СМИ начали обсуждать повестку избранного президента США Дональда Трампа и возможный состав его администрации. Специфика в том, что ни то, ни другое пока не очевидно, потому что в ходе предвыборной кампании такие подробности не обсуждались.

Издание Politico пишет, что у Трампа нет в Вашингтоне круга инсайдеров и помощников, из которых обычно создается кабинет избранного президента. Однако его команда уже несколько месяцев занималась составлением списка людей, которые могли бы в него войти и тем самым образовать одну из самых эклектичных и противоречивых президентских администраций в современной истории.

С одной стороны, Трамп, скорее всего, будет по возможности брать в администрацию крупных игроков из частного сектора. С другой стороны, ожидается, что он отблагодарит тех, кто поддерживал его в ходе трудной предвыборной кампании. В числе последних Ньют Гингрич, один из кандидатов в президенты США от республиканцев в 2012 г., и Крис Кристи, на ранних этапах нынешней гонки соревновавшийся с Трампом за номинацию.

Из-за сильного накала страстей в ходе президентской гонки Трампу, скорее всего, будет непросто привлечь к сотрудничеству многих известных политических деятелей, которые в течение всего предвыборного периода высмеивали его. Так или иначе, пока окружение Трампа мало говорит о возможном составе будущей администрации. Поэтому Politico предлагает пока читателям подборку спекуляций на эту тему со стороны политических экспертов, лоббистов, ученых, конгрессменов и «людей, близких к Трампу».

На посту госсекретаря Politico видит Гингрича, в прошлом спикера палаты представителей, который больше всех поддерживал Трампа. Либо сенатора Боба Коркера, который сейчас возглавляет комитет сената по внешним отношениям. Также в качестве одного из кандидатов на этот пост рассматривается бывший представитель США в ООН Джон Болтон.

Про министра финансов Трамп уже сам говорил, что хотел бы видеть на этом посту министра финансов Стивена Мнучина, финансового директора его предвыборной кампании, бывшего совладельца Goldman Sachs.

На пост министра обороны Politico предлагает несколько кандидатов. В их числе сенатор Джефф Сешнс, который были его советником, бывший сенатор Джим Талент и бывший (при президенте Джордже Буше-младшем) советник по национальной безопасности Стивен Хэдли. Главный кандидат на этот пост – генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший директор Разведывательного управления минобороны Майк Флинн, но ему, чтобы стать министром обороны, потребуется разрешение парламента, потому что он ушел в отставку только в 2014 г., а по закону, военные могут занимать государственные посты только спустя семь лет.

NY Times пишет, что администрация Трампа может провести неожиданный эксперимент в области экономики. Многие стороны политической повестки Трампа, считает автор, скорее всего, вызовут протест у левоцентристов, однако в области экономики он может воплотить именно ту концепцию, которую в последние годы с энтузиазмом хвалили многие либеральные экономисты. Речь идет о кейнсианской политике финансового стимула.

Во время предвыборной кампании Трамп почти не вдавался в подробности своей возможной политики, однако он пообещал значительно сократить налоги, перестроить и расширить инфраструктуру и, возможно, увеличить военный бюджет. Всё вместе это, скорее всего, приведет к сильному росту бюджетного дефицита. Это, в свою очередь, может привести к повышению процентных ставок и усилению инфляции, что в итоге рискует уничтожить преимущества от сокращения налогов и государственных затрат. Таков, собственно, главный аргумент противников кейнсианской модели, которая, в сущности, никогда не испытывалась на практике. Однако теперь появился шанс ее проверить.