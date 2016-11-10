Англоязычные СМИ сейчас пишут о Сирии преимущественно в контексте американских президентских выборов. Один из обсуждаемых вопросов состоит в том, что означает избрание Дональда Трампа следующим президентом США для Ближнего Востока.

AlJazeera пишет, что в плане внешней политики Трамп – это самый непредсказуемый президент за всю историю американской экспансии начиная с конца XIX в. Помимо того, что он еще не проявлял себя на политическом поприще, его высказывания о внешней политике, сделанные в ходе предвыборной кампании, были противоречивы. Тем не менее, на основании этих высказываний автор пытается сделать некоторый прогноз о том, как скажется смена власти в США на ближневосточном регионе.

Лагерь сирийских беженцев / YouTube.com

Главными пострадавшими от пришествия Трампа окажутся, по мнению автора, сирийцы. Это произойдет потому, что США, если Трамп будет следовать своим предвыборным обещаниям, перестанут принимать оттуда беженцев (за исключением, вероятно, христиан). Также Трамп призывал прекратить поток беженцев путем организации «безопасной зоны» вдоль границ страны. Сирийцы, вынужденные покинуть свое место жительства, при таком подходе должны будут концентрироваться в этих зонах, не выезжая из страны.

Еще одна угроза Сирии, по мнению автора, в том, что Трамп собирался дружить и сотрудничать с российским президентом Владимиром Путиным и подыгрывать России. В применении к Ближнему Востоку это значит, что действия России в Сирии будут признаны правильными, а ее поддержка режима сирийского президента Башара Асада – меньшим из зол.

Если это произойдет, то США, скорее всего, начнут требовать от своих традиционных региональных партнеров прекратить поддержку сирийской вооруженной оппозиции. После этого Вашингтон в сотрудничестве с Москвой займутся формированием сирийского коалиционного правительства, в которое войдут представители лояльной нынешнему правительству оппозиции (автор употребил это слово в кавычках). Затем США смогут сотрудничать с новым правительством в борьбе с терроризмом.

Владимир Путин с Министром обороны и военной промышленности Абделем-Фаттахом ас-Сиси. / kremlin.ru

Также, продолжает автор, Трамп, наверно, захочет подружиться и с другими региональными «силовиками», например, с египетским президентом Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси и турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Для этого, опять-таки, может быть использован предлог борьбы с терроризмом. При этом понимание терроризма у каждого из новых союзников будет своим. С учетом того, что Трамп собирается отменить ядерную сделку с Ираном, ему, вероятно, даже удастся привлечь к новому антитеррористическому коллективу Саудовскую Аравию.

На сайте PBS тоже появился материал о том, как избрание Трампа может сказаться на внешней политике США, в частности в отношении Сирии. Автор пишет, что взгляды Трампа на роль России в Сирии амбивалентны. С одной стороны, он считает, что российское вмешательство – это хорошо. С другой стороны, он высказывал мнение, что Россия увязнет в этой войне. Также он говорил, что в этот конфликт вообще не надо вмешиваться, а пусть лучше местные авторитеты сами разбираются между собой. Однако скорее всего, считает автор, вся сирийская стратегия сведется к сотрудничеству с Россией.