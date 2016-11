«Коммерсантъ» в статье «In God We Trump» пишет о том, как американцы выбрали своего сорок пятого президента.

Инвесторы ждут деталей экономической программы Дональда Трампа, утверждается в статье «Рынкам победитель неизвестен».

О том, как Минздрав собирается обеспечивать россиян препаратами с 2019 года, написано в статье «Лекарства пакуют в ОМС».

«Ведомости» пишут: «Сбербанк и Альфа-банк подверглись хакерской атаке». Ее организатор объяснил ее недовольством российским вмешательством в американские выборы.

«Суд арестовал 1,6 млрд рублей на счетах "Деловых линий"»: Следственный комитет заподозрил перевозчика в неуплате налогов.

РБК в статье «Прилет "черного лебедя"» пытается объяснить, чего ждать от Дональда Трампа экономике США, России и мира.

«Жалобная книга прокурора»: Генпрокуратура рассказала о самых распространенных обращениях предпринимателей.

«Алишер Усманов вышел из офшоров»: 100% «Металлоинвеста» переведены на баланс российской «ЮэСэМ Металлоинвест».

«Известия»: «Египтяне опять "гневаются"». «Братья-мусульмане» готовят массовые акции протеста против действующей власти.

«ДНР продает Киеву уголь»: президент Украины тщательно скрывает факт торговых отношений с самопровозглашенной республикой.

«Банкам ограничат доступ к личным страницам клиентов в соцсетях»: Facebook и «ВКонтакте» могут начать блокировать аккаунты финансовых компаний, которые получают сведения о потенциальных клиентах с их личных страниц.

«Газета.ru» в статье «Одиннадцать друзей Трампа» изучает команду Дональда Трампа, с которой он пришел к победе на выборах.

«НАТО ходит вокруг "Адмирала Кузнецова"»: Минобороны обвинило подлодки НАТО в слежке за «Адмиралом Кузнецовым».

The Economist: «Разделенная республика Дональда Трампа. Люди против людей» (Donald Trump inherits a divided republic: The people v the people). Автор считает, что избранный президент США Дональд Трамп добился победы за счет того, что настроил американцев друг против друга.

«Дональд Трамп и Азия: надвигающаяся буря» (Donald Trump and Asia: The gathering storm). Материал обсуждает вопрос о том, что победа Трампа на президентских выборах в США означает для Азии. В частности, говорится о риске торговой войны между Китаем и США.

Bloomberg: «За кулисами провалившейся кампании Хиллари Клинтон» (Behind Hillary Clinton's Failed Campaign). Начиная с 28 октября кампания проигравшего кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон тщетно пыталась оправиться от ущерба, нанесенного ей главой ФБР.

«Главные богачи мира потеряли из-за победы Трампа $41 млрд». (The World's Richest People Lose $41 Billion on Trump's Win). Мексиканский миллиардер потерял по итогам победы Дональда Трампа на президентских выборах в США $5,1 млрд. Его состояние сократилось на 9,2% из-за падения курса песо на 12%.

The Wall Street Journal: «Победа Трампа потрясла европейский геополитический порядок» (Trump’s Victory Shakes Europe’s Geopolitical Order). Второй раз за менее чем пять месяцев европейские лидеры столкнулись с таким исходом голосования, который окажет сильное влияние на геополитический порядок на континенте.

«Клинтон отступает после победы Трампа» (Clinton Concedes After Trump’s Victory). По итогам победы Дональда Трампа на президентских выборах в США его проигравшая оппонентка Хиллари Клинтон заявила, что «это больно и будет больно еще долго».