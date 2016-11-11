Президент Франции Франсуа Олланд в очередной раз побил рекорд по непопулярности. Более того, теперь ему угрожают импичментом. Все это ведет к тому, что ему, скорее всего, придется отказаться от участия в президентских выборах, которые состоятся весной 2017 г.

The Economist неделю назад писал о политическом суициде Олланда. В октябре была опубликована книга, написанная по мотивам ряда интервью с ним. В этих интервью Олланд оскорбительно отзывался о самых разных деятелях – судьях, футболистах, своих собственных министрах. Для лидера, который надеется на переизбрание, это настоящее политическое самоубийство, с учетом того, что президентские выборы во Франции должны состояться через шесть месяцев.

Отдельно автора впечатлил тот факт, что действующий президент в такое непростое время нашел время, чтобы 61 раз за четыре года встретиться с корреспондентами – авторами книги. Впрочем, содержание книги всё же кажется автору более впечатляющим – прежде всего, грубостью формулировок: судей Олланд назвал «трусливой институцией», национальную футбольную команду – «невоспитанными детьми», а бедных – «беззубыми». Также Олланд походя сообщил, что дал распоряжение французским спецслужбам убить четырех человек.

Президент Франции Ф.Олланд принимает парад. / common.wikipedia.org

Эффект от книги не заставил себя ждать: рейтинг одобрения Олланда упал до 4%, поставив тем самым новый рекорд падения. При этом если прежде в моменты падения популярности его соратники помогали ему подняться в рейтингах, то теперь им очень неудобно это делать.

Олланда выбрали президентом в 2012 г., комментирует автор, как «антидот» предыдущему президенту Николя Саркози в надежде, что он будет «нормальным» президентом. За непростой период президентства Олланду несколько раз удавалось «быть нормальным», однако в основном он был довольно невзрачным.

О начавшихся призывах к импичменту писала на прошлой неделе писала Financial Times. Призывают правые. Это увеличивает вероятность того, что Олланду придется снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. Основание для импичмента усматривается в том, что Олланд выдал журналистам информацию, разглашать которую он не имел права.

Импичмент во Франции происходит по статье 68 конституции. Процесс, необходимый для запуска этой статьи, уже начался. Такая ситуация создает дополнительное давление на Олланда, репутация которого и так уже пострадала по итогам выхода книги, а также на социалистов, которые, как следствие, тоже теряют популярность.

Импичмент президенту – беспрецедентное событие в истории Пятой республики, отмечает FT. Для начала нужно собрать достаточное количество поддержки среди депутатов парламента. Затем требование будет рассмотрено правовым комитетом национальной ассамблеи и, вероятно, вынесено на рассмотрение всех депутатов. Окончательное решение выносит Высокая палата правосудия Франции, которую возглавляет председатель национальной ассамблеи – в настоящий момент социалист Клод Бартолон.

Книга журналистов Le Monde Жерара Даве и Фабриса Ломма «Лучше бы президент этого не говорил... Секреты президентского срока».

Однако с учетом того, что до президентских выборов осталось меньше шести месяцев, перспектива импичмента не так важна, заключает FT. Важнее то, что эта история выявляет серьезную политическую слабость Олланда. Социалистам следовало бы предложить избирателям другого кандидата на выборах, однако даже в этом случае маловероятно, что он пройдет во второй раунд голосования.