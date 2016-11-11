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15 декабря 2016 г. (Четверг) | 19:00
Михаил Никитин:
Зарождение жизни на Земле и других планетах
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, Москва, Бобров пер. 6, стр. 2
11 ноября 2016, 11:21
публичные лекции фоторепортаж

Лекция Михаила Дзюбенко об Иване Тургеневе. Фоторепортаж

Михаил Дзюбенко
Михаил Дзюбенко
Наташа Четверикова/Полит.ру

9 ноября 2016, в день рождения Ивана Тургенева, в рамках проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» с лекцией «Душевный человек между Фаустом и старообрядцами: Взгляд на И.С. Тургенева в канун его 200-летия» выступил филолог и историк Михаил Александрович Дзюбенко.

Читайте репортаж Максима Руссо «Базаров, Фауст и старообрядцы» и смотрите фоторепортаж Наташи Четвериковой.

В 1845 году Иван Тургенев написал обширную рецензию на перевод «Фауста», выполненный Михаилом Вронченко. По мнению Михаила Дзюбенко, эта рецензия – ключ к роману «Отцы и дети», написанному через полтора десятилетия.

Между Базаровым и Фаустом оказывается много общего: отцы обоих были врачам, близки и их взгляды на познание и место человека в мире. Фауст вполне разделил бы убежденность Базарова в том, что природа – не храм, а мастерская.

Как и у Гёте, в книге Тургенева представлены классический и романтический идеалы красоты. В «Фаусте» первый воплощает Елена, а второй – Гретхен. В «Отцах и детях», соответственно, Анна Одинцова и Фенечка. Только, если Фауст движется от романтического идеала к классическому, то Базаров – в противоположном направлении.

А где же в «Отцах и детях» Мефистофель? Это сам Базаров, в образе которого читатель встречает внутреннюю двойственность.

Михаил Дзюбенко даже предполагает, что из двадцати восьми глав романа первые четырнадцать – мефистофелевские главы. В них Базаров ведет себя, как «дух, всегда привыкший отрицать». Он действительно отрицает и смеется над людьми.

Аркадий Кирсанов предстает как подобие Вагнера – ученика Фауста.

Другое сопоставление «Отцов и детей» оказалось еще более неожиданным. Михаил Дзюбенко обнаружил связь между этим романом и историческим романом Михаила Загоскина «Брынский лес» (1846).

На просьбу найти параллели между «Муму» Тургенева и другими текстами Михаил Дзюбенко назвал «Святочный киберпанк» Пелевина.

Сходство Базарова с героем «Брынского леса» открывается при попытке понять, во что был одет Базаров, когда приехал в имение Кирсановых. Слово «балахон», которым обозначил его одежду Тургенев, оказалось невозможно истолковать, опираясь на исследования по истории русского костюма XIX века. Между тем, в романе «Брынский лес» оно появляется и многократно используется при описании Андрея Денисова.

Балахон Андрея Денисова представлял собой, по словам Михаила Дзюбенко, ничто иное как каптырь – иноческую мантию у староверов. Между Базаровым и Андреем Денисовым обнаруживаются и другие сходные черты, как во внешности, так и в манере речи. В связи с этим становится интересным посмотреть на роман с учетом отношения Тургенева к его современникам – старообрядцам.

«Тургенев – такой глубокий, разносторонний писатель, что в его текстах мы всё время можем найти нечто новое», – сказал в завершении лекции Михаил Дзюбенко.

Одну из следующих лекций проекта «Публичные лекции "Полит.ру"» в Тургеневской библиотеке 15 декабря прочтет биолог Михаил Никитин. Тема лекции – «Зарождение жизни на Земле и других планетах».

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