выдержал запросов россиян — Vito Corvalone (@vito_corvalone) 9 ноября 2016 г.

Совет Евросоюза опубликовал расширенный санкционный список в отношении России из-за ситуации на Украине. В нем оказались лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, командующий Черноморским флотом Александр Витко, а также все депутаты Госдумы от Крыма и Севастополя (Константин Бахарев, Руслан Бальбек, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов и депутат от Севастополя Дмитрий Белик). Санкции вступают в силу с 9 ноября.

Спецпрокурор Черногории Миливое Катнич заявил о доказательствах «российского следа» в неудавшейся попытке путча в республике. Российский националист и лидер крайне правой группировки «Сербские волки» Александр Синджевич признался, что вместе с «двумя националистами из России» готовил захват парламента и ликвидацию премьер-министра Джукановича. Националисты в форме черногорского спецназа должны были открыть стрельбу по митингу оппозиции, спровоцировав захват парламента.

вэлкам Черногория. — marat guelman (@galerist) 9 ноября 2016 г.

На машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге из-за несвоевременной уборки снега произошло обрушение кровли крыши. Это привело к гибели четырех человек. Возможно, к обрушению привела неправильная эксплуатация здания - это выяснит следствие.

Экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов получил адвокатское удостоверение и возвращается к юридической практике. «Кто-то стал президентом США, а я снова адвокатом. Сегодня получил адвокатское удостоверение. Есть такая профессия — защищать!» — написал Астахов.

Ветер перемен... Поздравляю всех граждан и жителей США с Новым Президентом! Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti) Ноя 9 2016 в 1:03 PST

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственным флагом РФ после того, как на видео попало, что местные дворники убирали опавшую листву возле одной из школ в триколор. Его расследование взяла под контроль региональная прокуратура.