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11 ноября 2016, 09:04
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ProScience Театр 21 ноября. О премии имени Гарри Гудини

Николай Фомушин
Николай Фомушин
fomushin.ru

21 ноября в Центральном Доме журналиста состоится выступление популяризатора науки, биолога Александра Панчина и иллюзиониста Николая Фомушина. Тема вечера — «Магия науки и наука магии».

Александр и Николай состоят в экспертном совете премии имени Гарри Гудини. Мы поинтересовались у них, что это за премия, кто приходит на испытания и верят ли они в то, что эта премия будет вручена.

По словам Александра Панчина, если кто-то пройдет тест, то премия будет вручена, но он не верит, что кто-то пройдет тест. «Я думаю, что это маловероятное событие, потому что мы сейчас достаточно хорошо представляем себе, как устроен мир, что теоретически возможно, а что нет. Например, вечный двигатель невозможен. Можно представить, что в будущем телепатию удастся создать с помощью технических средств, но без подобных устройств наши мозги на это неспособны, и мы это тоже достаточно хорошо понимаем.

Премия Гудини – образовательный проект. Ее задача в том, чтобы показать, что такое чистый научный эксперимент, который нельзя пройти с помощью обмана и трюков. Мы хотим научить людей критически относиться к своему восприятию и мышлению. Те, кто приходят к нам на премию, уверены в своих сверхспособностях, они соглашаются на испытания, в которых им заведомо не удастся использовать какие-то трюки. Если бы они были шарлатанами, то понимали бы, что шансов пройти испытание нет, но к нам приходят искренние люди, уверенные в том, что смогут доказать свое обладание паранормальными способностями. Каждый раз, когда у них не получается, они удивляются, не понимают, в чем причина. Вывод, который из этого можно сделать такой: насколько бы человек ни был уверен, что обладает паранормальными способностями, это не значит, что они у него есть», — сказал он.

Николай Фомушин в беседе с «Полит.ру» рассказал, что участвует в экспертном совете премии, потому что ему это очень интересно, и в отличие от некоторых представителей нашей премии, он искренне хочет найти человека, обладающего сверхспособностями. «Я не говорю, что премия может быть вручена или не может, но у меня нет цели доказать, что чего-то нет. У меня цель, наоборот, попробовать найти, может быть, действительно, что-то может проявиться.

С другой стороны, я много сталкивался с людьми, которые заявляли о своих сверхспособностях. Чаще всего на поверку это оказывались искренне заблуждающиеся люди, либо фокусники. Поэтому пока что я склонен к тому, что премия вручена не будет, хотя я бы этого очень хотел, потому что это был бы прорыв и переворот в сознании и науке», — уверен иллюзионист.

Он также рассказал, что попытаться доказать свои сверхспособности приходят участники популярных телешоу об экстрасенсах, а иногда оргкомитет проявляет инициативу и приглашает их: «Это и нам интересно, потому что в оргкомитет премии пишет довольно много людей, но все испытания проводятся за средства организаторов, и проверять всех выходит накладно по времени и по деньгам. Поэтому существует определенный отбор, одним из критериев которого является то, что способность должна быть уже где-то продемонстрирована и кем-то проверена. В этом плане телевидение является хорошим гарантом того, что человек хоть что-то умеет и где-то это уже заявлял.

Некоторым победителям шоу об экстрасенсах оргкомитет сам направлял приглашение, и на самом первом тесте премии Гудини была финалистка седьмой «Битвы экстрасенсов» Бахыт Жуматова, которая в шоу была очень сильным участником. Не знаю, к сожалению или к счастью, но у нас она себя никак не проявила, не смогла найти деньги в запечатанном конверте. У нас были и другие участники «Битвы экстрасенсов», которые сами изъявляли желание поучаствовать в нашем эксперименте, но у них тоже не получилось», — рассказал он.

Мы также поинтересовались, что больше всего запомнилось за время существования премии. Так, для Александра Панчина все тесты примерно одинаково интересны и увлекательны: «Особенно интересно наблюдать за реакцией людей. Как испытуемых, так и организаторов. Несмотря на то, что мы принимаем все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать жульничества, мы допускаем, что нас все-таки можно перехитрить. Мы волнуемся, но дальше всегда следует некоторое разочарование, потому что мы ждем каких-то невероятно каверзных попыток нас обмануть, но никто даже не пытается этого сделать. Это становится видно в первые минуты каждого теста. Все наши испытуемые ведут себя так, словно они, правда, верят в свой дар», — поделился он.

А Николай Фомушин все же выделил один особенно запомнившийся момент: «На первом испытании у нас был мужчина, который говорил, что чувствует металл, какие-то металлические неоднородности. Его задача была найти среди пустых коробок одну, в которой были сплющенные металлические банки, и когда начался эксперимент, он начал говорить о том, что он не может этого сделать, потому что в бетоне проходят провода. Он долго ходил и искал подходящее место, и мы уже расстроились, потому что было похоже, что человек просто пытается уйти испытания. Когда все полы были проверены, он начал ходить вдоль стен. И когда ему предложили повесить коробки на стену, он поднес руку к стене и сказал «да, здесь можно», а затем, прикоснулся к той же стене сбоку и сказал «а вот здесь все-таки нельзя». У меня с собой был металлоискатель, и, казалось бы, действительно ровная стена, но я провожу металлоискателем, и там, где он показывал на часть стены, где можно, реакции устройства не было, а там, где, по его словам, была проводка, металлоискатель действительно начинал пищать. Меня это очень удивило, и это запомнилось. Правда, когда мы все-таки провели слепой научный эксперимент, попросили его снять металлические вещи, в которых могли быть какие-то детекторы,  у него тоже не получилось найти металлический объект и подтвердить существование своей сверхспособности».

 

Выступление Александра Панчина и Николая Фомушина состоится 21 ноября в Центральном Доме журналиста по адресу: м. Арбатская, Никитский бульвар, д. 8а. Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайтах timepad.ru и bigbilet.ru.

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