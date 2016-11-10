24 ноября 2016 года (четверг) в рамках цикла «Публичные лекции "Полит.ру"» выступит биолог, младший научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки» Михаил Александрович Никитин.

Тема лекции: «Зарождение жизни на Земле и других планетах».

Анонс: Ученые узнают все больше о том, как зародилась жизнь на нашей планете. По этим данным мы можем оценить, где в космосе стоит искать жизнь, и насколько она будет похожа на нашу. Может ли земная жизнь происходить с Марса? Почему эволюции понадобилось четыре миллиарда лет для появления разумного вида? Как увидеть жизнь на планетах у других звезд?

Об авторе: С отличием окончил биологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. Научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского. Занимается исследованиями эволюции геномов животных. Преподаватель МГУ и летних школ, автор цикла научно-популярных статей в журнале «Химия и жизнь», удостоенного премии им. А. Беляева.

Книга Михаила Никитина вышла в новой серии Primus (совместный проект издательств Corpus и «Альпина нон-фикшн»), которую составляют просветительские книги российских ученых и научных журналистов. Серия появилась благодаря совместной инициативе «Книжных проектов Дмитрия Зимина» и фонда «Эволюция».

На сайте "Биомолекулы" отмечается, что это «пожалуй, первый в истории книгоиздательства обзор актуальных представлений о том, как образовалась наша планета и все, кто её населяет. Как и многие другие первые в своем роде труды, доступен для понимания не каждому, а только самым прогрессивным представителям человечества, но оттого не теряет свою полезность».

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Лекция состоится 24 ноября 2016 года (четверг) в 19-00 в Библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева (Бобров пер. 6 стр. 2, Тургеневская гостиная на 2 этаже) м. «Тургеневская», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар»). Вход бесплатный. Телефон для справок: +7 (495) 980-1893.

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