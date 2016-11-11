Видео дня. Новый ролик спин-оффа «Звездных войн»

В интернете появился еще один международный трейлер фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Ролик спин-оффа фантастической киносаги вышел через 4 недели после публикации финального трейлера.

Однако в нем присутствуют сцены, которых нет в предыдущих трех промороликах кинофильма. Кроме того, фанатов порадовали первым крупным планом Дарта Вейдера.

Мировая премьера фильма состоится 14 декабря, в России он выйдет в прокат 15 декабря.

Это первый из трех спин-оффов, который кинокомпании Disney и Lucasfilm собираются выпустить между фильмами-сиквелами к «Звездным войнам»

Режиссером стал Гаррет Эдвардс, известный по фильмам «Годзилла» и «Монстры». В картине снялись Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Алан Тьюдик, Донни Йен.

Фильм рассказывает о событиях, предшествовавших четвертому эпизоду «Звездных войн» на Новой Надежде.

Альянс повстанцев собирает группу, которая планирует выкрасть чертежи совершенного оружия Империи. Они готовы рискнуть всем ради поставленной цели, но Император посылает за ними Дарта Вейдера, чье участие в преследовании превращает миссию отряда из самоубийственной в заведомо провальную.

Увидев новый проморолик, фанаты киносаги по всему миру сошлись в том, что фильм снят с использованием креативных идей Джорджа Лукаса. Кто-то назвал трейлер стерильным, а кто-то выразил надежду на реализацию идей, которые не получилось воплотить в предыдущих кинолентах саги.