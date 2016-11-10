«Украинские диверсанты», о задержании которых в Крыму ранее сообщила Федеральная служба безопасности, готовили теракты на электростанциях, станциях очистки воды, а также газораспределительных сетях Крыма. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

По словам собеседника агентства, об этом заявили сами задержанные. Все они якобы признали, что являются кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. «Все трое признали свою вину и дают соответствующие показания», — утверждает источник.

Официально имена задержанных не называются. Однако украинец Алексей Штыбликов рассказал «Дождю», что ФСБ задержало в том числе его брата Дмитрия. По его словам, Дмитрий Штыбликов работает аналитиком неправительственного Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос» в Севастополе и никогда не имел отношения к Министерством обороны Украины. «До присоединения [Крыма к России] лет пять или шесть он был аналитиком, занимался военной журналистикой. И, видимо, поэтому попал в списки как подозреваемый», — предположил Алексей Штыбликов. «В последнее время он был гражданским. Когда-то он действительно был военным, но это было давно», — добавил он.

Дмитрий Штыбликов (справа). Фото из социальной сети

По информации ФСБ, накануне в Севастополе сотрудники спецслужбы задержали членов диверсионной группы Минобороны Украины, которые, якобы, готовили диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. У задержанных, по этой информации, были изъяты взрывные устройства «большой мощности», оружие и боеприпасы, средства спецсвязи и карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

Позже стало известно, что всего задержаны трое «диверсантов», решение об их аресте Ленинский суд Севастополя принимает в зарытом режиме.

Министерство обороны Украины уже отвергло все обвинения ФСБ. Представитель ведомства Андрей Лысенко заявил, что «российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество».

Заседание Национального антитеррористического комитета nac.gov.ru

Напомним, в августе ФСБ уже сообщала о задержании украинских диверсантов, готовивших теракты в Крыму. Президент Владимир Путин тогда заявил о переходе Украины к практике «террора», Киев отвергал обвинения в свой адрес. Президент Украины Петр Порошенко называл претензии российской стороны «фантазиями».

Именно после задержания «диверсантов» в августе Путин заявил, что не видит смысла в дальнейших переговорах о ситуации на востоке Украины в «нормандском формате». Действительно, какое-то время переговоры в таком формате не проводились, но 19 октября в Берлине все-таки состоялась встреча Ангелы Меркель и Франсуа Олланда, Владимира Путина и Петра Порошенко.

Причем еще до встречи в Берлине, 13 октября, стало известно о перемещении подозреваемых в подготовке диверсий граждан Украины Евгения Панова и Андрея Захтея в столичное СИЗО «Лефортово». По словам правозащитников, это было сделано «тайно».