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09 ноября 2016, 08:46
Дональд Трамп США Хиллари Клинтон
Симон Жаворонков

Не ждали

Победа Дональда Трампа
Победа Дональда Трампа
Flickr

На президентских выборах в Соединенных Штатах победил Дональд Трамп. О точных результатах всенародного голосования говорить пока рано, но в Коллегии выборщиков у республиканцев будет явный перевес.

Для большинства победа Трампа стала шоком — опросы накануне выборов предсказывали победу Хиллари Клинтон. Говорит об этом и достаточно резкая реакция рынков: после того, как преимущество Трампа стало очевидным, доллар обесценился по отношению к основным валютам на 2-3%, на столько же упали фьючерсы по индексу Dow Jones.

Напомним, выборы президента в США проходят по сложной системе. Для победы нужно заручиться поддержкой Коллегии выборщиков, которая формируется следующим образом: каждый штат посылает в нее столько представителей, сколько имеет конгрессменов и сенаторов. То есть минимум троих (каждый штат имеет двух сенаторов и по крайней мере одного конгрессмена) и максимум 55 (Калифорния — самый населенный штат). Всего в 2016 году в США 538 выборщиков, для победы, соответственно, необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Как правило, но не везде, победитель в штате получает всех представителей в Коллегии выборщиков. Это кажется не вполне демократично, но зато логично: учитывая примерно равную поддержку демократов и республиканцев, штатам выгодно стимулировать кандидатов бороться за голоса своих жителей, это увеличивает значимость штата в федеральной повестке дня.

Поэтому если посмотреть на карту голосования в разрезе штатов, всегда кажется, что побеждают республиканцы — их, как правило, поддерживают на Юге и Среднем западе, в том числе в Техасе (38 выборщиков). Но самые населенные штаты — Калифорния (55), Нью-Йорк (29), Иллинойс (20) почти всегда за демократами, поэтому достигается некий паритет, который заставляет кандидатов вкладываться в борьбу в пусть и не самых больших, но «соревновательных» штатах. Тем важнее, когда реальная борьба происходит в больших штатах, например во Флориде (29 выборщиков).

Флорида приковывала к себе внимание несколько часов, для Дональда Трампа это т. н. must-win state, победа во Флориде Хиллари Клинтон практически гарантировала бы ей победу на всех выборах. Проблема была не только в том, что поддержка двух кандидатов в штате практически равна, но и в том, что Флорида разделена на два часовых пояса, причем северо-запад штата, который заканчивает голосовать на час позже, поддержка правых традиционно сильнее. Так и получилось: сначала предварительные результаты говорили о победе Клинтон, но почти сразу после закрытия «западных» участков для голосования Трамп вышел вперед и, в итоге, победил во Флориде, получив голоса всех ее выборщиков.

Также до конца непонятны были результаты выборов в Виргинии (19 выборщиков). Хотя обычно этот штат голосует за левых — сказывается близость Вашингтона — на этот раз оба кандидата шли ноздря в ноздрю, хотя Клинтон все-таки и победила.

Последние надежды Клинтон были связаны с Висконсином (10) и Мичиганом (16). В этих штатах, которые десятилетиями голосовали за демократах, на этот раз с самого начала подсчета голосов вперед вышел Дональд Трамп. Причем если в Висконсине он так и оставался лидером, то в Мичигане голоса жителей Деройта позволили Хиллари Клинтон догнать своего оппонента, в какой-то момент отставание составляло всего 15 тысяч голосов. Но «подоспевшие» голоса из сельских районов штата опять позволили Трампу оторваться.

Вообще же Трамп получил голоса почти всех штатов, которые аналитики изначально относили к колеблющимся. Исключением стала Пенсильвания, жители которой все же отдали предпочтение Клинтон. А противостояние в Виргинии было для всех неожиданностью: даже exit pool давал преимущество демократам в 8%.

Но во вторник американцы выбирали не только президента — состоялись также парламентские выборы. Раз в два года, согласно американской конституции, переизбирается треть сенаторов, а также полностью — Палата представителей.

Некоторые наблюдатели обращают внимание на то, что президент США хоть и является главой исполнительной власти, в реальности его полномочия без поддержки парламента очень сильно ограничены — по конституции Конгресс обладает широчайшими правами, и при наличии консенсуса депутаты могут если не забыть о существовании президента, то уж точно лишить его свободы действий при принятии любых хоть сколько-нибудь значимых решений.

Так что не стоит забывать, что президентские выборы важны, в том числе и потому, что удачные кандидаты от двух основных партий также увеличивают поддержку выдвиженцев в Сенат, Палату представителей, в губернаторы штатов, депутаты региональных парламентов и т. д. В том числе поэтому руководство Республиканской партии было так недовольно кандидатурой Дональда Трампа: были сомнения, что его фигура привлечет избирателей в парламентской кампании. В действующем 114-м Конгрессе у республиканцев большинство в обеих палатах парламента, 56,5% в Палате представителей и 54% в Сенате.

Для республиканцев эти выборы очень важны, так как из 54 представителей в Сенате срок заканчивался у 24, а от демократам для сохранения статус-кво необходимо было добиться победы только 10 кандидатов в Сенат. То есть если бы для республиканцев сенатская кампания 2016 года стала бы провальной, то они бы потеряли большинство, возможно, на 6 лет, до следующих перевыборов в штатах, где сегодня проходило голосование.

Однако выборы и в Сенат, и в Палату представителей прошли для республиканцев на удивление удачно: большинство, судя по всему, удается сохранить в обеих палатах парламента — то есть в парламенте сохраняется баланс сил, который сложился в 2014 году (до того большинство в Сенате удерживали демократы).

А в целом республиканский президент и республиканский парламент в последнее время — довольно большая редкость для Соединенных Штатов. Такой расклад сил был с 2003 по 2009 гг, то есть при Буше-младшем, а до того только в 1953-1955 гг., то есть более 60 лет назад.

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