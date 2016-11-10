Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 ноября 2016, четверг, 11:35
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
10 ноября 2016, 10:32
Дональд Трамп США эмиграция
Мария Блохина

Наутро. 10 ноября

Карикатура в Twitter
Карикатура в Twitter
El Ultimo Mono

Победа миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США не только обрадовала его сторонников, но и по-настоящему напугала некоторых граждан, которые не поддерживают тот курс, который он обозначил в своей предвыборной кампании. Согласно сообщениям СМИ, уже после появления первых предварительных данных об итогах голосования американцы стали все чаще делать в поисковых системах такие запросы, как «эмиграция», «эмигрировать в Канаду» и «конец света». Если последний свидетельствует об излишнем драматизме, то заинтересованность в эмиграции вполне реальна, тем более это происходит уже не впервые. Сообщалось даже, что из-за большого потока запросов сайт канадской миграционной службы в США не выдержал и оказался недоступен для пользователей.

Доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, специалист в области американистики Виктория Журавлева в эти дни находится в Вашингтоне, и в ночь после выборов она наблюдала за реакцией американских граждан на промежуточные итоги голосования. По ее словам, многие были в шоке и не могли сдержать слезы.

«Первая волна заявок на иммиграционные визы в Канаду последовала после назначения Трампа кандидатом на пост президента. Тогда американцы, среди которых преобладали сторонники Берни Сандерса, также обрушили сайт вследствие активного мониторинга возможностей иммигрировать в Канаду и подачи заявок. В Канаде, как известно, в 2015 году премьер-министром стал либерал Джастин Трюдо. Сейчас, после победы Трампа, ситуация повторяется в более широком масштабе, поскольку для тех, кто последовательно поддерживал Клинтон, и тех, кто голосовал за нее вопреки, дабы не голосовать за Трампа, победа последнего — это удар по американской демократии, это вызов тем ценностям, которыми американцы привыкли гордиться.

Это представление о том, что, голосуя за Клинтон, вы голосуете за принципы американской демократии, и наоборот в случае с Трампом, активно продвигалось СМИ США. Я уже слышала не раз мнение, что хуже 11/9 было только 9/11. Хотя ситуация гораздо сложнее этой упрощенной картины. Мы имеем дело с серьезным кризисом партийно-политической системы, с потерей традиционным политическим истеблишментом понимания процессов (социальных, демографических, этнических), происходящих в обществе, с кризисом идентичности.

Последствия этого масштабного кризиса будут ощущаться еще очень долго. И первыми с этими проблемами столкнутся республиканцы, кстати сказать. Посмотрим, как они с ними справятся, при господстве в Конгрессе и республиканской администрации. При этом я не думаю, что иммиграция в Канаду приобретет массовый характер, равно как и в другие страны. Кстати, остается открытым вопрос, насколько сами канадцы рады принять этих иммигрантов», — сказала она.

Ведущий научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни о социальной защиты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская тоже считает, что вопреки резкому всплеску интереса к этому вопросу, ожидать массового оттока граждан в Канаду не стоит: «Я думаю, что в данном случае это, скорее, эмоции, чем реальные действия. Наверное, когда сменился лидер в 1933 году в Германии, были люди, которые мгновенно собрали чемоданы и уехали, и они оказались наиболее дальновидными. Но в данном случае я не думаю, что это смена политического курса, потому что слишком хорошо в стране работают институты, которые не позволят, кардинально изменить политический курс.

Это примерно как в России, когда говорят о том, что «пора валить», но это не значит, что завтра все те, кто так говорит, соберут чемоданы и уедут. Это не такой вопрос, который решается в течение одного дня, и я не думаю, что реально количество тех, кто будет перебираться в Канаду, существенно вырастет. Если посмотреть на заявления Трампа и предположить, кому может угрожать его президентство, то это совсем не та категория, которой будут рады в Канаде. Там достаточно серьезный отбор квалифицированных мигрантов, и таким вряд ли что-то угрожает в США, а неквалифицированных Канада берет очень мало», — поделилась мнением г-жа Флоринская.

Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков считает, что под воздействием агрессивной избирательной кампании и технологий, направленных против Дональда Трампа, некоторые американцы оказались запуганы и действительно могут покинуть страну. Однако, все не так страшно: «Трамп решил взбодрить политическую ситуацию в США, и, конечно, политика, которую он будет вести, будет мягче, чем та, которая заявлялась в ходе избирательной кампании. Вместе с этим сам формат и уровень накала проводившейся кампании довел ряд граждан практически до состояния истерии. Когда мы видим по телеканалам плачущих людей около штаба Клинтон, это явно означает, что кто-то из пиарщиков и политтехнологов капельку переборщил. Действительно, некоторые технологии, которые использовались против Трампа его конкурентами, доходили до запугивания собственных граждан, создавалась иллюзия, что Трамп — один из самых плохих людей. Но это иллюзия, он точно такой же политик, он опытнейший бизнесмен и вполне договороспособен, иначе бы его бизнес не работал.

Поэтому, скорее, это некоторое проявление, как я уже сказал, истерии, и да, ряд людей, наверное уедет, потому что уже есть накопленный спрос на этот переезд, потому что миграция из США в Канаду существовала всегда, и многие граждане переезжают. Сейчас просто произошел накал, который побудил иммигрировать тех, кто давно собирался это сделать. Думаю, это временная волна, а не долгосрочное явление, которое будет действовать в связи с избранием господина Трампа», — полагает эксперт Президентской академии.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Сотрудники ФСБ
ФСБ объявила о задержании в Севастополе украинских диверсантов
Победа Дональда Трампа
СМИ узнали о настороженности Путина в отношении Трампа
ОБСЕ
Наблюдатели ОБСЕ неоднозначно оценили выборы президента США
ГЛОНАСС
В кабмине поддержали идею об оснащении «черными ящиками» автомобилей в РФ
Интерпол
Россиянин впервые стал вице-президентом Интерпола
11:32 Дуров объяснил поражение Клинтон гневом лягушонка Пепе
11:26 Киев опроверг сведения ФСБ о задержании в Крыму «украинских диверсантов»
11:13 В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя отменены более 100 рейсов
11:09 МИД Украины раскритиковал Еврокомиссию за решение по OPAL
11:04 Поставивший на победу Трампа россиянин выиграл 1,5 млн рублей

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Камиль Ларин
Камиль Ларин
10 ноября 1966 года родился Камиль Ларин, актер, участник «Квартета И».
10:46 «Полит.ру» проводит опрос о победе Трампа на выборах в США
10:44 СМИ сообщили об аресте восьми членов «русской банды» в Нью-Йорке
10:43 В Германии похоронили клоуна Олега Попова
10:32 СМИ узнали о настороженности Путина в отношении Трампа
10:27 СМИ раскрыли новые подробности расследования дела Шакро Молодого
10:15 Алишер Усманов перевел «Металлоинвест» в Россию
10:09 ФСБ объявила о задержании в Севастополе украинских диверсантов
10:04 Глава Минздрава анонсировала введение лекарственного страхования с 2019 года
09:55 В Москве ликвидировали пожар в кадетском училище Росгвардии
09:43 В США закрыто дело в отношении Брэда Питта о жестоком обращении с детьми
09:37 Пентагон подсчитал жертв авиаударов США в Сирии и Ираке среди мирного населения
09:22 Россиянин впервые стал вице-президентом Интерпола
09:04 Наблюдатели ОБСЕ неоднозначно оценили выборы президента США
08:45 На акции протеста против победы Трампа на выборах вышли тысячи человек
08:30 Дворкович поддержал идею об оснащении «черными ящиками» автомобилей в РФ
08:12 Савченко попросила Трампа усилить антироссийские санкции
01:26 Глава Еврокомиссии назвал неизбежным создание армии ЕС
01:20 Президент Украины отправил Саакашвили в отставку
01:12 Медведев оценил будущее США после победы Трампа
00:59 Жена активиста Дадина не узнала его на свидании в колонии
00:51 СМИ сообщили об обысках в коттеджах экс-главы свердловского Минтранса
00:37 Пользователям Faceboook дали возможность скрыть посты о выборах в США
00:32 СМИ узнали претендентов на должности в администрации Трампа
00:07 Сирийские террористы изъявили готовность к мирным переговорам
09.11 23:57 Автор «Игры престолов» предсказал приход зимы из-за Трампа
09.11 23:39 СМИ анонсировали появление рекламы среди музыки в соцсетях
09.11 23:31 Россия и Польша договорились о разрешениях на грузоперевозки
09.11 23:23 Яценюк посоветовал Трампу не признавать Крым российским
09.11 22:53 Саакашвили заявил о своем нежелании разговаривать с Порошенко
09.11 22:40 В Белом доме испугались неработоспособности Конгресса после победы Трампа
09.11 22:29 Хакеры атаковали серверы пяти крупнейших банков России
09.11 22:18 Замглавы МЭР рассказал о рекордно низкой инфляции с начала года
09.11 22:03 Трамп пригласил Нетаньяху прибыть в США при первой возможности
09.11 21:38 Глава РЖД доложил Путину о сэкономленных 100 млрд рублей
09.11 21:00 Богатейшие люди мира потеряли 41 млрд долларов после победы Трампа
09.11 20:59 Полиция Москвы разогнала акцию в поддержку Трампа у посольства США
09.11 20:40 Барак Обама назначил дату первой встречи с Трампом
09.11 20:30 ЕС готовит экстренную встречу глав МИД по итогам выборов президента США
09.11 20:18 Медведев отправил телеграмму новоизбранному вице-президенту США
09.11 20:06 Клинтон призвала сторонников признать победу Трампа
09.11 19:45 Иркутский депутат показала упражнение для ягодиц на фоне гробов
09.11 19:39 Порошенко назвал победу Трампа над Клинтон «символом подлинной демократии»
09.11 19:25 Глава МВД Украины спрятал из Facebook «хамский» пост про Трампа
09.11 19:12 Гулявшего по Красной площади в маске Путина оштрафовали на 300 тысяч
09.11 18:58 В Средиземном море НАТО начало новую операцию
Apple Boeing Facebook Google NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия автопром Азербайджан Александр Лукашенко Алексей Навальный алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот банковский сектор Барак Обама Башар Асад беженцы Белоруссия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт болельщики «болотное дело» Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович «ВКонтакте» ВКС Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Донецк драка ДТП Евгения Васильева евро Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание кораблекрушение коррупция космос КПРФ кража Краснодарский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис культура Латвия ЛГБТ ЛДПР лесные пожары Ливия Литва литература Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкульт Минобороны Минобрнауки Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша правительство Право «Правый сектор» преступления полицейских преступность происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии рейтинги религия Реформа армии РЖД Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростовская область РПЦ рубль русские националисты Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сбербанк связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие Совет Федерации социальные сети Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР стихийные бедствия Стихотворения на случай стрельба суды суицид США Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство Украина Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков химическое оружие хоккей Центробанк Цикл бесед "Взрослые люди" Челябинская область Чечня шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.