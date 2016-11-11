Спикер Госдумы Вячеслав Володин начал заполнять ставки своих советников. По штату ему положено шесть советников, но пока назначены всего два — это бывший аудитор Росэнергоатома и Минэнерго Алексей Кравцов и член высшего совета «Единой России» Юрий Шувалов.

Алексей Кравцов

В обязанности Алексея Кравцова входит внутренний аудит и проверка всех структур Госдумы, где есть финансовая деятельность. Юрий Шувалов является членом высшего совета «Единой России» и был советником еще при предыдущем спикере, а ранее (с 2004 года) он занимал пост главы департамента по связям с общественностью и СМИ. Ранее Шувалов работал в МВД и перешел в Госдуму вместе с Борисом Грызловым, поэтому считался «его человеком» в высшем совете ЕР.

Учитывая, что Вячеслав Володин уже объявил, что не будет входить в состав руководящих органов партии, «Коммерсантъ» не исключает, что теперь Юрий Шувалов сможет стать своеобразным представителем спикера Госдумы в высшем совете «Единой России», если он, конечно, сохранит свой пост после перевыборов на съезде в феврале.

Юрий Шувалов выступает на заседании Комитета по Регламенту и организации работы Госдумы Фото: duma.gov.ru

Заполняет штат не только спикер Госдумы. Как выяснила «Газета.Ru», в ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, увеличивающий число помощников членов Государственной Думы и Совета Федерации. Сейчас парламентарии могут иметь максимум пять помощников, предложено будет увеличить это число до семи.

Штатным помощникам депутата предусмотрена зарплата. Всего бюджет на помощников одному депутату сейчас составляет около 160 тысяч рублей, теперь, соответственно, он будет увеличен еще на 64 тысячи. В год два дополнительных помощников каждому парламентарию обойдутся бюджету, таким образом, более чем в 230 млн рублей.

Сейчас, согласно закону, из пяти помощников только двое могут работать именно в парламенте, остальные должны помогать депутату по работе в регионах. Именно число последних и планируется увеличить, их станет пять. Отчасти это связано с избранием одномандатнков — очевидно, им важнее сохранять связь со своими избирателями, чем тем, кто прошел по партийным спискам.

Однако также такую реформу можно воспринимать как усиление позиции Государственной Думы. По закону, помощник является служащим, замещающим ведущую должность федеральной гражданской службы. Правительство региона, к которому он приписан, обязано предоставлять ему оборудованное помещение для работы. В случае задержания или ареста правоохранительные органы обязаны незамедлительно проинформировать об этом его начальника, члена Совфеда или депутата Госдумы соответственно.

«Привилегия», впрочем, у помощника депутата только одна — он имеет право беспрепятственно проходить в органы региональной и местной власти. Зато если помощник будет превышать свои полномочия, то отвечать за него, фактически, будет сам депутат. Так, например, депутат прошлого созыва от «Справедливой России» Алексей Митрофанов попал под следствие после того, как один из его помощников якобы получил взятку за обещания помочь в судебном споре одному предпринимателю.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев в разговоре с «Газетой.ru» объяснил, что помощники депутата в регионе по сути своей — это как раз те люди, которые должны обеспечивать избрание парламентария на следующий срок. «Увеличение числа помощников — это залог успеха на будущих выборах. Тем более в результате нынешней нарезки округа у нас большие, на сотни километров. По ним не наездишься. Наличие дополнительного помощника облегчает жизнь», — сказал он.