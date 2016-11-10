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10 ноября 2016, 12:31
администрация президента Дмитрий Медведев «Единая Россия» ОНФ Сергей Кириенко
Симон Жаворонков

ОНФ как главный инструмент Кириенко

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Фото: С. Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Новое руководство политического блока Администрации президента совершенно не собирается отказываться от услуг ОНФ — напротив, Сергей Кириенко, судя по всему, очень активно участвует в жизни организации. А «Единой России» все больше внимания уделяет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Съезд и итоговый Форум действий «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) пройдет в Москве 22 ноября. Об этом в четверг пишут «Известия». По информации издания, на этих мероприятиях будет объявлено об усилении работы по контролю за расходованием бюджетных средств, выделяемых на федеральные целевые программы и деятельность госкомпаний, и вообще о расширении федеральной повестки.

 
Фото: onf.ru

Контролировать, конечно, есть что — в Совете Федерации хотят увеличить расходы на регионы, а Минфин считает эти траты неэффективными, появление «арбитра» в виде ОНФ может и не обрадует обе стороны, но может помочь разрешить спор.

Судя по всему, Форум посетят не только президент Владимир Путин, но и первый замглавы его администрации Сергей Кириенко. Более того, Кириенко, судя по информации РБК, собирается в четверг посетить заседание центрального штаба ОНФ.

С момента назначения куратором внутриполитического блока Кириенко провел уже несколько встреч с членами центрального штаба и руководства исполкома фронта, рассказывает собеседник РБК, близкий к руководству ОНФ. При этом серьезного переформатирования ОНФ после смены куратора внутренней политики Кремля «фронтовики» не ожидают: «Сомневаюсь, что серьезное переформатирование будет. Говорить о перезагрузке, наверное, надо всегда, но насущной, срочной повестки для этого не видим», — заявил РБК сопредседатель центрального штаба фронта, секретарь Общественной палаты Александр Бречалов.

 
Александр Бречалов                      onf.ru

Если говорить об эффективности ОНФ, то, по его словам, о ней может свидетельствовать хотя бы тот факт, что количество людей, которые сотрудничают с фронтом в качестве так называемых народных экспертов, сегодня составляет более 10 тыс. человек.

Бречалов не исключает, что в работе ОНФ «возможны какие-то коррективы с учетом предстоящих выборов президента» — в частности, речь идет о новых проектах, которые могут появиться у фронта. «На эту тему мы ведем консультации с внутриполитическим блоком Кремля», — подчеркнул «фронтовик».

На фоне насыщенной повестки ОНФ — а совсем недавно Фронт проводил мероприятие в Ялте, на которое также приехал президент — отмечается активизация встреч премьер-министра и лидера партии Дмитрия Медведева с «Единой Россией». Об «Известиям» рассказал собеседник, близкий к руководству ЕР. По информации издания Дмитрий Медведев намерен чаще принимать участие в выездных заседаниях думской фракции партии, первое из которых, с участием премьера и министров, пройдет 15 ноября в Экспоцентре.

 
Дмитрий Медведев на совместном заседании Высшего совета и Генерального совета "Единой России"                                                Фото: ЕР

Пока конкуренция между ОНФ и «Единой Россией» не слишком заметна, благо структуры концентрируются на разных направлениях, однако отстраненность президента от партии власти сложно не заметить. Но, похоже, Сергей Кириенко будет использовать именно ОНФ для того, чтобы обеспечить предстоящие выборы резидента на должном уровне.

Например, ожидается, что в ближайшее время произойдет ротация членов центрального штаба. Источник РБК утверждает, что из штаба предполагается вывести тех «фронтовиков», которые сейчас занимают посты в исполнительной власти. Это, в частности, губернаторы Брянской и Волгоградской областей Александр Богомаз и Андрей Бочаров, а также министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

В качестве новых членов центрального штаба рассматриваются, по словам источников РБК, кандидатуры ведущего программы «Умники и умницы», члена московского штаба фронта Юрия Вяземского, вице-спикера Госдумы, телеведущего Петра Толстого, главного редактора газеты «Культура», депутата Госдумы Елены Ямпольской, депутата Госдумы от «Справедливой России» Леонида Левина, главы рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог», столичного штаба ОНФ Дмитрия Морозова, победившего на думских выборах в одномандатном округе в Москве, депутатов Госдумы, «фронтовиков» Николая Николаева, Николая Говорина, Дмитрия Сазонова. В целом ротация может коснуться 15–20% членов центрального штаба.

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