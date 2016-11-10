Победа миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США не только обрадовала его сторонников, но и по-настоящему напугала некоторых граждан, которые не поддерживают тот курс, который он обозначил в своей предвыборной кампании. Согласно сообщениям СМИ, уже после появления первых предварительных данных об итогах голосования американцы стали все чаще делать в поисковых системах такие запросы, как «эмиграция», «эмигрировать в Канаду» и «конец света». Если последний свидетельствует об излишнем драматизме, то заинтересованность в эмиграции вполне реальна, тем более это происходит уже не впервые. Сообщалось даже, что из-за большого потока запросов сайт канадской миграционной службы в США не выдержал и оказался недоступен для пользователей.

Доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, специалист в области американистики Виктория Журавлева в эти дни находится в Вашингтоне, и в ночь после выборов она наблюдала за реакцией американских граждан на промежуточные итоги голосования. По ее словам, многие были в шоке и не могли сдержать слезы.

«Первая волна заявок на иммиграционные визы в Канаду последовала после назначения Трампа кандидатом на пост президента. Тогда американцы, среди которых преобладали сторонники Берни Сандерса, также обрушили сайт вследствие активного мониторинга возможностей иммигрировать в Канаду и подачи заявок. В Канаде, как известно, в 2015 году премьер-министром стал либерал Джастин Трюдо. Сейчас, после победы Трампа, ситуация повторяется в более широком масштабе, поскольку для тех, кто последовательно поддерживал Клинтон, и тех, кто голосовал за нее вопреки, дабы не голосовать за Трампа, победа последнего — это удар по американской демократии, это вызов тем ценностям, которыми американцы привыкли гордиться.

Это представление о том, что, голосуя за Клинтон, вы голосуете за принципы американской демократии, и наоборот в случае с Трампом, активно продвигалось СМИ США. Я уже слышала не раз мнение, что хуже 11/9 было только 9/11. Хотя ситуация гораздо сложнее этой упрощенной картины. Мы имеем дело с серьезным кризисом партийно-политической системы, с потерей традиционным политическим истеблишментом понимания процессов (социальных, демографических, этнических), происходящих в обществе, с кризисом идентичности.

Последствия этого масштабного кризиса будут ощущаться еще очень долго. И первыми с этими проблемами столкнутся республиканцы, кстати сказать. Посмотрим, как они с ними справятся, при господстве в Конгрессе и республиканской администрации. При этом я не думаю, что иммиграция в Канаду приобретет массовый характер, равно как и в другие страны. Кстати, остается открытым вопрос, насколько сами канадцы рады принять этих иммигрантов», — сказала она.

Ведущий научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни о социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская тоже считает, что вопреки резкому всплеску интереса к этому вопросу, ожидать массового оттока граждан в Канаду не стоит: «Я думаю, что в данном случае это, скорее, эмоции, чем реальные действия. Наверное, когда сменился лидер в 1933 году в Германии, были люди, которые мгновенно собрали чемоданы и уехали, и они оказались наиболее дальновидными. Но в данном случае я не думаю, что это смена политического курса, потому что слишком хорошо в стране работают институты, которые не позволят, кардинально изменить политический курс.

Это примерно как в России, когда говорят о том, что «пора валить», но это не значит, что завтра все те, кто так говорит, соберут чемоданы и уедут. Это не такой вопрос, который решается в течение одного дня, и я не думаю, что реально количество тех, кто будет перебираться в Канаду, существенно вырастет. Если посмотреть на заявления Трампа и предположить, кому может угрожать его президентство, то это совсем не та категория, которой будут рады в Канаде. Там достаточно серьезный отбор квалифицированных мигрантов, и таким вряд ли что-то угрожает в США, а неквалифицированных Канада берет очень мало», — поделилась мнением г-жа Флоринская.

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков считает, что под воздействием агрессивной избирательной кампании и технологий, направленных против Дональда Трампа, некоторые американцы оказались запуганы и действительно могут покинуть страну. Однако, все не так страшно: «Трамп решил взбодрить политическую ситуацию в США, и, конечно, политика, которую он будет вести, будет мягче, чем та, которая заявлялась в ходе избирательной кампании. Вместе с этим сам формат и уровень накала проводившейся кампании довел ряд граждан практически до состояния истерии. Когда мы видим по телеканалам плачущих людей около штаба Клинтон, это явно означает, что кто-то из пиарщиков и политтехнологов капельку переборщил. Действительно, некоторые технологии, которые использовались против Трампа его конкурентами, доходили до запугивания собственных граждан, создавалась иллюзия, что Трамп — один из самых плохих людей. Но это иллюзия, он точно такой же политик, он опытнейший бизнесмен и вполне договороспособен, иначе бы его бизнес не работал.

Поэтому, скорее, это некоторое проявление, как я уже сказал, истерии, и да, ряд людей, наверное уедет, потому что уже есть накопленный спрос на этот переезд, потому что миграция из США в Канаду существовала всегда, и многие граждане переезжают. Сейчас просто произошел накал, который побудил иммигрировать тех, кто давно собирался это сделать. Думаю, это временная волна, а не долгосрочное явление, которое будет действовать в связи с избранием господина Трампа», — полагает эксперт Президентской академии.