«Коммерсантъ» в статье «ВещDDOSы соберут по стандарту» пишет о том, что собирать доказательную базу по киберпреступлениям в финансовой сфере и доводить соответствующие дела до суда вскоре станет проще.

«Холодная зима без страховых субсидий»: аграриев готовят к недостатку снега и выплат.

О том, как первый президент Татарстана защитил суверенитет российских регионов, написано в статье «Минтимер Шаймиев выступил против укрупнения регионов».

«Ведомости»: «Рустам Тарико договорился о реструктуризации долга алкогольного холдинга». Компания увеличит стоимость и выйдет на IPO через 2–3 года.

«Госдума самоутверждается через аппаратную борьбу с правительством»: министров могут обязать представлять законы в комитетах.

РБК в статье «Китай ест российское» пишет о том, что КНР стала крупнейшим импортером продуктов из России.

«Куратор попал на фронт»: Сергей Кириенко займется новыми проектами ОНФ.

Где выгоднее взять кредит на автомобиль можно узнать в статье «Заемные колеса».

«Известия»: «Банки обяжут сомневаться в денежных переводах». Минфин подготовил новые поправки в антифродовый закон, заменив право кредитных организаций блокировать подозрительные трансакции на обязанность.

«S7 запустит "Зенит" с ангольским спутником». Старт запланирован на июль 2017 года.

В 2017 году электроэнергия подорожает минимум на 5%, а с 2003 года тарифы выросли на 650%, рассказывается в статье «Миллиарды на посредников».

«Газета.ru» в статье «Арабы хотят от Трампа одного — чтобы он оставил их в покое» пишет о том, как исламский мир воспринял перспективы Дональда Трампа в президентском кресле США.

«США готовят новую ядерную ракету»: Вашингтон разрабатывает ядерные крылатые ракеты дальнего действия.

The Economist: «Новый президент Америки. Эпоха Трампа» (America’s new president: The Trump era). Автор считает, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США грозит подорвать привычные позиции США в мире.

«Мировая экономика: наши выборы, ваша проблема» (The world economy: Our election, your problem). Президентство Дональда Трампа плохо скажется на мировой экономике, причем за пределами США будет хуже, чем внутри, считает автор.

Bloomberg: «Избранный президент Трамп встречается с Обамой в Белом доме» (President-Elect Trump Meets Obama at White House). Президент США Барак Обама и избранный президент США Дональд Трамп пообещали сотрудничать.

«Война между Трампом и СМИ только начинается» (War Between Trump and the Media Is Just Getting Started). Кандидат в президенты США Дональд Трамп ругал "нечестные СМИ". Теперь избранному президенту США Дональду Трампу предстоит решить, что по этому поводу делать.

The Wall Street Journal: «Трамп и Обама начали переход» (Trump, Obama Begin Transition). Президент США Барак Обама и избранный президент США Дональд Трамп, встречаясь в Белом доме, сигнализируют о том, что злобные взаимные нападки предвыборной гонки остались в прошлом, а теперь настало время для мягкой передачи власти.

«На что Европа надеется и чего боится в связи с президентством Трампа» (What Europe Hopes for, and Fears, From a Trump Presidency). Главный страх европейского внешнеполитического истеблишмента, считает автор, — это то, что избранный президент США Дональд Трамп решит помириться с Россией, вместо того чтобы защищать маленькие страны.