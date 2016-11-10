Эксперт: Выбор атомной энергетики для обеспечения возрастающих нужд – это оптимальный выбор для Вьетнама

Росатом не получал официальных уведомлений об отмене проекта строительства первой АЭС во Вьетнаме, сообщили в госкорпорации. Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о решении властей Вьетнама отказаться от строительства двух атомных станций – по российскому и японскому проекту. Источники СМИ Вьетнама ссылаются на более низкий, чем ожидалось, рост спроса на электроэнергию.

Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов»:

Выбор атомной энергетики для обеспечения возрастающих нужд – это оптимальный выбор для Вьетнама.

Категорично говорить об отказе именно от российского проекта пока рано. На данный момент, насколько мне известно, это неподтвержденная информация. В любом случае такую информацию, как правило, предваряют или следуют сразу за ней официальные заявления. Я таких пока не слышал.

Тем не менее, я признаю, что у Вьетнама может быть соблазн отложить или на время заморозить старт проекта. Этому может быть несколько причин. Во-первых, темпы роста энергопотребления в стране не очень высокие. Стоимость же полезных ископаемых, того же индонезийского угля, во Вьетнаме не очень высокая, как, впрочем, и стоимость газа. Однако ситуация с низкими ценами на нефть и газ может быть временной, как мы не раз уже видели это на нефтяном и газовом рынках. Кроме того, решение экологической проблемы никто не отменял – либо вы строите много угольных станций и боретесь со снижением СО2, либо ввозите импортный газ, либо строите и эксплуатируете собственную АЭС, автоматически снижая выбросы. Плюс за счет угля непросто обеспечить растущее потребление. Хотя не спорю, что в краткосрочном плане Вьетнам может получить какие-то дивиденды, отказавшись от недешевого строительства АЭС. Но в долгосрочной перспективе, я уверен, Вьетнам еще вернется к этому проекту.

Веской причиной я бы назвал отсутствие дефицита электроэнергии в стране – в силу доступности не очень дорогих угля и газа. И еще одна немаловажная причина – вопрос будущего финансирования этого капиталоемкого проекта. Цена вопроса, скорее всего, не менее 10 млрд долларов, но и она может варьироваться в обе стороны, в зависимости от проекта. При этом на мировых финансовых рынках ситуация сейчас не очень определенная – если будут расти ставки, то будет расти и стоимость долгосрочного кредитования. Видя такой риск, правительство Вьетнама скорее всего хотело бы получить некую определенность в этом вопросе. Иначе для него, а не для генподрядчика, стоимость проекта может серьезно вырасти.

Возможный отказ Вьетнама, мне кажется, больше тактическим решением, неким ответом на экономическую стагнацию и денежный дефицит в стране. Для них это своеобразное решение проблем. И не факт, что это долгосрочная стратегия. Я считаю, что к вопросу о диверсификации своей энергосистемы Вьетнам еще вернется, и допускаю, что он может использовать информацию о возможном своем отказе для усиления собственных переговорных позиций в диалоге с потенциальными партнерами по проекту. Допуская такую утечку, правительство Вьетнама стремится вызвать конкуренцию предложений, чтобы получить более привлекательные условия. Напомню, что на территории Вьетнама должны быть построены две станции – российская и японская. И сейчас еще рано говорить, что Вьетнам отказывается от сооружения станции вместе с Росатомом. Это может быть и отказ от японского проекта, особенно в свете событий на АЭС Фукусима (хотя это уже совсем другой проект и другие исполнители, но имиджевые потери никто не отменял). На общественное мнение этот момент оказывает существенное влияние. Японцам было бы сложнее реализовывать этот проект во Вьетнаме сейчас. А вообще ситуация странная. Такого рода информация появляется обычно после официального заявления, а его до сих пор Росатом не получил.

Я считаю, что решение это ситуативное. Если даже Вьетнам действительно примет решение отказаться от реализации этого проекта сейчас, то в будущем он к нему в том или ином виде все равно вернется.