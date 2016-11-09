Представитель Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США. Окончательные итоги еще не подведены, однако политологи с уверенностью говорят о поражении основного соперника Трампа, представителя демократов, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Между тем большинство СМИ и соцопросов предрекали победу именно ей.

По информации телекомпании CNN, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон уже признала свое поражение на выборах и позвонила поздравить своего соперника. Трамп подтвердил, что Клинтон звонила с поздравлениями и сообщил журналистам, что намерен 9 ноября выступить с заявлением по итогам выборов.

Победа Трампа на выборах говорит, в частности, о том, что юридическая повестка в американских СМИ не работает. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» политический обозреватель Андрей Щербаков.

«Победа Дональда Трампа во многих смыслах удивительна, однако в некоторых смыслах абсолютно закономерна и предсказуема. Для меня, по крайней мере сегодня, по горячим следам, она означает прежде всего вот что: происходит трансформация социально значимой повестки.

Мы много, долго и с негодованием говорили о политкорректности – как лет пятнадцать назад начали, так до сих пор и остановиться не можем. Мы много, долго говорили или намекали на то, что западные демократии лицемерны. А все это является следствием того особым образом понимаемого юридизма, в рамках которого существуют западные СМИ.

Прогноз результатов выборов, сулящий победу Хиллари Клинтон за день до голосования Скриншот Daniel Oines

Победа Трампа показала, что юридическая повестка СМИ не работает. Можно говорить о том, что новые социальные медиа вытесняют старые, можно говорить о принципиально ином характере информационной коммуникации, который постепенно торжествует в мире в течение последних пяти-десяти лет. Но совершенно очевидно, что так, как было раньше, уже не будет. И в этой связи победа Трампа может знаменовать собой начало какого-то нового этапа понимания не только медийной, не только социальной, но, в некотором смысле, и юридической повестки.

Полагаю, что в очень скором времени мы станем свидетелями каких-то совершенно особых процессов, которые будут вводить в юридическое поле то, о чем при президенте Билле Клинтоне и помыслить было нельзя», – считает Андрей Щербаков.