Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США ставит новые острые вопросы, в том числе перед Россией. Такое мнение высказал политический обозреватель Андрей Щербаков. В беседе с «Полит.ру» он объяснил, почему особенно важно, как именно освещали события в США в российских СМИ.

«Победа Дональда Трампа на президентских выборах снимает часть прежних вопросов, но ставит не менее острые новые. Самое сильное впечатление от дня вчерашнего лично у меня как у гражданина, зрителя и читателя – это не вести из-за океана, а впечатление от того, как и каким образом победа Трампа обсуждалась в отечественных средствах массовой информации, особенно по телевидению.

Два главных недоумения, которые возникают у меня в этой связи, таковы. Первое: как и каким образом мы собираемся налаживать горизонтальные контакты с формально не враждебной нам Америкой, если экспертами по вопросам взаимодействия с США на наших, прежде всего, государственных каналах, выступают те люди, которых нам показывают по телевизору?

Самое сильное впечатление последнего времени после поражения России от Уэльса на чемпионате мире по футболу – это выступление нового руководителя Комитета по международным делам Госдумы, господина Слуцкого. Кстати, вот внутренняя рифма – Слуцкий и Слуцкий, причем оба Леониды. Имеется в виду – тогдашний тренер сборной и политик…

Я просто хочу сказать, что если таков наш «теневой министр иностранных дел» (а главный международный думец таковым является по определению), то становится несколько боязно за те иностранные дела и тот образ действий, который мы предпринимаем на международной арене.

И второе, возможно, более содержательное недоумение таково: теперь нет президента Обамы; предположим, через какое-то время не будет той политики в отношении России, которая проводилась в последние годы. Едва ли так случится, но предположим.

Возникает вопрос: а какова позитивная повестка? Что собираются делать те люди, которые рассказывают нам о том, как плохо и неправильно мы взаимодействуем с нашими заокеанскими партнерами? Что и как они собираются делать – прежде всего, внутри России?

Откуда они собираются брать деньги, на что они собираются эти деньги тратить? И, главное: теперь, когда гуманитарная повестка России стала существенно ближе гуманитарной повестке Америки, о чем они собираются говорить? Не менее главное – чьими устами. Вот, наверное, этот вопрос станет во многом определяющим в течение ближайшего полугода-года, если наши руководители действительно намерены наладить конструктивное взаимодействие с новой американской администрацией. А не налаживать его ну никак нельзя, поскольку многие из нас видят, что происходит вокруг», – сказал Андрей Щербаков.

Напомним, на президентских выборах 8 ноября основными претендентами на пост президента были Дональд Трамп и кандидат от демократов, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. По итогам подсчета результатов оказалось, что хотя Клинтон набрала больше голосов, за Трампа решили проголосовать больше выборщиков от штатов. Таким образом, демократы потерпели поражение.

Клинтон признала этот факт и поздравила Трампа в числе первых. Затем нового главу государства поздравил Барак Обама, действующий президент США.

Для многих граждан США и других стран победа Трампа стала неожиданной. В России тоже преобладали ожидания победы Клинтон – что, по мнению некоторых российских политиков и политологов, было бы не очень хорошо для российско-американских отношений, и так уже заметно осложнившихся за последние годы.