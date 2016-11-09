Американские издания, поддерживавшие кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, описывают победу Дональда Трампа на президентских выборах как полную неожиданность и рассуждают о том, как так получилось. Издания, которые выступали против Клинтон, изумления не высказывают, а обсуждают возможные дальнейшие сценарии.

Washington Post, которая во время президентской гонки последовательно атаковала Трампа, теперь пишет о его победе как о невероятном событии и пытается делать выводы. Республиканцы, пишет автор, надеялись, что их буйный номинант к выборам остепенится, но этого не произошло. Значит, нет основания ожидать, что он остепенится после избрания. При этом он будет еще и очень могущественным президентом, потому что республиканцы сохранили преобладание в конгрессе.

Главный вывод из получившегося расклада автор видит в том, что левоцентристы должны пересмотреть свою убежденность в безвременной кончине Республиканской партии, а политтехнологи должны лучше вникнуть в динамики настроений в США. Очевидно, что у республиканцев не всё гладко. Как минимум, это выражается в том, что многие известные представители партии по своим взглядам кардинально расходятся (автор приводит в пример собственно Трампа, Пола Райана и Джона Маккейна). Но победа смягчает противоречия, и сейчас едва ли хоть кто-нибудь из республиканцев захотел бы поменяться местами с демократами.

Вашингтон. Белый Дом. / pixabay.com

В другом материале WP автор пишет, что теперь демократы во всем обвиняют ФБР и, прежде всего, его главу Джеймса Коми. Это он за 11 дней до выборов актуализировал историю с перепиской Клинтон, а потом заявил, что ничего против нее не обнаружилось, но «осадок остался». Эта версия, по мнению автора, не так уж невероятна. Возобновление расследования стало ударом по наиболее слабому месту в кампании Клинтон – недостатку доверия к ней со стороны общественности. Такую версию подтверждают рейтинги.

Августовские опросы, объясняет автор, обычно наиболее показательны, с точки зрения избирательских симпатий. В прошлом августе Клинтон по популярности обгоняла Трампа на 9 процентных пунктов. Спад популярности начался именно после вмешательства ФБР в октябре, и это наводит на мысль о том, что воздействие этого вмешательства было мощным.

Глава ФБР Джеймс Коми и Барак Обама / White House

В частности, возобновление расследования, могло подействовать на тех демократов, которые собирались проголосовать за Клинтон, только чтобы не голосовать за Трампа. В первую очередь, это сторонники одного из кандидатов в президенты Берни Сандерса, которые очень не любили Клинтон и считали ее (а не Сандерса) номинацию результатом манипуляций Национального комитета Демократической партии США.

Wall Street Journal рассуждает о том, как скажется победа Трампа на внешней политике США. Первичный эффект этой победы – неопределенность: Трамп высказывал протекционистские идеи, и они, скорее всего, изменят роль Вашингтона в мире. Иными словами, победа Трампа дает начало изменению геополитического климата. На международном уровне есть ожидание, пишет автор, что Трамп будет следовать своим популистским тезисам о необходимости сократить приток иммигрантов и ограничить вовлеченность США во внешние процессы.

Мигранты / pixabay.com

Если Трамп действительно будет действовать в соответствии со своей риторикой, то, вероятно, отношения США с Мексикой станут более напряженными, а с Россией – наоборот, смягчатся. Также Трамп высказывал намерение сократить сотрудничество США с внешними союзниками по оборонной линии. Это значит, что изменения ожидаются в отношениях с американскими партнерами в Азии и Европе.