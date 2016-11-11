Эксперт: Проекты по строительству АЭС во Вьетнаме будут отложены, а не отменены

Росатом не получал официальных уведомлений об отмене проекта строительства первой АЭС во Вьетнаме, сообщили в госкорпорации. Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о решении властей Вьетнама отказаться от строительства двух атомных станций – по российскому и японскому проекту. Источники СМИ Вьетнама ссылаются на более низкий, чем ожидалось, рост спроса на электроэнергию.

Леонид Гусев, эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ:

Напомню, что Вьетнам планировал строить первую атомную станцию с Россией, вторую с Японией, также велись разговоры о возможном строительстве третьей атомной станции с Южной Кореей. Говорить сейчас о том, что вьетнамская сторона «отказывается от проекта с Россией», в корне неверно. Речь идет о возможном пересмотре планов в сфере создания национальной атомной энергетики, и они обусловлены исключительно внутренними факторами. В первую очередь, речь идет об экономике. Если еще пару лет назад мы наблюдали ускорение экономического роста, то сегодня налицо процесс его замедления. В связи с этим энергопотребление растет не такими быстрыми темпами, как ожидало руководство страны, а значит, и острый дефицит электроэнергии Вьетнаму пока не грозит.

В стране становится меньше денег, что может также рассматриваться как препятствие на пути строительства АЭС: как известно, атомная энергетика относительно недорогая в процессе эксплуатации, но вот капитальные вложения при строительстве атомных станций весьма высоки.

Во-вторых, несмотря на достаточно долгие планы по строительству АЭС, Вьетнам еще не создал необходимую ядерную инфраструктуру, законодательную базу для обеспечения функционирования объектов атомной энергетики. В странах-новичках этот процесс всегда очень непростой и продолжительный, и где-то он может затягиваться в силу региональной специфики. Ведь для того, чтобы оценить правильность выбора площадки, соблюдение необходимых требований, в стране должен быть создан ядерный регулятор, должны быть подготовлены профессиональные кадры. Всего этого пока во Вьетнаме нет. Но это не значит, что не будет никогда. Я полагаю, что, скорее всего, в силу привлекательности атомной энергетики не только с точки зрения масштабности энергогенерации, ее невысокой стоимости, но и с точки зрения экологичности, проекты по строительству атомных станций будут отложены, а не отменены.