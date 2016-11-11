Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил о предложении создать отдельные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Об этом он заявил после пленарного заседания ВС, данная реформа будет обсуждаться на декабрьском Съезде судей.

Сейчас апелляционные и кассационные полномочия сосредоточены в региональных и верховных судах. Это приводит, во-первых, к тому, что зачастую в одном суде субъекта федерации один коллектив судей может представлять собой как апелляционную, так и кассационные инстанцию — а это довольно странно с точки зрения независимости процесса. Во-вторых, совпадение границ судебных округов с границами регионов приводит к тому, что суды иногда становятся зависимы от региональных администраций.

По словам Лебедева, в системе судов общей юрисдикции (СОЮ) будут организационно выделены девять кассационных судов. Глав ВС объяснил, что суды будут иметь межрегиональный характер, сегодня кассация действует в судах регионов. Какие именно дела попадут в производство этих судов, Лебедев не уточнил. Он также отметил, что в системе судов общей юрисдикции будет предложено ввести пять апелляционных судов. Они будут проверять дела, которые по первой инстанции рассматривали суды субъектов.

Лебедев подчеркнул, что это будут отдельные суды, здания для которых уже имеются. Всего в новые округа понадобится 170 судей в апелляционную и 790 — в кассационную инстанцию. Бюджет для реформы потребуется достаточно значительный: создание апелляционных судов оценивается в 828 млн, кассационные потребует уже 3 млрд рублей. Сроки создания судов пока неизвестны и будут зависеть от решения Госдумы.

Вячеслав Лебедев особо отметил, что создание новых СОЮ не означает изменения в системе арбитражных судов — там подобная реформа была проведена уже давно, пока Высший арбитражный суд еще не был объединен с Верховным судом.

Как в Верховном суде предполагают формировать судебные округа, пока неизвестно. Источник «Коммерсанта» в судебной системе предполагает, что апелляционные суды будут создаваться с ориентиром на часовые пояса (их, правда, в России 11 а не 5), а кассационные могут быть созданы в границах федеральных округов (их сейчас 8, а не 9). впрочем, апелляционные и кассационные арбитражные суды созданы без привязки к часовым поясам и федеральным округам и отлично функционируют.

Вячеслав Лебедев сказал, что в Москве такие суды создаваться не будут, но, возможно, один из них появится «рядом со столицей».

Юристы в целом поддерживают идею реформы. «Необходимость создания самостоятельных апелляционных и кассационных судов в системе судов общей юрисдикции давно назрела. Не секрет, что на сегодняшний день эффективность работы этих двух инстанций вызывает много нареканий, вплоть до сравнения их работы с проставлением штампа», — объяснила агентству «Право.ru» руководитель практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. Но еще более важным моментом, по ее мнению, будет не просто создание самостоятельных кассационных судов, а коренное изменение их полномочий по аналогии с арбитражными кассационными судами. «При сохранении действующего формата пересмотра судебных актов создание отдельных кассационных судов само по себе мало что изменит», — уверена Литовцева.

Вице-президент федерального Союза адвокатов Сергей Попов в разговоре с «Коммерсантом» обратил внимание на то, что сейчас внутри судов общей юрисдикции действует неравная система обжалования: если для обжалования решений районных судов существует апелляционная и две кассационные инстанции (одна из них — Верховный суд), то для ряда категорий дел, которые рассматривают по первой инстанции суды субъектов федерации (например, связанных с гостайной), апелляционной инстанцией является ВС, но кассационные вообще не предусмотрены. В предложенном Лебедевым варианте конфигурация уравнивается, Верховный суд становится «второй» кассацией.