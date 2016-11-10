Топ новостей 10 ноября

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня глава ДНР назвал организатора убийства Моторолы, в Крыму поймали «украинских диверсантов», заместитель российского министра культуры признался в хищениях бюджетных средств.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко назвал имя предполагаемого организатора убийства полковника ополчения ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола. По утверждению Захарченко, к организации убийства причастен начальник управления службы безопасности Украины в Донецкой области Виталий Мариков.

«Украинские диверсанты», о задержании которых ранее сообщило ФСБ РФ, готовили теракты на электростанциях, станциях очистки воды, а также газораспределительных сетях Крыма. По словам источников, эта информация получена со слов самих задержанных. Все они якобы признали, что являются кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины. «Все трое признали свою вину и дают соответствующие показания», — утверждает источник.

Замминистра культуры РФ Григорий Пирумов дал признательные показания по делу о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. «В деле содержатся признательные показания Пирумова», — заявил следователь по этому делу на заседании Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на продление ареста чиновника.

Банк России в четверг, 10 ноября, опустил официальный курс евро на два рубля, до 69,34 рубля. Курс доллара на 11 ноября понижен на 48 копеек, до 63,42 рубля.

Факторы, влияющие на экономику России:

1. Итоги выборов в США.

2. Наверняка ещё что-то, не может быть, чтоб только выборы в США влияли. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 9 ноября 2016 г.

Число демонстрантов, протестующих на Манхеттене против победы Дональда Трампа на выборах, увеличилось с нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Участники акции протеста подошли к небоскребу Trump Tower с плакатами «Нет Трампу! Нет нацизму! Нет ККК!». Они скандируют: «Не мой президент!».

В Нью-Йорке прошли протесты против победы Трампа на выборах pic.twitter.com/1Tpe40PRuZ — Лентач (@oldLentach) 10 ноября 2016 г.

интересно, каково это, когда президент меняется — Милена Митина (@_marsi) 10 ноября 2016 г.

Сейчас бы всех примирила рыжая афроамериканка. — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 9 ноября 2016 г.

Мосгорсуд признал законной блокировку социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn в России. Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке соцсети за нарушение закона о локализации персональных данных. В свою очередь, представители LinkedIn попросили Мосгорсуд проверить законность этого решения. Сообщалось, что если Мосгорсуд утвердит это решение, то оно вступит в законную силу и будет обязательно для исполнения, то есть соцсеть будет заблокирована.

#LinkedIn давай до свидания! Ты - первый! Got mit uns. — VAN DER BOY (@VanDerBoy_22) 10 ноября 2016 г.

Российские правоохранительные органы не имеют претензий к бывшему ректору Российской экономической школы (РЭШ) Сергею Гуриеву. «У российских правоохранителей нет претензий к Гуриеву, каких-либо следственных действий с ним проводить не планируется», — заверил знакомый с ситуацией источник.

11/12 ноября Сергей Гуриев впервые приедет в Москву после 2013 года. — Алексей Венедиктов (@aavst) 10 ноября 2016 г.

Правозащитница Светлана Ганнушкина сообщила в соцсети, что с ней связался Рамазан Джалалдинов — житель чеченского села Кенхи. Он рассказал, что «жив, здоров, находится за пределами Чечни и его не надо искать».

Секретарь Шелеховского отделения «Единой России» Алексей Тенигин заявил, что местный политсовет исключил из рядов партии директора МУП «Бытовые и ритуальные услуги» Анастасию Мякину. Поводом стало видео, на котором она делает физические упражнения на фоне гробов и венков.

зря её выгнали...могли ведь всей госдумой горижопом вдарить по бездорожью и разгильдяйству! #горижоп https://t.co/2SCAtj8B9J — Ляйсян :) (@millenum_ru) 10 ноября 2016 г.

Кандидат от Республиканской партии миллиардер Дональд Трамп одержал победу в президентских выборах в США. Действующий президент США Барак Обама поздравил избранного президента и выразил готовность встретиться с ним. Встреча Трампа и Обамы, вероятнее всего, состоится в четверг, 10 ноября. В традиционном опросе «Полит.ру» спросил читателей, верили ли они в победу Трампа. Более двух третей голосов набрали варианты ответа «нет» и «допускал мысль».

ТЕПЕРЬ МЕНЯ ПУГАЕТ ЭТОТ МУЛЬТИК pic.twitter.com/YElgWXKset — Anastasiia Nastya (@nastyashavelll) 9 ноября 2016 г.