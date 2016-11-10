В средствах массовой информации появились сообщения о результатах мониторинга качества российских вузов. По сведениям информационного агентства РБК, мониторинг была проведен по методике аналитического проекта «Социальный навигатор», существующего в рамках МИА «Россия сегодня» (экс-РИА Новости). Это результаты были обнародованы Минобрнауки.

В процессе мониторинга качества, как сообщали СМИ, не учитывались ни материальная обеспеченность вузов, ни даже качество преподавания. Зато существенными для того, чтобы занять верхние позиции в нем, оказались вопросы коммуникабельности руководства, работы сайта вуза, дружелюбности его сотрудников, а также общее впечатление студентов от учебы и предлагаемой практики.

В результате в сотню лучших вузов страны не вошел МГИМО, а из московских вузов только НИУ Высшая школа экономики попал в топ-20. Даже МГУ оказался только на 65 строке. Зато на первых позициях в списке были Липецкий педагогический университет, Самарская сельскохозяйственная академия, Морской университет им. Ушакова, другие не слишком известные вне своих регионов вузы.

Здание Липецкого педагогического университета /wikipedia.org

Информация о результатах мониторинга быстро разошлась в социальных сетях и вызвала множество откликов, преобладающим тоном которых стало недоумение. Несмотря на пояснения составителей опроса для мониторинга, что это не рейтинг как таковой, а лишь информация для анализа вузами и их учащимися, благодаря публикациям, в которых использовалось слово «рейтинг», большая часть аудитории восприняла это именно как новый рейтинг вузов в классическом понимании и была поражена тем, что российские вузы, входящие в международные рейтинги лучших, не попали в рейтинг лучших российских.

«Физтех, полагаю, в самом низу, ибо 5-6 пар в день никак не добавляют радостных ощущений, "работа сайта" как-то уже не сильно важна, и уж точно уже не до "дружелюбия сотрудников". Поэтому "Самарская сельхозакадемия" по _качеству образования_ должна быть выше. Гениальный рейтинг от гуманитариев», – иронизирует пользователь Андрей Бичевский (Andrey Bichkevsky) из Москвы.

«Берегись, Гарвард, Липецкий институт экономики и права идёт!», – саркастически замечает пользователь «МГУ входит в сотню лучших вузов мира и не входит в сотню лучших по России?», – уточняет пользователь Марина Кофанова (Marina Kofanova), сотрудница Сбербанка. «У нас стандарты выше», – шутит в ответ пользователь Кирилл Ребров (Kirill Rebrov).

«Очень большие сомнения в репрезентативности выборки тех самых проголосовавших 88 тысяч студентов из 82 регионов. Скорее всего, в неё не попали студенты из сильнейших ВУЗов Москвы/страны. Поэтому и список получился "из того, что было"», – полагает пользователь Татьяна Федотова (Tatiana Fedotova) из Москвы. «Существует масса различных рейтингов, Times Higher Education, CWUR, Quacquarelli Symonds (QS), The Academic Ranking, THE World Reputation Rankings и т.д. Так что, версия Минобрнауки, по сути, вовсе не исследование», – отмечает пользователь Ольга Кор (Olga Kor), выпускница Архитектурно-строительного университета.

«Качество преподавания не учитывалось, так что рейтинг не рейтинг», – обращает внимание пользователь Анастасия Полосухина (Anastasia Polosukhina) из Мосеевы, сотрудница ООО «СГМ». «Полный бред. Сколько стоило "исследование"? Присоединяюсь ко всем недоумённым комментам в ленте. Слов не хватает, просто смех душит от нашей параноидальной действительности», – реагирует на сообщения СМИ пользователь Юлия Басалаева (Yulia Basalaeva), выпускница Санкт-Петербургского политехнического университета.

«За рейтинг Минобрнауки заплатило по госконтракту больше 5 миллионов», – сообщает пользователь Тимофей Гаврилов из Москвы. « И зачем нам этот рейтинг? Бред полный! Некуда деньги девать? На опросы, которые кому нужны?», – возмущена пользователь Татьяна Попова.

«И для чего этот рейтинг? Чтобы абитуриенты выбирали не по качеству образования, а по комфортности обучения? И работу выпускники так же выбирать потом будут, по тому же критерию?», – задается вопросом доцент Пензенского государственного университета Елена Левина. «Чтобы в МГУ и МГИМО толпы на подачу документов не приходили», – выдвигает шутливое объяснение пользователь Лариса Янина из Москвы. «И ехали в Кемерово», – подхватывает шутку Елена Левина.

Студенты со смартфонами. / pixabay.com

«Полагаю, что спрашивать студентов и преподавателей надо обязательно. Но и иные показатели должны быть. Необходим некий интегральный рейтинг. А пока как-то неубедительно выходит... По поводу отсутствия московских вузов в топ-20... м.б.уровень притязаний не учли? Затруднительно сравнивать (увы) регионы и Москву», – комментирует публикацию РБК доцент ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет Инна Смирнова. «Репрезентативно следующее: выпускники каких вузов занимают руководящие позиции в крупных (вляительных) финансовых и промышленных группах, а также собственники бизнеса», – считает пользователь Мария Позднякова из Москвы.

«"Студенты участвующих в исследовании вузов оценивали университеты", причём не по качеству образования. Васильева произвела на свет рейтинг критичности студентов к своим ВУЗам», – оценивает результат мониторинга пользователь Зуфар Малюков, сотрудник компании Novartis. «Что бы там новый министр ни выдумывала и как бы ие оценивала, Запад оценивает наши вузы совсем по-другому. Вот на этот рейтинг и надо ориентироваться», – убеждена пользователь Елена Правдина из Москвы.

«Вона как...!», – пишет Александр Чепуренко, профессор НИУ «Высшая школа экономики», давая в общедоступной группе НИУ ВШЭ ссылку на материал РБК о мониторинге качества российских вузов. «А то все Трамп, Трамп, Трамп, пам-пам-пам. Па-па-па-памп-памп-памп...Независимая экспертиза, если кому не ясно», – отзывается на это профессор «Высшей школы экономики» Владимир Порус из Москвы.

«Это просто чудо-рейтинг какой-то!», – откликается пользователь Ольга Каменчук, выпускник Государственного университета Юты и Венской дипломатической академии, в настоящее время проживающая в США. «Какой-то маленький, страшненький и методологически тщедушненький рейтинг», – говорит о нем серьезнее пользователь Петр Мартыненко.

«Чудесатый рейтинг. Его, кстати, целиком так и не нашел нигде... Мальчик-то был, не?», – констатирует сотрудник компании Юрий Ушаков ElcomSoft из Москвы. «Насколько я смог разобраться, он полностью субъективен и базируется только на отзывах клие... студентов. Где веселее и легче учиться, там и хорошо», – отзывается пользователь Игорь Щекалев из Москвы. «Вроде того... Зачем только этот трэш вываливать?!», – удивляется Ушаков. «А кто сможет найти этот рейтинг? У меня не получилось... Думается, что и не было его. Тем более от имени Минобраза», – продолжает он.

Дискотека в общежитии / pixabay.com

«Я очень надеюсь, что это фейк какой-то – так мне нравились инициативы Васильевой», – заключает пользователь Миша Дьячков, выпускник Университета Британской Колумбии, проживающий в Вене.

Исаак Фрумин, научный руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ, заявил РБК, что новый мониторинг качества вузов не является научным исследованием, поскольку непонятны как методика, так и выборка: в частности, неизвестно, сколько студентов в каждом вузе участвовало в опросе. Он также выразил уверенность, что сравнивать вузы по представленным в исследовании параметрам невозможно, а нужен более детальный анализ данных.