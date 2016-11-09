Британские СМИ обсуждают победу Дональда Трампа на президентских выборах США как потрясающее событие. Потрясение трактуется двояко. С одной стороны, это неожиданное событие в том смысле, что оно выявило ошибочность прогнозов, которые делались на основе опросов общественного мнения и рыночных показателей. С другой стороны, это непонятное событие: если верить предвыборным высказываниям Трампа, то США (и не только их) ждут большие перемены, но насколько им можно верить, тоже не вполне ясно.

Financial Times пишет о том, в каких аспектах избрание Трампа может изменить жизнь США – на основании его предвыборных высказываний. Прежде всего, это позиция США в сфере международной торговли. Трамп выступает против проекта Транстихоокеанского партнерства. По всей видимости, эти его высказывания добавили ему популярности среди избирателей. Также избрание Трампа может привести к серьезным изменениям в торговых отношениях с Мексикой, Канадой и Китаем.

В том, что касается внешней политики, Трамп обещал отменить ядерную сделку с Ираном или, по крайней мере, изменить ее условия. Далее, президент США Барак Обама, когда пришел к власти, прежде всего, заявил, что собирается избавлять мир от ядерного оружия. А избранный президент Трамп говорил, что надо разрешить Японии и Южной Корее создавать свой собственный ядерный арсенал. Также он скептически отзывался об обязательствах участников НАТО, которые делают, по его мнению, недостаточный вклад в поддержание альянса. При этом он собирался установить более приязненные отношения с Россией.

Войска НАТО на учениях

Далее, изменения могут произойти в области здравоохранения и налогообложения. В том, что касается здравоохранения, Трамп (наряду с другими республиканцами) считает, что реформы, проведенные Обамой, нужно полностью переделать. Подробностей он не уточнял, но говорил, что собирается повысить конкуренцию между рынками в разных штатах. В отношении налогов Трамп обещал сократить налоги для бизнесов – тоже вполне в русле республиканской повестки.

Еще одно направление изменений – это верховный суд. Для многих политактивистов в США, оговаривает FT, это, пожалуй, главное направление. Здесь вопрос в том, на чьей стороне будет перевес по числу судей. Сейчас их восемь – силы между консерваторами и либералами распределены равномерно. Вопрос в том, каким будет девятый судья. Демократы надеялись, что его будет назначать их президент и, соответственно, в их пользу. Но избранный президент – республиканец, а это значит, что он выберет прореспубликанского судью. Кроме того, Трамп собирался заменить некоторых престарелых судей-либералов.

По вопросам глобального потепления Трамп придерживается мнения, что это миф, который распространяет Китай, чтобы снизить конкурентоспособность американских производителей. Также он собирался отменить американские взносы на программы ООН по борьбе с глобальным потеплением.

Наконец, самый скандальный аспект предвыборной риторики Трампа – это иммиграционная политика. Он собирался построить стену на границе между Мексикой и США, а также запретить мусульманам иммигрировать в США и депортировать 11 млн. нелегальных иммигрантов. Однако в этих высказываниях он не всегда был последователен.

The Economist пребывает под впечатлением от неожиданности. «Это был большой статистический просчет в худшей из возможных предвыборной гонке», - пишет автор. Накануне президентских выборов в США данные национальных опросов давали кандидату от демократов Хиллари Клинтон преимущество почти на четыре процентных пункта. В сочетании с рыночными показателями и статистическими выкладками это давало вероятность ее победы от 70% до 99%.

Торт в виде Белого дома с портретом Хиллари Клинтон / flickr.com

Каждый результат опросов, объясняет автор, основывается на сочетании двух переменных – демографического состава электората и того, как каждая группа, скорее всего, проголосует. Но не все группы населения в равной степени участвуют в опросах. Неизбежные погрешности компенсируются за счет статистических моделей. Такая схема сама по себе работает. Проблема может быть в том, что некорректно оценивается репрезентативность респондентов в пределах одной и той же группы. Также ошибка может быть в прогнозе явки в каждой из групп. Еще один фактор погрешности – это «застенчивые» респонденты, которые стеснялись признаться в своих симпатиях к Трампу, но проголосовали именно за него.